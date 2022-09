Nhan sắc thật qua ảnh chồng đăng của 2 "ngọc nữ" showbiz Việt

Thứ Tư, ngày 28/09/2022 05:08 AM (GMT+7) Chia sẻ

Người lấy chồng tiến sĩ, người lấy thiếu gia, cả hai đều có cuộc sống ấm êm.

Thùy Lâm từng đạt được những thành tích trên đấu trường nhan sắc như đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới cùng năm. Ngoài ra, cô tham gia một số vai diễn nhỏ trên màn ảnh. Sau khi lập gia đình vào năm 2010, Thùy Lâm lui về hậu trường, chăm lo cho tổ ấm nhỏ bé. Hiếm hoi lắm mới thấy nàng hậu chia sẻ ảnh về cuộc sống cá nhân. Đặc biệt hơn là những bức hình do chính ông xã của Thùy Lâm đăng. Mới đây, anh khoe bức ảnh selfie bên nàng hậu, hé lộ nhan sắc bà xã xinh đẹp khiến nhiều người thêm hâm mộ.

Ngày 14/9 vừa qua, Thùy Lâm được ông xã Anh Tuấn tặng xe sang nhân dịp sinh nhật. Anh cảm ơn cô đã sinh cho mình những người con ngoan ngoãn, dễ thương. Cuộc sống hạnh phúc bên ông xã là tiến sĩ khiến Thùy Lâm càng được ngưỡng mộ. Người đẹp không ngại để mặt mộc trong ngày đi nhận xe sang.

Thùy Lâm được mệnh danh "ngọc nữ" trong làng showbiz Việt vì nhan sắc trong veo, không tì vết. Cô thường xuyên để mặt mộc hoặc trang điểm nhẹ nhàng để tôn nét đẹp tự nhiên. Dù đã lên chức mẹ, Thùy Lâm vẫn được khen trẻ trung như thời con gái.

Tăng Thanh Hà và ông xã thiếu gia Louis Nguyễn kết hôn ngày 4/11/2012. Hai người luôn chia sẻ lại những hình ảnh đẹp vào mỗi dịp kỉ niệm ngày cưới hay một ngày đặc biệt nào đó. Gần đây, trên trang cá nhân của ông xã Hà Tăng, anh cũng chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng chụp cùng nhau với dòng chú thích đính kèm ngắn gọn là “Dinner date” (tạm dịch: Buổi tối hẹn hò).

Trong ngày kỉ niệm 9 năm ngày cưới vào năm ngoái, ngọc nữ màn ảnh Việt chia sẻ hình ảnh bên ông xã kèm theo lời nhắn gửi yêu thương: “Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em và gia đình. Thật may mắn vì mẹ con em có anh trong đời. Chúc mừng kỷ niệm 9 năm ngày cưới của chúng ta!". Tăng Thanh Hà cũng tóm tắt hành trình bên nhau của hai vợ chồng: “12 năm một mối tình. 9 năm chung một mái nhà, gia đình tăng trưởng đúng tiến độ!”. Hai người đã có thêm 2 nhóc tỳ là Richard và Chloe. Để bảo vệ con, cô không muốn để lộ rõ mặt con trên mạng xã hội.

Còn nhớ trong ngày kỉ niệm 3 năm ngày cưới, Louis Nguyễn chia sẻ dòng trạng thái: “Happy 3 Year Anniversary to my beautiful wife. To many more adventures together" (Kỷ niệm 3 năm ngày cưới với người vợ xinh đẹp. Cho nhiều chuyến phiêu lưu cùng nhau hơn nữa). Cùng với đó, anh chia sẻ lại hình ảnh nắm tay bà xã khi hai người trên chiếc mui trần trong bộ ảnh cưới.

Bức ảnh thứ 2 Louis Nguyễn chia sẻ nhân dịp kỉ niệm 3 năm cưới là hình cận mặt anh và Tăng Thanh Hà, trong hình, Tăng Thanh Hà đặt tay lên ngực chồng đầy tin tưởng với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Louis Nguyễn bày tỏ lòng "hâm mộ" với vợ bằng dòng trạng thái: "Always your #1 Fan!" (Mãi là người hâm mộ số 1 của em!).

Thời điểm Tăng Thanh Hà đang mang bầu, Louis Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh chụp vợ đang ngồi thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng nhân dịp Valentine. Nhan sắc nữ diễn viên vẫn rất xinh đẹp dù đang bầu bí giai đoạn cuối. Anh cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi có một Valentine bên “một nửa” cuộc đời mình.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhan-sac-that-qua-anh-chong-dang-cua-2-34ngoc-nu34-showbiz-viet-c47...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhan-sac-that-qua-anh-chong-dang-cua-2-34ngoc-nu34-showbiz-viet-c47a13305.html