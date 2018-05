Nhã Phương cá tính với menswear ở LHP Cannes mặc lùm xùm tình cảm

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 13:54 PM (GMT+7)

Sau một thời gian tập trung hoạt động nghệ thuật giữa ồn ào tình cảm với Trường Giang, Nhã Phương tâm thầm có mặt tại LHP Cannes 2018 từ ngày 15.5.

Năm nay, bên cạnh vai trò làm diễn viên, Nhã Phương cũng âm thầm thử sức mình với một vị trí mới – Nhà sản xuất.

Ngay lần đầu tiên chạm ngõ làm phim, phim ngắn Infill & Full Set của cô được Short Film Corner lựa chọn là một trong những phim trình chiếu, giới thiệu tới các nhà chuyên môn và khán giả.

Infill & Full Set của Nhã Phương sản xuất là câu chuyện được lấy bối cảnh xảy ra tại London do nhà làm phim Đào Đức Hải lên kịch bản và đạo diễn. Đây cũng là “bài tốt nghiệp” được đánh giá xuất sắc của anh tại khoa Falcuty of Arts and Creative Industries – trường Middlesex University – London.

Phim kể về số phận một phụ nữ Việt Nam nhập cư bất hợp pháp đang bị mắc kẹt giữa ranh giới đạo đức của một người lương thiện và một kẻ phạm pháp. Trong phim, Nhã Phương vào vai chính với hình ảnh một bà mẹ trẻ mang bầu 6 tháng, vừa phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của bộ di trú Anh quốc, nhưng cũng vừa phải tìm kiếm việc làm trái phép trong các tiệm Nail của người Việt tại London để trang trải cuộc sống mưu sinh.

“Phim ngắn này là tấm vé đưa Phương đến Cannes để giao lưu và học hỏi từ các nhà làm phim chuyên nghiệp khác. Cùng các phim ngắn khác trong danh sách của Cannes Short Film Corner, Phương tin rằng đây là một cơ hội tốt giúp Phương có thể tiếp cận được những cái nhìn mới mẻ và độc đáo từ các nhà làm phim thế giới, từ đó sẽ có Phương sẽ có thêm những hướng đi mới cho bản thân”, Nhã Phương cho biết.

Theo thông tin từ phía Nhã Phương, tại LHP Cannes, cô sẽ tham dự một số hoạt động bên lề dành cho các nhà sản xuất hay gương mặt tài năng như các buổi hội thảo, giao lưu, tham gia góc nghệ sĩ hay các đêm tiệc của chương trình…