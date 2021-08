Người đẹp được tìm kiếm nhiều nhất trên Google hôm nay là ai?

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 22:32 PM (GMT+7)

Hiện tại, Thiên An vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của giới trẻ Việt.

Từ tối muộn 7/8, cái tên Thiên An cùng những thông tin xoay quanh cô nàng như tài khoản mạng xã hội, tin đồn tình cảm,... đều trở thành chủ đề được tìm kiếm hàng đầu. Thậm chí, tốc độ tìm kiếm những từ khóa liên quan Thiên An tăng đột biến theo chiều thẳng đứng.

Từ khóa "Thiên An" được tìm kiếm nhiều lúc tối muộn 7/8

Rạng sáng 8/8, từ khóa này đứng vị trí thứ 2 trên Google Trends

Đến rạng sáng 8/8, Thiên An trở thành Top 2 từ khóa được tìm kiếm trên Google Trends với 5 ngàn lượt. Đến hiện tại, Thiên An vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của giới trẻ Việt.

Thiên An là người mẫu

Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 và từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường Đại học ở TP.HCM. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Thiên An từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen và nổi tiếng từ khi còn học THPT. Cô cũng từng đạt được danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech, lọt top 10 cuộc thi Tài năng MC Hutech. Vào năm 2017, cô từng đăng ký dự thi The Face nhưng chỉ lọt top 50.

Người đẹp 9X cũng được khen ngợi bởi thân hình mảnh mai cùng chiều cao 1,65m, Thiên An lựa chọn theo đuổi sự nghiệp làm người mẫu. Cô có phong cách thời trang đa dạng, biến hóa từ tiểu thư dịu dàng đến hình ảnh cô nàng gợi cảm với các trang phục ôm sát cơ thể. Gương mặt rất "điện ảnh" với những đường nét sắc sảo, thanh tú, Thiên An từng được ví như bản sao hoàn hảo của Angela Phương Trinh.

Cô được ví như bản sao hoàn hảo của Angela Phương Trinh

Cô nàng được chú ý nhiều hơn sau khi đóng MV "Sóng gió", "Bạc phận", "Sao em vô tình", "Hoa vô sắc" của Jack. Việc Thiên An liên tiếp xuất hiện trong các MV ca nhạc đóng cùng Jack khiến cặp đôi vướng ồn ào tình cảm nhưng cả hai chưa từng lên tiếng phủ nhận hay giải thích.

Mãi sau này, khi trả lời phỏng vấn cô nàng sinh năm 1998 mới lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm và tiết lộ công ty có giao ước là trong vòng 5 năm không để chuyện tình cảm xen vào công việc.

Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ

Thiên An cũng từng gây tranh cãi khi đăng bài đưa ra tiêu chí để được “tuyển” vào nhóm fan là phải đầy đủ cung cấp thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh… Dù lý do đưa ra là muốn đảm bảo an ninh nhưng lời giải thích không được nhiều người thông cảm.

