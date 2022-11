Loạt cảnh táo bạo của tài tử 'Bản tình ca mùa đông' trước khi rời bỏ showbiz

Sao nam nổi đình đám từng đóng nhiều phim có cảnh quay nhạy cảm táo bạo.

Cách đây vài ngày, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin "ông hoàng Hallyu" - Bae Yong Joon "giải nghệ" ở tuổi 50 thu hút sự chú ý của khán giả châu Á. Theo tờ HK01, trang web cá nhân chính thức có tên "byj.co.kr" của anh đã biến mất, hiện đang được rao bán. Đây vốn là trang web được thành lập cách đây hơn 20 năm nằm cập nhật những công việc của tài tử Bản tình ca mùa đông.

Bae Yong Joon chính thức ra mắt từ năm 1994, nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim Bản tình ca mùa đông. Đây là một trong những bộ phim giúp Hàn Quốc tạo nên làn sóng Hallyu có sức ảnh hưởng tới nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, bảnh bao, Bae Yong Joon nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng.

Không chỉ có ngoại hình nổi bật, anh còn có khối tài sản kếch xù. Theo HK01, dù dừng diễn xuất anh vẫn kiếm được nhiều khoản tiền từ việc thành lập KeyEast Entertainmentm, ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và trở thành "ông trùm" trong ngành giải trí. Năm 2018, anh bán cổ phần của mình tại KeyEast cho SM Entertaiment và kiếm được khoản tiền 115 tỷ won (tương đương 85 triệu USD).

Tuy nhiên, tham vọng của Bae Yong Joon không dừng lại ở đó. "Ông hoàng Hallyu" còn đầu tư vào cổ phiếu và là một trong những ông lớn của làng giải trí Hàn Quốc khi tài sản cổ phiếu lên tới con số 140 tỷ won (tương đương 104 triệu USD). Truyền thông Hàn Quốc khẳng định đây chỉ là một phần trong khối tài sản "khủng" của nam diễn viên. Từ khi từ giã sự nghiệp diễn xuất, Bae Yong Joon sống kín tiếng cùng vợ con ở Mỹ. Bên cạnh khối tài sản khổng lồ, ít ai biết trong sự nghiệp phim ảnh của nam diễn viên, anh từng đóng nhiều cảnh nóng táo bạo.

Bên cạnh những bộ phim truyền hình đình đám như Mối tình đầu, Thành thật với tình yêu, Bản tình ca mùa đông, Bae Yong Joon từng gây sốc khi đóng phim điện ảnh Tuyết tháng 4 có nhiều cảnh 18+ cùng "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin. Những ngày gần đây bộ phim này đã hot trở lại cùng từ khóa tìm kiếm về tác phẩm "để đời" của tài tử xứ Hàn.

Trong Tuyết tháng 4, Bae Yong Joong đóng vai In Su. Anh gặp Seo Young (Son Ye Jin) trong một bệnh viện khi vợ và chồng của họ bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông do đi cùng một chiếc xe. Điều này khiến cả hai phát hiện ra bản thân đã bị phản bội. Để chăm sóc người bạn đời của mình ở bệnh viện, In Su và Seo Young cùng thuê trọ tại bệnh viện, cả hai dần thân thiết và quan tâm tới nhau.

Những cảnh ân ái giữa Bae Yong Jun và Son Ye Jin đẹp nghệ thuật nhưng chân thực đến mức trở thành tâm điểm của khán giả và truyền thông trong thời gian dài. Nhờ sự thể hiện xuất sắc, Son Ye Jin dành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 51.

Trước Tuyết tháng 4, Bae Yong Joon có nhiều cảnh nóng táo bạo trong phim cổ trang Untold Scandal (2003). Trong phim, nam diễn viên sinh năm 1972 vào vai Jo Won - một người đàn ông trăng hoa. Vì mê mẩn người chị họ là quý bà Cho (Lee Mi Sook) - một người phụ nữ xinh đẹp, là phu nhân của gia đình quyền quý. Biết Jo Won yêu mình, quý bà Cho lợi dụng Jo Won làm cho người thiếp người chồng có thai và phần thưởng cho cậu chính là thân xác mình.

Tuy nhiên, trong quá trình giúp người chị họ thực hiện âm mưu, Jo Won dần nảy sinh tình cảm với góa phụ Jeong (Jeon Do Yeon). Sau khi phát hiện Jo Won yêu người phụ nữ khác, quý bà Cho lên cơn ghen và quyết định chia cắt mối tình của Jo Won.

Tài tử Bae Yong Joon không ngại đóng cảnh ân ái với Jeon Do Yeon. Những cảnh nóng trong phim khiến nhiều người xem đỏ mặt vì sự táo bạo của "ông hoàng Hallyu".

