Người đàn ông kỳ lạ thắng 23 tỷ tại "Ai là triệu phú" giờ ra sao?

Thứ Sáu, ngày 22/05/2020 11:21 AM (GMT+7)

Người lập kỷ lục của chương trình "Ai là triệu phú" của Mỹ cách đây 20 năm hiện giờ có cuộc sống khiến nhiều người kinh ngạc.

“Chào bố, con không thực sự cần sự giúp đỡ của bố đâu. Con chỉ muốn báo cho bố biết rằng con sắp giành được cả triệu USD” là khoảnh khắc "ấn tượng" nhất tại Ai là triệu phú đi vào lịch sử gameshow Mỹ. Chàng trai John Carpenter đã khiến cả trường quay cười ồ lên với câu nói đầy tự tin trước khi trở thành người đầu tiên thắng 1 triệu USD tại chương trình truyền hình Ai là triệu phú Mỹ năm 1999.

Tối 18/11/1999, hàng triệu người Mỹ ngồi trước tivi theo dõi gameshow đình đám Who Wants to Be a Millionaire (Ai là triệu phú) của đài ABC như thường lệ. Họ không hề biết rằng mình sắp chứng kiến ​​một trong những cảnh tượng đáng nhớ nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ.

Khi đó, John Carpenter - nhân viên thu thuế 31 tuổi đến từ thị trấn Hamden, bang Connecticut - ngồi đối diện người dẫn chương trình Regis Philbin. Sau khi trả lời đúng 15 câu hỏi mà gần như không cần tới sự trợ giúp nào, ông John đã trở thành người đầu tiên chiến thắng chương trình này tại Mỹ và trên thế giới. Ông John cũng lập kỷ lục là người đầu tiên đoạt được số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử gameshow của Mỹ.

Sau chiến thắng tại "Ai là triệu phú", John đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông lúc bấy giờ. 20 năm đã trôi qua, sau dấu mốc đáng nhớ ấy, cuộc sống hiện tại của John Carpenter khiến nhiều người phải kinh ngạc.

Tuy mang về số tiền 1 triệu USD nhưng ít ai biết rằng số tiền thực tế số tiền mà John nhận được lại không đến mức để gọi anh là triệu phú. Sau khi nhận 1 triệu USD, John phải trả 400.000 USD tiền thuế bao gồm thuế liên bang, thuế tiểu bang, thuế địa phương.

Do đó, số tiền cuối cùng John nhận là 600.000 USD (14 tỷ đồng) tức là chỉ hơn nửa so với số tiền mọi người nghĩ ông sẽ nhận. Nhiều người đã vô cùng ngạc nhiên khi biết sau khi chiến thắng, ông vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan cũ.

"Đó là cả núi tiền nhưng tôi đang sống ở New England. Nếu tôi sống ở nơi khác, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ khác", ông John chia sẻ. Trở thành triệu phú nhưng ông John vẫn giữ lối sống giản dị. Người đàn ông hiện 53 tuổi thừa nhận rằng, phải mất một thời gian dài mới vượt qua được niềm vui và cám dỗ chiến thắng.

Tuy nhiên hiện tại, ông và vợ có một cuộc sống khá bình dị và đơn giản, khác với tưởng tượng của nhiều người. Dù giành được số tiền lớn nhưng ông John không hề phung phí. Ông chỉ mua một chiếc ô tô BMW mới thay thế chiếc xe đã cũ, một khoản tiền khác để đầu tư cho cậu con trai.

Cuộc sống hàng ngày của ông vẫn như bao người bình thường khác. Ông thích tới nhà máy bia địa phương để chơi cùng bạn bè và chỉ một vài người ở đó biết ông từng nổi tiếng.

John thừa nhận gia đình mình ít khi đi ăn nhà hàng đắt đỏ, chỉ đi ăn ở quán bình dân và có khi chỉ 1 lần/tháng. Sau này, ông John cũng có vài lần xuất hiện trên truyền hình. Ông được mời tham gia chương trình "Saturday Night Live" cùng với nam diễn viên Darrell Hammond. Ông cũng từng xuất hiện trên vở kịch "Oz" được phát sóng trên đài HBO.

Cặp vợ chồng thỉnh thoảng vẫn ôn lại khoảnh khắc đáng nhớ 20 năm trước. Đã 20 năm trôi qua kể từ khi ông John giành chiến thắng tại "Ai là triệu phú" nhưng đoạn clip của ông trên Youtube vẫn thu hút hàng triệu lượt xem.

Ông John và vợ cũng đã rời khỏi ngôi nhà nhỏ ở khu phố Spring Glen thuộc thị trấn Hamden để chuyển tới sống tại khu vực núi Carmel. Năm 2007, họ tiếp tục chuyển nhà đến Ridge Hill để gần bố mẹ vợ. Nhưng dù sống ở đâu, ông John vẫn giữ nguyên lối sống giản dị của mình. Ông cũng thường xuyên làm từ thiện với mong muốn giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Khi được hỏi về cảm giác khi biết mình chiến thắng "Ai là triệu phú", ông John nói rằng nó như "một cơn lốc". Ông cũng nói thêm rằng việc gọi điện cho bố để thông báo chiến thắng chỉ là sự tự phát: "Cảm giác rất siêu thực. Đó chỉ là bộc phát của tôi. Tôi chỉ là người có chút thông minh mà thôi".

