Ngỡ ngàng với nhan sắc của Lee Min Ho nhí trong phim Vườn sao băng sau 14 năm

Kang Han Byul là cậu nhóc hóa thân thành nhân vật Goo Jun Pyo thời nhỏ trong bộ phim đình đám Vườn sao băng. Trong khi đó, Lee Min Ho trở nên nổi tiếng nhờ thể hiện nhân vật Jun Pyo khi trưởng thành.

Dù trước khi đóng Vườn sao băng, Kang Han Byul đã đóng phim được hơn một năm nhưng không thể phủ nhận chính vai Goo Jun Pyo nhí đã giúp Kang Han Byul được chú ý nhiều hơn.

Từ 2009 đến 2015, Kang Han Byul đóng thêm 7 bộ phim nữa, tất cả đều là những vai diễn nhỏ xuất hiện hiện tương đối ít, sau đó thì nghỉ hẳn việc diễn xuất. Tác phẩm cuối cùng là Kang Han Byul là Orange Marmalade, lên sóng vào năm 2015. Gần đây nhất anh cũng xuất hiện ở chương trình I Can See Your Voice với tư cách khách mời.

Giờ đây khán giả thỉnh thoảng mới được thấy Kang Han Byul thông qua những hình ảnh hiếm hoi mà anh đăng tải trên mạng xã hội.

Khán giả hy vọng anh sẽ sớm đóng phim trở lại, thể hiện sự bứt phá của bản thân trong những tác phẩm sắp ra mắt.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/ngo-ngang-voi-nhan-sac-cua-lee-min-ho-nhi-o-vuon-sao-bang-sau-14...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/ngo-ngang-voi-nhan-sac-cua-lee-min-ho-nhi-o-vuon-sao-bang-sau-14-nam-a573165.html