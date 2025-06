Ngỡ ngàng với diện mạo mới của ca sĩ Bích Phương sau thời gian “ở ẩn”

Nữ ca sĩ trở lại với diện mạo lạ lẫm

Từng được biết đến với hình ảnh "cao thủ cày game" hay chỉ "chạy show" khi thiếu tiền "nạp game", sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu một chặng mới trong sự nghiệp mà còn cho thấy sự thay đổi rõ nét về ngoại hình của nữ ca sĩ.

Bích Phương với nhan sắc rạng rỡ, "tái xuất" showbiz sau khoảng thời gian ít hoạt động. (Ảnh: FBNV).

Ca sĩ Bích Phương tên thật là Bùi Thị Bích Phương, cô sinh năm 1989 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Cô tốt nghiệp ngành thanh nhạc Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long (hiện nay là Trường Đại Học Hạ Long).

Trong cuộc thi Vietnam Idol 2010, cô đã đạt được vị trí top 7 chung cuộc. Dù không giành ngôi vị cao nhất, cô vẫn nhanh chóng ghi dấu ấn bởi giọng hát nội lực, truyền cảm và gương mặt mộc mạc, đậm nét Á Đông.

Hình ảnh của Bích Phương thời điểm còn là thí sinh tại Vietnam Idol 2010. (Ảnh: St).

Ở thời điểm đó, Bích Phương không nổi bật bởi nhan sắc như nhiều thí sinh khác, nhưng chính sự chân thật và có phần "quê mùa dễ thương" ấy lại khiến cô ghi điểm trong lòng khán giả.

Những ca khúc làm nên tên tuổi cho Bích Phương như: Em chào Tết, Bùa yêu, Đi đu đưa đi, Một cú lừa, Chuyện cũ bỏ qua...

Sau thời gian dài ở ẩn, Bích Phương bất ngờ trở lại với một diện mạo khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Vẫn là cô ca sĩ gốc Quảng Ninh với thần thái riêng biệt, nhưng lần này, nhan sắc của cô như được "lột xác" hoàn toàn.

Nhan sắc được cho là "khác lạ" của Bích Phương. (Ảnh: FBNV).

So với hình ảnh trong Vietnam Idol năm nào, Bích Phương hiện tại sở hữu gương mặt thon gọn hơn, sống mũi cao và sắc sảo, đôi mắt to rõ nét cùng phong cách trang điểm thời thượng. Một số ý kiến cho rằng gương mặt hiện tại của cô đã "vượt chuẩn V-pop", trong khi những người khác lại tiếc nuối vẻ đẹp tự nhiên năm xưa. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng diện mạo "khác lạ" của cô nàng là kết quả của việc can thiệp thẩm mỹ bằng filler.

Tuổi 36, Bích Phương vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol, Bích Phương giờ đây đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô giảm cân, thay đổi phong cách trang điểm và gu ăn mặc, hình tượng của cô từ đó cũng trở nên quyến rũ và thu hút hơn, hoàn toàn đối lập với hình ảnh ban đầu.

Bích Phương trở lại với diện mạo mới, khiến người hâm mộ phấn khích. (Ảnh: FBNV).

Với đôi môi hiện tại của Bích Phương rõ ràng căng mọng và gợi cảm hơn, bờ môi trên cong nhẹ theo khuôn giọt nước, dáng môi được xem là "vũ khí nhan sắc" của các biểu tượng quyến rũ.

Nhiều tín đồ thích làm đẹp cho rằng nữ ca sĩ đã sử dụng filler – phương pháp thẩm mỹ không cần phẫu thuật, rất phổ biến hiện nay. Đây là một trong những lí do khiến ngoại hình Bích Phương khác lạ.

Thời điểm dự thi Vietnam Idol, Bích Phương sở hữu đôi mắt to, môi khá đầy nhưng tổng thể gương mặt lại chưa thực sự nổi bật. Kiểu trang điểm khi ấy còn khiến cô trông già hơn tuổi thật. Thế nhưng, theo thời gian, không chỉ sự nghiệp mà nhan sắc của Bích Phương cũng có những bước tiến ngoạn mục.

Hình ảnh Bích Phương rạng rỡ như báo hiệu một chương mới đầy hứa hẹn trong hành trình âm nhạc sắp tới. (Ảnh: FBNV).

Nữ ca sĩ xuất hiện với làn da trắng mịn, sống mũi cao, cánh mũi gọn, khuôn cằm V-line thon nhỏ và tổng thể gương mặt thanh thoát, trẻ trung.

Mặt khác, trong những năm gần đây, cô cũng không ngần ngại thừa nhận việc can thiệp thẩm mỹ nhẹ nhằm cân đối lại khuôn mặt và đạt được hình ảnh bản thân mong muốn. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Bích Phương cho biết: "Tôi xin được nhận luôn trên gương mặt này có một cái cằm giả và một cái mũi giả".

Ngoài ra, việc chăm sóc bản thân kỹ lưỡng và cập nhật xu hướng trang điểm hiện đại cũng giúp cô "ăn gian tuổi" đáng kể. Ở tuổi 36, Bích Phương vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và được đánh giá là một trong những sao nữ sở hữu "nhan sắc bạc tỷ" trong làng nhạc Việt.