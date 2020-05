Netflix gây tranh cãi khi "biến" phố cổ Hội An thành một quận của Trung Quốc

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 09:06 AM (GMT+7)

Nhiều cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng “Netflix không tôn trọng văn hóa Việt Nam”.

Mới đây, bộ phim truyền hình "Madam Secretary" được chiếu trên nền tảng Netflix trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng khi “hô biến” những cảnh quay ở Hội An - Việt Nam thành một quận của Trung Quốc.

Thước phim quay ở Hội An nhưng lại được chú thích là Phù Lăng, Trung Quốc

Cụ thể, ở phút 17:04, tập 4, mùa 1 của "Madam Secretary", các nhà làm phim đã sử dụng thước phim quay tại Hội An nhưng lại chú thích là Phù Lăng, Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng đã phát hiện ra và bày tỏ sự bức xúc bởi lỗi này. Hiện tại, chưa xác định được rằng đoạn chú thích những cảnh quay ở Hội An bị mô tả là Phù Lăng, Trung Quốc, là do Netflix chú thích "nhầm" hay đã có sẵn từ bản phim gốc của CBS.

Cảnh quay Hội An, Việt Nam

Nhiều cư dân mạng đã để lại lời bình luận bên dưới bộ phim: "Netflix is disrecspecful to Vietnamese culture.... The ancient town of Hoi An is recognized by UNESCO as the world culture heritage, a pride of Vietnamese people". (Tạm dịch: Netlix không tôn trọng văn hoá Việt Nam ... Phố cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, là niềm tự hào của Việt Nam) - một khán giả bình luận trên Twitter.

"Madam Secretary" là một bộ phim truyền hình chính trị của Mỹ. Bộ phim được công chiếu vào ngày 21/9/2014, trên CBS. Đến nay, bộ phim đã hoàn thành 6 mùa và là một trong những series phim chính trị được yêu thích nhất tại Mỹ những năm gần đây.

"Madam Secretary" là một bộ phim truyền hình chính trị của Mỹ đã thực hiện được 6 phần

Trong khi đó, nằm trong thị xã Hội An, Phố cổ Hội An là điển hình đặc biệt về một cảng thị truyền thống ở Đông Nam Á được bảo tồn nguyên vẹn. Hội An cũng là phố cổ duy nhất ở Việt Nam được giữ gìn nguyên trạng, là một tài sản quý của nhân loại đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào năm 1999.

Phần lớn nhà cửa ở Hội An là những kiến trúc có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Nhà cửa được phân bố theo cách kết hợp cửa hiệu buôn bán, các công trình kiến trúc, tín ngưỡng: đình, chùa, hội quán, miếu, nhà thờ tộc, cầu và bến, sông, chợ... tạo thành các Phố theo chiều dọc (Đông - Tây). Mặt khác, hạt nhân khu phố cổ được bao bọc xung quanh bởi môi trường sinh thái nhân văn bao gồm các làng nghề truyền thống, môi trường sông - nước - biển - bờ biển - đảo - cồn bãi tạo nên sự độc đáo.

"Sáng tạo doanh 2020" cũng là show truyền hình Trung Quốc gây tranh cãi khi sử dụng Nhã nhạc cung đình Huế của Việt Nam

Những ngày gần đây, cư dân mạng không khỏi bức xúc khi những di sản văn hóa của Việt Nam liên tục bị sử dụng mà không xin phép. Tiêu biểu như một bộ phim truyền hình Trung Quốc đã bị VTV cấm phát sóng vì sử dụng Nhã nhạc cung đình Huế. Ngoài ra, một chương trình thực tế của Trung Quốc có tên "Sáng tạo doanh 2020" cũng đang bị tẩy chay vì sử dụng Nhã nhạc cung đình Huế làm nhạc dạo cho bài thi của thí sinh mà không hề có sự xin phép hay tôn trọng nào.

Nguồn: http://danviet.vn/netflix-gay-tranh-cai-khi-bien-pho-co-hoi-an-thanh-mot-quan-cua-trung-quoc-502...Nguồn: http://danviet.vn/netflix-gay-tranh-cai-khi-bien-pho-co-hoi-an-thanh-mot-quan-cua-trung-quoc-502020275962255.htm