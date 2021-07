Nathan Lee hủy chuyến bay sang Pháp để ở lại chung sức cùng Việt Nam chống dịch

Quyết định bất ngờ của ca sĩ Nathan Lee khiến người hâm mộ xúc động.

Ngoài việc được biết tới như nghệ sĩ có gia thế và cá tính thuộc dạng hiếm có của thế giới giải trí, Nathan Lee còn là nghệ sĩ Việt hiếm hoi phủ sóng truyền thông quốc tế. Tại Pháp, anh là nghệ sĩ gốc Việt duy nhất được kênh Truyền hình Quốc gia Pháp - France 2 - thực hiện phóng sự và bài phỏng vấn riêng. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí khác tại Pháp cũng từng đưa tin, bài về Nathan Lee như một nghệ sĩ gốc Việt hết sức thành công.

Nathan Lee nghệ sĩ gốc Việt duy nhất được kênh Truyền hình Quốc gia Pháp làm phóng sự và phỏng vấn riêng.

Theo dự kiến, nam ca sĩ sẽ có mặt tại Paris cuối tháng 7 để quảng bá Album Paris 1er tại Pháp và nhiều nước Châu Âu. Tuy nhiên, tới phút cuối, Nathan Lee quyết định huỷ vé cũng như lịch trình công việc dày đặc đã được lên kế hoạch từ trước để ở lại Việt Nam.

Nam ca sĩ hủy quyết định về Pháp để quảng bá Album Paris 1er, ở lại Việt Nam cùng người dân đồng lòng chống dịch.

Chia sẻ về lý do cho quyết định bất ngờ này, Nathan Lee cho biết: "Tôi không phải bác sĩ, tôi không thể chữa lành bệnh cho họ nhưng trên tư cách nghệ sĩ, tôi hi vọng mình có thể mang tới cho khán giả của mình chút động lực, niềm tin và năng lượng tích cực trong thời điểm này. Còn trên tư cách một người Việt Nam, tôi cũng hi vọng mình có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh của đất nước. Ngoài ra, còn có một lý do riêng tư nữa khiến tôi muốn ở lại đất nước của mình:

Tôi muốn ở gần những khán giả luôn yêu mến và ủng hộ mình trong những thời khắc khó khăn. Không phải nói để đẹp lòng họ, mà thực sự tôi muốn vậy! Người hâm mộ và đất nước Việt Nam đã cho tôi quá nhiều điều tốt đẹp, nên tôi muốn ở lại đất nước mình. Vì tôi là người Việt!"

Trong suốt thời gian qua, Nathan Lee đã lặng lẽ đóng góp công sức, tiền bạc vào công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 và dùng ảnh hưởng của mình để truyền năng lượng tích cực tới khán giả. Hàng tỷ đồng đã được nam ca sĩ đóng góp vào Quỹ Vaccines quốc gia, giúp đỡ các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và tặng quà cho người hâm mộ.

Nam ca sĩ làm từ thiện một cách âm thầm, không phô trương.

Hành động tặng quà cho fan với số lượng lớn và giá trị cao của Nathan Lee đã gây nhiều chú ý trong làng giải trí. Trong vòng 4 tháng, anh đã tặng nhiều quà và tri ân người hâm mộ của mình. Hashtag #giftfromnathanlee vì vậy đã lọt top 1 trending trên mạng xã hội suốt một thời gian dài.

Chia sẻ về hành động chưa có tiền lệ trong showbiz này, Nathan Lee thẳng thắn cho biết: "Tôi không nghĩ nhiều tới số tiền, chỉ nghĩ đơn giản là người hâm mộ, yêu quý mình sẽ nhận về được những niềm vui bất ngờ. Họ đã tặng tôi rất nhiều thứ, từ hạnh phúc, tình cảm, sự ủng hộ và bảo vệ. Họ xứng đáng có nhiều hơn như thế.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh nhiều khó khăn, tôi nghĩ ai cũng có áp lực và mệt mỏi. Tôi hi vọng những món quà của mình sẽ giúp họ có thêm niềm vui và những nụ cười. Đó là những điều tôi thực lòng mong muốn khán giả của mình nhận được".

Nathan Lee có cuộc sống giàu có, sung túc. Anh không ngại chi tiền tặng nhiều quà để tri ân người hâm mộ của mình.

Dự kiến, sau khi hoãn chuyến đi quảng bá Album Paris 1er tại Pháp và các nước Châu Âu, Nathan Lee sẽ chuyển hướng kinh doanh về Việt Nam, thay vì tại Pháp và các quốc gia khác. Đây cũng là một phần trong kế hoạch sinh sống và làm việc lâu dài tại quê hương của Nathan Lee.

