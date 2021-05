Bị Nathan Lee mua độc quyền bài hit, Cao Thái Sơn phản ứng thế nào?

Thứ Năm, ngày 20/05/2021

“Pha lê tím”, “Con đường mưa”... đều là những ca khúc làm nên tên tuổi Cao Thái Sơn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nathan Lee có động thái gây chú ý với cộng đồng mạng khi tuyên bố đã mua độc quyền các ca khúc “Pha lê tím”, “Con đường mưa”, “Tình yêu trở lại”, “Cầu vồng sau mưa” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Điều đáng nói, đây đều là những ca khúc gắn liền với tên tuổi Cao Thái Sơn. Hiện nay, khi trình diễn ở nhiều sân khấu, nhiều khán giả vẫn yêu cầu Cao Thái Sơn hát “Con đường mưa”.

Đa số ý kiến cho rằng, động thái của Nathan Lee chính là muốn tiếp tục khơi mào cuộc chiến vừa hạ nhiệt được vài ngày. Việc giọng ca “Không quan tâm” mua độc quyền những ca khúc này không khác gì triệt đường hoạt động nghệ thuật của đàn em. Điều đó đồng nghĩa với việc sau này nếu Cao Thái Sơn muốn hát những bài hit của mình thì phải xin phép và trả tiền cho Nathan Lee.

Chỉ sau vài phút đăng tải, thông báo của Nathan Lee nhanh chóng “gây bão” cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ bình luận hài hước: “Nhiều tiền để làm gì, và đây là câu trả lời”, “Rồi Cao Thái Sơn hát gì hả anh Lee?”, “Nathan Lee nói với Cao Thái Sơn: Đúng là cái đồ không có nổi 1 bản hit”, “Ai thắng ai thua không quan trọng, người lời nhất là Nguyễn Văn Chung”...

Ngay sau tuyên bố của Nathan Lee, Cao Thái Sơn đã chia sẻ dòng trạng thái và tag tên nam nhạc sĩ vào bài mình: “Tôi luôn ủng hộ cậu, Nguyễn Văn Chung. Love you”. Tuy nhiên, sau đó, giọng ca gốc Huế đã nhanh chóng xóa bài đăng và không nói thêm gì.

Nathan Lee và Cao Thái Sơn cũng là hai trong số nhiều cái tên chiếm sóng mạng xã hội thời gian qua với những cuộc “khẩu chiến” không hồi kết. Trước đó, khi ồn ào vừa mới nổ ra, Nathan Lee đã nhiều lần livestream tiết lộ loạt thông tin không hay về Cao Thái Sơn. Chưa kể, nam ca sĩ nổi tiếng “lắm tiền nhiều của” còn tuyên bố sẽ kiện Cao Thái Sơn. Đáp lại, giọng ca "Con đường mưa" cũng có hàng loạt động thái đáp trả cứng rắn.

Đáng chú ý, Cao Thái Sơn từng tiết lộ sẽ làm một điều mà trước giờ trong lịch sử showbiz Việt chưa từng có. Tuy nhiên, về sau nam ca sĩ “Con đường mưa” dường như không hề quan tâm gì đến đối thủ. Trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn chỉ cập nhật những dòng trạng thái vui vẻ. Những bài đăng công kích Nathan Lee cũng được ca sĩ 8X xóa hết.

Trước đó, Nathan Lee cũng mua độc quyền ca khúc “Love you in silence” do nhạc sĩ Dương Khắc Linh sáng tác, quen thuộc qua giọng hát của nữ ca sĩ Thu Minh. Điều này cũng tương tự như trường hợp của Cao Thái Sơn, đó là nếu muốn hát ca khúc “Love you in silence”, Thu Minh phải xin phép Nathan Lee.

