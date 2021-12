“Bản sao Thư Kỳ” Đinh Ngọc Phượng khoe nhan sắc gái hai con gợi cảm

Thứ Sáu, ngày 24/12/2021 17:08 PM (GMT+7)

Á khôi Đinh Ngọc Phượng còn được ví với Hoa hậu Giáng My vì có nhan sắc và sự nghiệp thành công.

Nhận được sự ủng hộ từ bạn thân Phanh Lee, Huyền Lizzie, mới đây Á khôi Đinh Ngọc Phượng đã tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho các doanh nhân có đam mê nghệ thuật, lý tưởng cống hiến cho công tác xã hội do Bộ VHTT&DL tổ chức. Người đẹp xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" ở bán kết để có mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021, tại TP. HCM.

Á khôi Đinh Ngọc Phượng

Tái ngộ cuộc thi nhan sắc sau 10 năm, Đinh Ngọc Phượng hào hứng chia sẻ: “Tôi đã thể hiện hết mình trong cuộc thi và sẽ cảm thấy vui mừng nếu có những thí sinh xứng đáng giành giải. Tôi không có gì áp lực gì cả” .

"Gái hai con" khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sở hữu vẻ ngoài lý tưởng với chiều cao 1,60m, nặng 48kg và số đo 3 vòng: 83-62-93. Đó là kết quả của sự nỗ lực sau 1 năm để giảm cân và lấy lại vóc dáng thon gọn hậu sinh em bé: “Tôi luôn có ý thức giữ gìn vóc dáng, nhan sắc, nên sớm hình thành những thói quen tốt, tôi không thức quá khuya, sinh hoạt điều độ, chăm chỉ tập luyện thể thao. Sau sinh, tôi phải nỗ lực hơn trong giảm cân, tập luyện trong vòng 1 năm là lấy lại vóc dáng như trước”.

Thân hình gợi cảm, số đo 3 vòng siêu chuẩn của bà mẹ 2 con

Nhan sắc và kiểu ăn mặc, làm đẹp của Đinh Ngọc Phượng được nhiều người ví với Hoa hậu đền Hùng Giáng My. Nhắc tới điều này, Đinh Ngọc Phượng cười nói: “Có người gọi tôi là bản sao của Hoa hậu đền Hùng Giáng My hay so sánh nhan sắc tôi với chị ấy thì tôi thấy vui lắm. Chị Giáng My là Hoa hậu vừa có nhan sắc vừa có tài năng. Chị cũng có vẻ đẹp quý phái, sang trọng, thanh lịch, cũng là vẻ đẹp mà tôi hướng tới”.

Bên cạnh đó, không ít khán giả còn nhận xét Đinh Ngọc Phượng có gương mặt giống minh tinh Cbiz Thư Kỳ, người đẹp thấy vui vì đó đều là những người phụ nữ xinh đẹp và thành công.

Vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái của người đẹp được ví với Giáng My và Thư Kỳ

Trong cuộc sống, cô suy nghĩ lạc quan, luôn biết lắng nghe, đồng thời tìm những giải pháp cho những khó khăn, vướng mắc trong công việc cũng như đời tư. “Cuộc sống sẽ luôn đặt cho ta những thử thách và nếu mình biết tùy cơ ứng biến thì mình sẽ vượt qua được, dù là khó khăn đến đâu. Tôi luôn yêu thương bản thân, không đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, đau khổ, luôn biết cân bằng cuộc sống”, người đẹp chia sẻ.

