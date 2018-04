Nam rapper Hàn Quốc bị bắt vì cưỡng hiếp phụ nữ

Thứ Sáu, ngày 27/04/2018 06:48 AM (GMT+7)

Jung Sang Soo - một rapper nổi tiếng của làng giải trí xứ Kim Chi vừa bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục.

Ngày 25.4, Sở cảnh sát Ilsan Seobu đã tiến hành điều tra vụ việc nam rapper Jung Sang Soo tấn công tình dục một phụ nữ khi nhận được tố cáo của nạn nhân. Theo cáo buộc, nạn nhân bị Jung Sang Soo cưỡng bức trước đó 3 ngày (tức ngày 22.4) trong tình trạng say xỉn, mất khả năng kháng cự. Cô cho rằng khi đó mình quá say và không nhận ra mình bị cưỡng bức.

Jung Sang Soo bị báo cuộc tấn công tình dục, cưỡng bức người phụ nữ không còn khả năng kháng cự.

Chính nam rapper cũng thừa nhận mình và người phụ nữ đó có quan hệ nhưng không hề cưỡng bức. "Đúng là tôi đã vào nhà của cô ấy khi cô ấy đang say xỉn và quan hệ khi cô ấy tỉnh dậy, nhưng không hề có sự ép buộc". Jung Sang Soo trả lời trên Edaily.

Jung Sang-su, sinh năm 1984, là rapper và là cựu thành viên của chương trình "Show Me The Money" do kênh truyền hình âm nhạc Mnet tổ chức. Ngoài đời, anh có "thành tích bất hảo" với nhiều lần phạm tội và dính tới cảnh sát. Anh đã bị bắt 5 lần về tội hành hung người khác, uống rượu trong lúc lái xe và tấn công phụ nữ.

Trước đó, nam rapper đã bị bắt đến... 5 lần vì hành hung người khác, uống rượu trong lúc lái xe và tấn công phụ nữ.

Gần đây nhất là tháng 3.2018, Jung Sang Soo bị bắt vì tấn công người khác. Anh đã tấn công hai người trên vỉa hè tại khu vực Sillim của Seoul. Nạn nhân cho biết anh ta đã đánh vào mặt và bụng của họ. Cảnh sát ngay sau đó đã có mặt ở hiện trường và đưa Jung Sang Soo về đồn. Các báo cáo cho biết nam rapper có hành vi hung hãn, đập bàn, lớn tiếng và gây náo loạn sở cảnh sát. Công ty chủ quản của nam ca sĩ đã chấm dứt hợp đồng với Jeong do những bê bối đời tư của mình.

Hiện tại cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc này.