Nam "MC quốc dân" qua đời vì sự cố hy hữu, để lại 851 tỷ đồng

Monta Mino qua đời vì tai nạn hy hữu.

Ông hoàng truyền hình tạp kỹ của showbiz Nhật Bản Monta Mino đã qua đời ở tuổi 80 mới đây. Theo tờ NKH, chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi tin tức nam nghệ sĩ hàng đầu này ra đi, căn biệt thự trị giá 1,9 tỷ YEN (hơn 323 tỷ đồng) của ông đã bị trộm "viếng thăm" vào sáng sớm 2/2.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, người thân của cố MC lập tức báo cảnh sát. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác nhận tầng hầm của biệt thự có dấu hiệu bị xâm nhập. Hệ thống camera an ninh cũng ghi lại hình ảnh hai kẻ lạ mặt tháo chạy khi bị phát hiện. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm danh tính của hai đối tượng này.

Việc ngôi biệt thự của Monta Mino bị nhắm đến ngay sau khi ông qua đời đã khiến gia đình và công chúng không khỏi lo lắng. Nhiều người cho rằng khối tài sản khổng lồ của ông có thể trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Được biết, nam MC sở hữu khối gia sản ước tính khoảng 5 tỷ YEN (hơn 851 tỷ đồng).

Trước đó, theo chia sẻ từ gia đình, Monta Mino gặp sự cố đáng tiếc khi đi ăn tối tại một nhà hàng thịt nướng. Trong lúc thưởng thức món lưỡi bò, ông nuốt một miếng quá lớn mà không nhai kỹ, dẫn đến nghẹn và tắc thở. Những người xung quanh vội vã vỗ lưng ông và gọi xe cấp cứu. Dù Monta Mino nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng ông đã rơi vào hôn mê và qua đời sau nửa tháng điều trị.

Gia đình cho biết tang lễ sẽ được tổ chức kín đáo, không có lễ tưởng niệm công khai. Sự ra đi đột ngột của ông để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả Nhật Bản.

Monta Mino sinh ra tại Tokyo và bước chân vào lĩnh vực truyền hình năm 1967 với vai trò phát thanh viên tại đài Nippon. Sau khi rời đài, ông trở thành MC tự do và ghi dấu ấn với loạt chương trình ăn khách như The Great Battle Against Poverty, Campus God List, Japan's Wonderful Citizens...

Với phong cách dẫn dắt hài hước, duyên dáng, Monta Mino chiếm trọn tình cảm của khán giả và được mệnh danh là "MC quốc dân" của xứ hoa anh đào.

Ông từng được trao tặng Kỷ lục Guinness.

Năm 2006, Monta Mino nhận được Kỷ lục Guinness là "MC có chương trình phát sóng trực tiếp dài nhất trong 1 tuần" với thời lượng phát sóng trực tiếp là 21 giờ 42 phút mỗi tuần. Tuy nhiên sau khi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2019, ông quyết định nghỉ việc, sống cuộc sống hưu trí giản dị và thoải mái. Ông hoàng truyền hình tạp kỹ Nhật Bản thường xuyên đến nhà hàng thịt nướng để dùng bữa, không ngờ lại xảy ra tai nạn hy hữu khiến ông qua đời.

Sự ra đi của Monta Mino không chỉ là mất mát lớn đối với gia đình mà còn để lại khoảng trống trong ngành giải trí Nhật Bản. Khán giả sẽ mãi nhớ đến hình ảnh một MC tài năng, cống hiến hết mình cho nghệ thuật trong suốt nhiều thập kỷ qua.