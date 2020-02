Nam ca sĩ Việt công khai bị quấy rối tình dục trong nhiều năm là ai?

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 08:44 AM (GMT+7)

Nam ca sĩ bất ngờ chia sẻ việc bị khán giả quấy rối, liên tục gửi tin nhắn nhạy cảm.

Trên trang cá nhân, Thanh Duy bất ngờ chia sẻ bằng tiếng Anh qua tính năng story với nội dung bị quấy rối tình dục. Anh viết: "I am almost sexually harrashed everyday. That's not cool at all and totally disgusting...". (Tạm dịch: "Tôi gần như bị quấy rối tình dục mỗi ngày. Điều đó không tuyệt chút nào và hoàn toàn kinh tởm"). Dòng trạng thái của nam ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

Ngay sau đó, Thanh Duy cũng chính thức lên tiếng về việc bị một khán giả có hành vi quấy rối trong nhiều năm qua. "Có một chuyện mà trong nhiều năm nay, Duy chưa từng chia sẻ, và thực sự cũng không muốn chia sẻ. Trong 2 năm qua, Duy nhận được rất nhiều những tin nhắn quấy rối tình dục gửi đến cho mình. Lúc bắt đầu, đó là những tình cảm chia sẻ hâm mộ từ khán giả lớn tuổi mà Duy rất biết ơn và trân trọng. Nhưng rồi dần dần nó trở thành những lời lẽ bày tỏ tình cảm, thậm chí là gửi những hình ảnh nhạy cảm riêng tư đến cho Duy mà Duy không muốn nghĩ đến chứ đừng nói miêu tả, từ email đến tin nhắn Facebook, tin nhắn Instagram. Duy chặn nick này, sẽ có 1 nick khác.

Trong nhiều năm qua, Duy không muốn lên tiếng mà im lặng rồi chặn. Vì mình không muốn làm tổn thương ai cả, dù rõ ràng những hành động đó là quấy rối tình dục và mình là nạn nhân, mình cảm thấy rất ám ảnh và mệt mỏi. Và thật lòng, mình cảm thấy những người làm điều đó họ cũng rất đáng thương và bế tắc, nên Duy cố gắng chịu đựng trong im lặng. Nhưng hôm qua khi Duy một lần nữa bị quấy rối một cách nặng nề, Duy quá mệt mỏi và bức xúc nên đã giải tỏa trên story của Instagram. Sau đó khi bình tĩnh lại, Duy đã xóa đi vì không muốn câu chuyện này ồn ào" - Thanh Duy viết.

Thanh Duy bất ngờ công khai bị quấy rối tình dục trong nhiều năm qua.

Thanh Duy cho biết, anh đã đắn đo rất nhiều trước khi chia sẻ chuyện nhạy cảm và cũng không muốn tự mang lại ồn ào, phiền phức. Tuy nhiên, nam ca sĩ quyết định công khai để người thân, bạn bè, khán giả không hiểu lầm và hoang mang. Ngoài ra, Thanh Duy còn cho rằng, sự việc bị quấy rối đã khiến anh quá mệt mỏi vì đã đi quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Hiện tại, phía Thanh Duy và công ty đang tìm cách giải quyết để chấm dứt việc bị quấy rối này.

Bên dưới phần bình luận, Thanh Duy còn phủ nhận việc gây ồn ào để đánh bóng tên tuổi, chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Thanh Duy phủ nhận việc tự tạo scandal để gây sự chú ý.

Thanh Duy sinh năm 1986 và được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia cuộc thi "Vietnam Idol 2008". Sau cuộc thi, anh chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và được yêu mến với nhiều bản hit. Với tính cách sôi nổi, hài hước cùng với những người bạn "hợp cạ", Thanh Duy cũng từng để lại nhiều ấn tượng khi xuất hiện trong các chương trình gameshow như "Lớp học vui nhộn", "Gương mặt thân quen" và gần đây nhất là "Ký ức vui vẻ".

