Mỹ Tâm và hơn 100 nghệ sĩ quốc tế sẽ trình diễn tại HOZO 2024

Liên hoan do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức, do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM cùng Công ty Cổ phần Beyond Communication (Beyond Communication) phối hợp thực hiện.

HOZO 2024 có chủ đề “Thế giới chung nhịp đập - One world, one beat". Liên hoan năm nay gồm các sự kiện chính: đêm thi Cảm hứng Hò dô 2024 diễn ra vào các ngày 25/10, 26/10, 4/11; 3 đêm diễn chính thức HOZO Super Fest của các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong và ngoài nước vào các ngày 13, 14, 15/12 tại khu vực trung tâm quận 1. Bên cạnh đó, HOZO 2024 còn tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo, workshop… trong tháng 12.

Ca sĩ Mỹ Tâm góp mặt tại HOZO 2024 với vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner). Sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật trình diễn điêu luyện cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Mỹ Tâm hứa hẹn sẽ "khuấy đảo" sân khấu HOZO 2024 với những ca khúc nổi tiếng, mang đến những tiết mục dành riêng cho lễ hội lần này.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Tổng Đạo diễn của HOZO 2024, chia sẻ: "Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam, là gương mặt đại diện cho nền giải trí trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi đã có ý định mời Mỹ Tâm tham gia HOZO từ những năm trước, thật vui khi năm nay cô ấy đã nhận lời".

HOZO 2024 sẽ đón hơn 100 nghệ sĩ quốc tế đến từ Mỹ, Xứ Wales, Scotland, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc với những màn trình diễn trong 3 ngày, từ 13 đến 15/12 tại trục đường đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi.

Có sự khác biệt so với các liên hoan âm nhạc truyền thống, HOZO 2024 sẽ kéo dài 45 phút cho mỗi nghệ sĩ, cùng hình thức chơi "nhạc sống", khán giả sẽ được tận hưởng những màn trình diễn trọn vẹn, kết nối sâu sắc với thần tượng. Đây là nơi để các nghệ sĩ thỏa sức thể hiện tài năng và khán giả được đắm mình trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng HOZO 2024 không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là tiếng nói mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức cộng đồng, truyền cảm hứng sống xanh. Đây là sứ mệnh vì sự phát triển bền vững của đất nước mà chúng tôi luôn hướng đến, nhằm tạo ra tác động tích cực không chỉ cho hiện tại, mà còn cho nhiều thế hệ tương lai của người dân thành phố”.

Ban tổ chức HOZO 2024 cũng phối hợp với Rock'n'Share tổ chức một đêm nhạc riêng dành cho các fan rock Việt. Cụ thể, đêm nhạc sẽ diễn ra vào ngày 15/12, sẽ là một đại nhạc hội bùng nổ với những giai điệu cuồng nhiệt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]