Mỹ Tâm từng tiết lộ về chuyện sinh con thế này trước ồn ào "ăn cơm trước kẻng" với Mai Tài Phến

Thứ Tư, ngày 26/08/2020 17:34 PM (GMT+7)

Những phát biểu trong quá khứ của Mỹ Tâm được dân mạng chia sẻ lại sau tin đồn có thai với Mai Tài Phến.

Những ngày qua, làng giải trí xôn xao trước tin đồn Mỹ Tâm đang mang thai được 4-5 tháng. Nguồn tin xuất phát từ hình ảnh hậu trường của Mỹ Tâm với gương mặt có phần tròn trịa và vòng 2 kém thon gọn của nữ ca sĩ "Họa mi tóc nâu".

Hình ảnh khiến Mỹ Tâm vướng tin đồn đang mang bầu

Nhiều nguồn tin còn cho rằng, Mỹ Tâm đang bí mật sinh con cho diễn viên Mai Tài Phến, kém nữ ca sĩ 10 tuổi. Hai người từng hợp tác trong nhiều dự án và vướng tin đồn yêu đương.

Tuy nhiên, sau đó Mỹ Tân đã lên tiếng bác bỏ tin đồn trên. Cô bộc bạch: “Thường thì mình không lên tiếng mấy chuyện linh tinh này đâu, nhưng chuyện này mà không nói là sẽ bị nhắc hoài, như vậy thì không hay. Thường thì các bạn hay có nghi án gì đó, còn mình thì không khoái những vụ đó lắm. Nghĩ gì mà nói có bầu 4-5 tháng, thật chán ghê. Nếu mình có bầu 4-5 tháng thì sẽ giấu chứ dại gì đứng ra đó để chụp hình cho các bạn biết. Nếu mình muốn giấu, các bạn sẽ không biết được đâu nhé”.

Mỹ Tâm livestream khoe bụng để chứng minh tin đồn cô mang bầu là thất thiệt

Nữ ca sĩ cho rằng, có em bé là chuyện vui nên không có gì phải giấu, thậm chí nếu có gì mới, nữ ca sĩ không ngại thông báo và chia vui cùng người hâm mộ. "Tôi được cái là không úp mở, không kéo dài, có là nói không cần phải nghi vấn gì hết", cô nói.

Khi ồn ào xảy ra, dân mạng chia sẻ lại những phát biểu của Mỹ Tâm trước đây về chuyện sinh con. Nữ ca sĩ từng cho biết, bản thân luôn khát khao được làm mẹ và sinh nhiều em bé. "Tâm muốn 10. Nhiều con thì tốt, Tâm thích vậy thôi, còn thực tế thì chưa biết. Mình muốn 10, mà 3 đứa mình cũng vui", cô hài hước bày tỏ.

Mỹ Tâm khẳng định, hiện cô vẫn độc thân, cô đơn trống trải. Riêng chuyện đám cưới có con sẽ không giấu vì có giấu cũng không được. Tuy nhiên, hiện tại cô vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.

Mỹ Tâm và bạn diễn Mai Tài Phến

Mỹ Tâm sinh năm 1981, là ca sĩ có tầm ảnh hưởng trong nước và châu Á. Cô từng đoạt giải Mnet Asian Music Awards 2012 (gọi tắt là MAMA) - giải thưởng âm nhạc hàng đầu Á châu - do Hàn Quốc tổ chức thường niên. Năm 2014, cô được trao giải "Asia's Music Legend" tại sự kiện Top Asia Corporate Ball 2014 ở Malaysia. Sự kiện này tôn vinh những thành tựu của các cá nhân, đoàn thể và quốc gia vượt trội ở châu Á. Năm 2015, cô chiến thắng hạng mục "Best selling artist of Asia" - Nghệ sĩ châu Á có lượng tiêu thụ sản phẩm tốt nhất - ở giải Big Apple Music Awards.

Nguồn: http://danviet.vn/my-tam-tung-tiet-lo-ve-chuyen-sinh-con-the-nay-truoc-on-ao-an-com-truoc-keng-v...Nguồn: http://danviet.vn/my-tam-tung-tiet-lo-ve-chuyen-sinh-con-the-nay-truoc-on-ao-an-com-truoc-keng-voi-mai-tai-phen-50202026817352264.htm