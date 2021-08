Mỹ nhân Việt hốt hoảng xin bỏ vai khi đóng cảnh tình tứ cùng Quốc Trường

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 04:12 AM (GMT+7)

Khi hay tin đóng cảnh hẹn hò cùng diễn viên Quốc Trường, Hoa hậu đền Hùng muốn “rút lui”.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu đền Hùng Giáng My thu hút sự chú ý của dân mạng khi chia sẻ loạt hình ảnh đóng cùng diễn viên Quốc Trường trong phim “Trái tim sám hối”.

Cụ thể, người đẹp 7X cho biết bộ phim 33 tập phát sóng trên VTV năm 2012 đề cập đến mối quan hệ phức tạp trong đời sống hiện nay. Giáng My vào vai Hoàng Mai - ngôi sao nổi tiếng - được đàn em là một nghệ sĩ trẻ đang lên (Quốc Trường đóng) theo đuổi. Tuy nhiên, anh lại có quá khứ ở quê nhà và mối quan hệ khá mập mờ với một người anh đồng tính từng giúp đỡ mình. Từ đó, phim đặt ra câu hỏi mối tình của họ có thể vượt qua mọi thử thách chông gai, vượt qua được dư luận và khoảng cách tuổi tác hay không.

Quốc Trường và Giáng My đóng vai tình nhân trong bộ phim “Trái tim sám hối”

Theo lời Giáng My, câu hỏi này với cô là “siêu khó”. Bởi vì kịch bản cho biết khoảng cách giữa hai nhân vật chính là 10 tuổi, thế nhưng Giáng My và Quốc Trường ở ngoài đời lại chênh nhau gần 20 tuổi. Khi nhìn thấy Quốc Trường lúc đó mới ngoài 20, Giáng My đã nói lời từ chối với đạo diễn Xuân Cường: “Áp lực quá anh cho em xin thôi, bạn ấy trẻ quá không biết diễn yêu đương làm sao”.

Đây cũng không phải lần đầu Giáng My đóng cùng bạn diễn kém tuổi. Trước đó, cô từng đóng cặp với ca sĩ Đăng Khôi trong bộ phim “Khi người ta yêu”, nhưng chưa cảm thấy “bối rối” như thế này bao giờ. Hoa hậu Đền Hùng sau đó được đạo diễn trấn an: “Em yên tâm, “nó” bé nhưng diễn chững chạc lắm”.

Chênh nhau gần 20 tuổi, Giáng My được khen “đẹp đôi” với Quốc Trường

Giáng My tâm sự: “Cũng may Quốc Trường trong phim này cao ráo và da ngăm nên cũng không đến nỗi có nhiều khoảng cách quá giữa hai chị em. Trong phim hình ảnh trông đẹp hơn những ảnh hậu trường mà báo chí đăng vì ảnh hậu trường phim chụp không căn sáng và chỉnh sửa gì. Đây cũng là một thử thách rất lớn đối với Giáng My khi sánh đôi với bạn diễn kém gần 20 tuổi”.

Bài viết của Giáng My nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bên cạnh những lời khen trầm trồ về nhan sắc Giáng My, fan đều tỏ vẻ thích thú khi người đẹp chia sẻ về kỷ niệm đóng chung với bạn diễn trẻ tuổi. Dân mạng bình luận rôm rả: “Không nhận ra cặp đôi này chênh nhau và chênh nhiều thế“, “Nhìn chỉ cách nhau vài tuổi thôi chị ơi”, “Thời gian bỏ quên chị rồi”, “Lúc đó con xem phim này chắc cũng trên dưới chục lần đó cô. Siêu siêu thích cô trong phim này“... Đáng chú ý, khi có fan than thở về việc các cảnh tình tứ trong phim ít quá, người đẹp Đền Hùng đã đáp lại: “Hợp đồng em luôn ghi rõ là không hôn hít không hở hang nên mấy cảnh âu yếm đều bị cắt”.

Vẻ đẹp “thời gian bỏ quên” của Giáng My luôn khiến người hâm mộ trầm trồ

Giáng My đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Sau khi đăng quang, cô bước chân vào showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh và nhanh chóng trở thành gương mặt ăn khách nhất nhì làng giải trí Việt. Những năm 1990, mức độ “phủ sóng” của Giáng My không hề thua kém các ngôi sao thời bấy giờ như Việt Trinh, Diễm Hương... Một thời, Giáng My và Lý Hùng là cặp đôi màn ảnh làm nức lòng bao trái tim người hâm mộ. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Giáng My có hơn 40 vai diễn.

Hiện tại, Hoa hậu đền Hùng sống cùng mẹ. Hai mẹ con người đẹp 7X đều tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, có chung nhiều sở thích về âm nhạc, nghệ thuật, hội họa và thú vui chăm chút nhà cửa, vườn tược.

Nữ diễn viên trồng một vườn rau sạch trong biệt thự triệu đô ở Quận 2, TP.HCM

Giáng My cho biết cô rất thích dạo vườn, hái rau để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình

Anh Sa - ái nữ của hoa hậu Giáng My - sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém mẹ

Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-viet-hot-hoang-xin-bo-vai-khi-dong-canh-tinh-tu-cung-quoc-truong-50202...Nguồn: http://danviet.vn/my-nhan-viet-hot-hoang-xin-bo-vai-khi-dong-canh-tinh-tu-cung-quoc-truong-5020212584113899.htm