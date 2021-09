Mỹ nhân đau đớn vì bị hủy hoại nhan sắc khi đóng phim

Thứ Bảy, ngày 18/09/2021 14:51 PM (GMT+7)

Nhiều mỹ nhân buộc phải hy sinh nhan sắc, chấp nhận lộ diện với gương mặt xấu xí trên màn ảnh.

Không chỉ "đóng khung" trong những tạo hình nhân vật xinh đẹp trên màn ảnh, đôi khi các sao nữ chấp nhận "hủy hoại" dung nhan xinh đẹp để hy sinh vì nghệ thuật. Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng, Triệu Vy... cũng không ngại hóa thân để hoàn thành vai diễn của mình.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng đã phải ngồi nửa ngày trời để hóa trang gương mặt đáng sợ này.

Phạm Băng Băng là một trong những Đại hoa đán thuộc Song Băng ngang hàng "Tứ đại Hoa đán" Trung Quốc. Cô được xem là một biểu tượng sắc đẹp và thời trang tại Trung Quốc và châu Á. Là một đại mỹ nhân nhưng Phạm Băng Băng từng khiến khán giả hết hồn khi xuất hiện với gương mặt đáng sợ.

Nhân vật Mạn Lệ do Phạm Băng Băng thể hiện là một nữ phát thanh viên xinh đẹp, không may gặp tai nạn giao thông. Từ đó, cô bị hủy hoại dung nhan với khuôn mặt gớm giếc. Mỗi ngày, Phạm Băng Băng mất hơn 3 tiếng đồng hồ để hoá trang. Chính vì dám hy sinh nên Phạm Băng Băng đã đoạt được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại LHP Kim Mã (Đài Loan) năm 2007.

Người đẹp tự hủy hoại nhan sắc trong bộ phim "Ái Tình Bảo Điển".

Trong bộ phim "Ái Tình Bảo Điển", người đẹp sinh năm 1981 đảm nhận vai Tống Dẫn Chương sở hữu nhan sắc khuynh quốc, khuynh thành. Thế nhưng, chồng nàng muốn lợi dụng nhan sắc của Dẫn Chương để kiếm tiền. Bởi không muốn sống tủi hổ, Dẫn Chương quyết định tự hủy hoại nhan sắc của mình.

Triệu Vy

Thời gian gần đây, thông tin diễn viên Triệu Vy bị “phong sát”, thu hồi mọi giải thưởng và gạch tên khỏi giới giải trí đang được khán giả quan tâm. Nhiều người bất ngờ và cảm thấy tiếc nuối nếu những bộ phim Triệu Vy đóng không còn trên các nền tảng video. Thế nhưng, không thể phủ nhận những đóng góp của cô cho nền điện ảnh của Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung.

Hình ảnh ma nữ tóc bạc Bội Dung do Triệu Vy đóng trong "Họa Bì".

Trong phim "Họa bì", Triệu Vy có phân cảnh phải tự làm xấu mình, đó là khi nhân vật Bội Dung do nữ diễn viên thủ vai bị hồ ly tinh (Châu Tấn đóng) ép uống rượu độc, khiến cô bị biến thành ma nữ tóc bạc. Ban đầu, vốn dĩ nhân vật Bội Dung bị biến thành một cô gái đầu trọc, da mặt bị rách và có hai chiếc răng nanh.Tuy nhiên, sau khi biết được tạo hình xấu xí của mình, cộng thêm mỗi lần hóa trang phải mất 5 - 6 tiếng đồng hồ, nên Triệu Vy đã phản đối việc biến Bội Dung thành ma nữ đầu trọc.

Triệu Vy cho rằng: “Tôi cảm thấy không nhất thiết phải hóa trang giống như quái vật thì mới là kinh dị, chỉ cần khán giả nhìn thấy được sự khác biệt khi chuyển từ người sang yêu ma là được”. Tiếp thu ý kiến của Triệu Vy, cuối cùng đạo diễn Trần Gia Thượng đã cho thay đổi tạo hình Bội Dung thành ma nữ tóc bạc.

Tạo hình mặt có vết sẹo dài của Triệu Vy trong "Họa bì 2"

Trong phần tiếp theo của "Họa Bì", Triệu Vy trong vai Tĩnh công chúa luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ vàng. Phía sau chiếc mặt nạ là những vết sẹo khá ghê sợ. Những vết sẹo này là vết thương trong một lần đi săn của Tĩnh công chúa.

Ngoài ra, ở bộ phim "Đội Bóng Thiếu Lâm", Triệu Vy cũng đã phải qua 3 lần tạo hình cực kỳ xấu xí. Lúc thì mặt mũi đầy mụn nhọt, lúc lại ăn mặc quê mùa, cuối cùng là cạo trọc đầu. Tạo hình của Triệu Vy trong "Đội bóng Thiếu Lâm" gây ấn tượng mạnh với khán giả đến mãi sau này.

Triệu Vy thủ vai A Mai, cô gái bán hàng ăn với tuyệt kĩ Thái cực quyền trong "Đội bóng thiếu lâm".

Với cái đầu trọc tròn xoe không khác gì nhân vật người ngoài hành tinh E.T trong bộ phim cùng tên, nhiều người không thể tin được Triệu Vy có thể hy sinh nhan sắc đến mức này. Bởi lúc đó, Triệu Vy đang là một ngôi sao thần tượng của cả châu Á, khán giả nhớ đến cô với tạo hình xinh đẹp trong "Hoàn Châu cách cách". Nhờ sự hy sinh nhan sắc này, Triệu Vy trở thành một trong những diễn viên được đánh giá thực lực tại Trung Quốc.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi được khán giả yêu thích với vẻ đẹp dịu dàng, đài các trong hầu hết các bộ phim cô góp mặt. Tuy nhiên, trong Hiên Viên kiếm: Thiên Chi Hận, Lưu Thi Thi đã gây ấn tượng không nhỏ với khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp bị hủy hoại của mình khi vào vai nữ chính Ngọc Nhi.

Người đẹp không chỉ bị hủy hoại dung nhan mà tính mạng cũng "ngàn cân treo sợi tóc".

Ngọc Nhi vì cứu nam chính Trần Tỉnh Cừu (Tưởng Cần Phu thủ vai) mà không tiếc thân mình, khiến cô bị hủy nhan sắc vì trúng độc San Hô.

Lâm Tâm Như

"Khuynh Thế Hoàng Phi" là bộ phim đầu tay mà Lâm Tâm Như vừa thủ vai chính kiêm nhà sản xuất. Cô không chỉ dốc sức đầu tư kịch bản, trang phục và "ti tỉ" những thứ tốt nhất cho phim của mình mà bản thân Lâm Tâm Như cũng hi sinh hết mình vì nghệ thuật. Trong phim, nhân vật Mã Phức Nhã do Lâm Tâm Như đóng, đã vì cuộc chiến hậu cung mà bị hạ độc thủ, cô bị thái tử phi dùng nồi nóng làm bỏng da mặt.

Lâm Tâm Như không ngại tự làm xấu gương mặt của mình khi đóng phim.

Năm 2016, Lâm Tâm Như làm nhà sản kiêm nữ chính trong bộ phim điện ảnh Ma Cung Mị Ảnh thuộc thể loại kinh dị, cô đã mạnh tay khai thác yếu tố bị hủy dung nhan bằng tình tiết hỏa hoạn. Đây cũng là một trong những vai diễn gây ám ảnh khán giả của cô trong dung nhan xấu xí.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những cái tên quen thuộc của làng giải trí Hoa ngữ. Càng về sau, sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên xinh đẹp ngày càng được thăng hạng và khẳng định tên tuổi của mình trong nhiều bộ phim có kinh phí đầu tư khủng như Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện,...

Triệu Lệ Dĩnh trở nên nổi tiếng qua nhiều bộ phim có kinh phí đầu tư khủng như Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện,

Trên màn ảnh nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu ấn với hình tượng trong sáng, chính trực. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không ít lần hy sinh nhan sắc để hóa thân cho vai diễn. Điển hình là nhân vật "Hoa Thiên Cốt" do Triệu Lệ Dĩnh đóng. Để giải độc cứu sư phụ, Hoa Thiên Cốt liều mạng đi trộm thần khí. Sau khi mọi việc hoàn thành, cô không hề trốn tránh trách nhiệm mà cam tâm trở về Trường Lưu chịu tội. Cô nàng đã phải chịu hình phạt 17 đinh tiêu hồn trên trụ Tru tiên.

Phân cảnh trong phim "Hoa Thiên Cốt" gây ấn tượng đối với khán giả.

Khi trên người còn phải chịu bao nhiêu đau đớn vì hình phạt đinh tiêu hồn và bị Đoạn Niệm đâm, Hoa Thiên Cốt tiếp tục bị Nghê Mạn Thiên hãm hại. Mạn Thiên đã đổ nước ao tuyệt tình vào người Thiên Cốt, khiến da thịt cô bị ăn mòn khủng khiếp. Dung mạo của Thiên Cốt cũng bị hủy. Cảnh tượng Hoa Thiên Cốt nằm dưới đất ôm lấy gương mặt gào thét trong đau đớn, đã làm lay động khán giả, khiến người xem cảm thấy chua xót cho số phận nhân vật.

Chung Lệ Đề

Chung Lệ Đề được mệnh danh là "nữ thần gợi cảm" của Trung Quốc.

Trong "Thiên Long Bát Bộ" phiên bản 2003, Chung Lệ Đề đóng vai Khang Mẫn, vì cho rằng bản thân có nhan sắc xuất chúng nên bà luôn tìm cách quyến rũ đàn ông. Cũng chính vì lẽ đó mà sau cùng Khang Mẫn bị A Tử (Trần Hảo thủ vai) bức tử bằng cách hủy nhan sắc.

Đây chính là phân cảnh ám ảnh và đáng nhớ nhất của Thiên Long Bát Bộ 2003. Khang Mẫn đánh lừa Kiều Phong (Hồ Quân), khiến anh vô tình giết A Châu (Lưu Đào). Cuối cùng cô bị A Tử (Trần Hảo) rạch mặt để trả thù cho A Châu. Khang Mẫn "chết vì sốc" sau khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Phân cảnh bị hủy hoại nhan sắc của nhân vật do Chung Lệ Đề thủ vai.

Về phía Chung Lệ Đề - nữ minh tinh được mệnh danh là “Nữ thần gợi cảm”, việc bị hủy nhan sắc trên màn ảnh được xem là bước đột phá đáng ghi nhận. Hơn nữa, "Thiên long bát bộ" còn là bộ phim truyền hình duy nhất trong sự nghiệp của Chung Lệ Đề.

Lâm Gia Hân

Qua bàn tay của chuyên gia hóa trang Hollywood Mark Garbarino, từ một nữ diễn viên xinh đẹp, Lâm Gia Hân đã trở thành một phụ nữ bí ẩn có gương mặt ghê sợ, luôn rình rập vợ chồng Ray và May (do Phương Trung Tín và Thư Kỳ đóng) để bắt đứa con trai 5 tuổi của họ trong phim Quái vật (2005). Lúc đầu, Lâm Gia Hân do dự khi biết vai diễn sẽ được hóa trang không chỉ xấu xí mà còn gớm ghiếc. Tuy nhiên, thái độ làm việc chuyên nghiệp khiến cô quyết định nhận lời để rồi: "Tôi giật cả người khi lần đầu tiên trông thấy mình trên màn ảnh".

Lâm Gia Hân với hình ảnh "quái vật" trong phim.

Để hoá trang cho cô, chuyên gia trang điểm phải mất 8 tiếng đồng hồ mới hoàn thành công việc. Ngoài ra cô còn có những cảnh hành động nguy hiểm, nên công ty điện ảnh Hong Kong đã mua bảo hiểm cho gương mặt của cô với trị giá lên tới 10 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng).

