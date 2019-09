Mỹ nam “Em chưa 18” bị nghi công khai chuyện giới tính vì lý do này

Thứ Sáu, ngày 20/09/2019 01:39 AM (GMT+7)

Sau nhiều lần úp mở về "3D", nam ca sĩ, diễn viên đã phải đính chính mỏi miệng vì bị nhiều người hiểu lầm.

Cách đây vài ngày, Will – cựu thành viên 365 và cũng là mỹ nam từng được khán giả trẻ yêu thích trong phim “Em chưa 18” – đã khiến nhiều người bất ngờ khi hé lộ hashtag ca khúc mới với cái tên 3D. Điều này khiến cộng đồng mạng nghi ngờ về giới tính thật của anh, đồng thời cho rằng nam ca sĩ sẽ mượn âm nhạc để công khai chuyện giới tính trước công chúng.

Tuy nhiên, tối 19/9, khi MV mới của Will được ra mắt, nam ca sĩ mới hé lộ tựa đề thực sự của 3D chính là “Do em, do anh, do ai”.

Will - cựu thành viên 365 vướng nghi án úp mở chuyện giới tính thật thông qua ca khúc mới.

Cựu thành viên 365 cho biết, vì tên ca khúc mới là “Do em, do anh, do ai”, đoạn điệp khúc của bài hát này cũng nhiều lần lặp đi lặp lại 3 chữ “Do”, nên anh và êkip đã quyết định chọn hashtag 3D cho dễ nhớ. Cũng vì lý do này, trước khi ca khúc mới được ra mắt, anh đã phải đính chính đến mỏi miệng vì hầu hết bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đều hiểu nhầm và cho rằng anh cố tình úp mở chuyện giới tính.

Nam ca sĩ phải đính chính mỏi miệng, thậm chí khiến người nghe bất ngờ với tựa đề thật của ca khúc mới.

“Tôi đã từng xem qua ‘Sáng mắt chưa’ của Trúc Nhân và vô cùng thích thú, bởi nó duyên dáng lắm, nhạc lại catchy nữa. Tuy nhiên, bài hát của tôi không hề có xíu màu tím nào cả. Tôi gọi tắt tựa đề bài hát là 3D cho dễ nhớ nhưng nhiều người lại nhầm hiểu theo hướng khác”, nam ca sĩ cho hay.

Được biết, ca khúc “Do em, do anh, do ai” là một bản Pop Ballad do Andiez Nam Trương sáng tác. Trong MV, Will vào vai chàng trai hiện đại yêu thích khám phá công nghệ, thế giới của anh xoay quanh các game online. Trong khi đó, nữ chính xinh đẹp do ca sĩ Emma Nhất Khanh (cựu thành viên nhóm Lime) thủ vai.

Về phần bạn diễn Emma Nhất Khanh, Will cho biết đây là một cô gái nhỏ bé nhưng năng lượng vô cùng dồi dào, quay gần 30 tiếng liên tục từ hôm trước đến tận hôm sau vẫn tỉnh như sáo. Đặc biệt đang quay còn tranh thủ đi chạy show.

Ngoài ra, vì sợ vướng tin đồn tình cảm với nữ chính như những MV trước đây, lần này, Will không trực tiếp tham gia vào khâu casting chọn diễn viên mà giao toàn bộ cho êkip sản xuất quyết định.