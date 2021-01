MV mới của bạn trai cũ Chi Pu bị VTV phê phán, dân mạng tranh cãi

Thứ Sáu, ngày 22/01/2021 04:15 AM (GMT+7)

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, nam ca sĩ Hà thành vẫn chưa đưa ra bất cứ lời giải thích hay phản hồi nào.

Mới đây, bản tin Thời sự toàn cảnh của Đài Truyền hình Việt Nam VTV1 đã nói về chủ đề thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Điều đáng chú ý là trong bản tin sử dụng hình ảnh từ MV "Anh đã nói em rồi" của Cường Seven để minh họa cho chủ đề này.

Hình ảnh Cường Seven trong bản tin của VTV

Theo đó, biên tập viên của VTV1 bình luận: "Trong một video ca nhạc của nam ca sĩ trẻ được ra mắt cách đây 3 ngày, những hình ảnh ca sĩ sử dụng thuốc lá điện tử được quay rất nghệ thuật.

Thậm chí ca sĩ này còn sử dụng thuốc lá điếu mặc dù luật phòng chống thuốc lá và Thông tư của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã quy định rõ ràng hạn chế hình ảnh thuốc lá trong các sản phẩm sân khấu, điện ảnh".

Sự việc này trở thành chủ đề được bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự tò mò đối với phản ứng của Cường Seven trước việc này. Tuy nhiên, nam ca sĩ lại không hề có động thái gì liên quan tới sự viêc trên. Thay vào đó, Cường Seven vẫn có những bài đăng để quảng bá cho MV "Anh đã nói em rồi" trên trang cá nhân. Anh cũng đăng hình ảnh đi dạo chơi tại Đà Lạt cùng bạn gái với dòng trạng thái: "Chill vài ngày trên Đà Lạt cho chậm lại 1 chút".

Nam ca sĩ mặc kệ dư luận, đăng tải hình ảnh đi chơi ở Đà Lạt

Khi có cư dân mạng vào trang cá nhân của anh để lại hình ảnh nam ca sĩ trong bản tin của VTV, Cường Seven cũng thả mặt cười mà không bình luận gì thêm.

Trong khi đó, bạn gái của Cường Seven là người mẫu Vũ Ngọc Anh cũng đã gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ khi MV đạt 1 triệu view. Cả hai vui vẻ trò chuyện bên dưới bài đăng mà không hề nhắc đến những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Cường Seven và bạn gái Vũ Ngọc Anh

Cường Seven sinh năm 1989. Anh được biết đến là ca sĩ trẻ triển vọng của làng âm nhạc Việt. Bên cạnh ca hát, Cường Seven cũng dần lấn sang điện ảnh và ghi được nhiều dấu ấn ở vai trò diễn viên. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng gây chú ý bởi chuyện tình cảm. Đặc biệt là mối tình cùng hot girl Chi Pu. Cả 2 gắn bó với nhau từ khi Chi Pu còn là hot girl nổi tiếng Hà thành. Sau 2 năm gắn bó, hai người tuyên bố chia tay mà không đưa ra lý do cụ thể.

Hiện tại, Cường Seven đang hẹn hò cùng người mẫu, diễn viên Vũ Ngọc Anh. Cả hai thừa nhận đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá dài trước khi công khai hẹn hò. Trên trang cá nhân, hai người thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình cảm ngọt ngào.

Trước Cường Seven, cũng có nhiều người nổi tiếng vướng trường hợp bị VTV lấy hình ảnh minh họa cho chủ đề sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ.

Độ Mixi cũng từng lên sóng VTV vì vấn đề này

Hồi tháng 9 năm ngoái, trong bản tin Thời Sự Toàn Cảnh ngày 9/9, thuốc lá điện tử là chủ đề được nhắc tới như mối hiểm hoạ tiềm tàng. VTV đã dùng hình ảnh Độ Mixi để minh hoạ cho việc “Nhiều thần tượng giới trẻ sử dụng thuốc lá điện tử trên livestream”.

Sau đó vài ngày, Độ Mixi đã đăng tải dòng trạng thái dài trên Fanpage. Dù không hoàn toàn nhận sai nhưng anh cũng hứa sẽ thay đổi bản thân mình.

Bình Golf len tiếng xin lỗi vì sự việc

Nam rapper Bình Gold cũng bị VTV1 nhắc tới như ví dụ minh họa trong bản tin Thời sự toàn cảnh, để bàn luận về vấn đề các tài khoản YouTube dạo gần đây hay đăng tải các video có nội dung phản cảm để thu hút sự quan tâm từ người xem.

Ngay sau đó, Bình Gold đã có phản hồi về việc này. Anh giãi bày rằng ước mơ của mình là chỉ muốn làm nghệ thuật nhưng bây giờ chắc mình sẽ phải suy nghĩ lại mục tiêu này: “Sau này các bạn không còn thấy những sản phẩm kiểu như tôi vẫn làm nữa thì mong các bạn hiểu. Bình Gold cũng gửi lời xin lỗi “nếu những thứ tôi làm ra mang lại những thứ không tích cực đến với mọi người”.

