MONO gặp sự cố "khó đỡ" trước nghìn người

Tối ngày 27/4, MONO xuất hiện trong đêm nhạc “Break The Ice” qui tụ đông đảo khán giả. Nam ca sĩ biểu diễn loạt hit quen thuộc Waiting For You, Em Là, Anh Không Thể...

Đáng chú ý, khi đang biểu diễn, giọng ca sinh năm 2000 đã bất ngờ gặp sự cố ngoài ý muốn. Cụ thể khi đang hát ca khúc Anh Không Thể, MONO đã di chuyển về phía cánh trái sân khấu. Em trai Sơn Tùng bị trượt chân té khi đang thể hiện vũ đạo. Sau đó, nam ca sĩ nhanh chóng phản ứng, chuyển thành động tác nhảy và tiếp tục biểu diễn như chưa từng có việc gì xảy ra. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên MONO gặp phải những tình huống ngoài mong muốn khi đứng trên sân khấu. Vì thế, anh có cách xử lý được nhiều khán giả khen ngợi.

MONO khiến người xem hát theo các ca khúc của mình.

Ngoài MONO, sự kiện còn có sự góp mặt của các gương mặt nổi tiếng như ca sĩ Orange, bộ đôi Huỳnh James và PJnboys, DJ Hoaprox, DJ King Lady...

Hiệu ứng ánh sáng và những bản nhạc phối sôi động cũng đẩy không khí của đêm nhạc lên cao, khiến khán giả thỏa mãn thị giác.

Tại thời điểm khi mới ra mắt, MONO (tên thật Nguyễn Việt Hoàng) đã từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều với cái mác “em trai Sơn Tùng”. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, bản hit Waiting For You đã giúp nam ca sĩ chinh phục khán giả, phá kỷ lục bài hát có nhiều tuần quán quân nhất trên Billboard Vietnam Hot 100, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng cuối năm, trở thành một trong những bài hát thành công nhất năm 2022.

Thời gian gần đây, anh đắt show và là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

