Mối quan hệ ít biết của Chánh Tín và 4 người cháu đình đám showbiz

Charlie Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn, danh hài Vân Sơn... đều là cháu của nghệ sĩ Chánh Tín và cùng xuất thân từ 1 gia đình có truyền thống võ học và nghệ thuật.

Nhắc đến nghệ sĩ Chánh Tín, không ít người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến câu nói "Đẹp trai như Chánh Tín" của loạt chị em cách đây hơn hai thập kỷ. Nhớ lại ngày đó, nghệ sĩ Chánh Tín nổi đình nổi đám với vẻ ngoài điển trai, phong lưu, lãng tử khó ai có thể vượt qua. Không chỉ nổi tiếng qua những vai diễn, tài tử một thời còn có mối quan hệ đặc biệt với 3 nam diễn viên nổi bật trong giới showbiz Việt là Vân Sơn, Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn.

Vân Sơn sớm thành danh và là người đỡ đầu Hoài Linh khi mới sang Mỹ

Vân Sơn sinh năm 1961 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Sài Gòn, với cậu là Nguyễn Chánh Tín, hai người em họ nổi tiếng là Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn. Vào những năm 90, trên các sân khấu hải ngoại, Vân Sơn – Bảo Liêm cùng MC Việt Thảo từng là những diễn viên hài được yêu thích nhất nhì, không kém cạnh Hoài Linh – Chí Tài. Thế nhưng sau đó không lâu, danh hài Bảo Liêm đã bất ngờ tách nhóm.

Vân Sơn là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi tự mở trung tâm băng đĩa tại hải ngoại.

Sau thành công với nhóm hài cùng Bảo Liêm, Vân Sơn tiếp tục hợp tác cùng NSƯT Hoài Linh trong 3 năm và gặt hái nhiều thành công. Không chỉ nổi tiếng với vai trò một diễn viên, anh còn tự mở một trung tâm băng đĩa mang tên mình ở Mỹ.

Sau gần 15 năm thành danh tại thị trường hải ngoại, Vân Sơn quyết định trở về Việt Nam đầu tư kinh doanh và mở nhà hát The V Show - cải tạo từ rạp Nam Quang cũ - tại TP.HCM, cùng công ty giải trí Vân Sơn. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, Vân Sơn vẫn tiếp tục tham gia gia nhiều hoạt động tại hải ngoại và một số sân khấu tại Việt Nam cùng nghệ sĩ Bảo Chung.

Vân Sơn đưa vợ xuất hiện trước đám đông là trong đám cưới của Trấn Thành

Là người còn chăm chỉ làm việc khi đã gần chạm đến tuổi lục tuần song Vân Sơn là người khá kín tiếng chuyện đời tư, rất ít khi chia sẻ với truyền thông hay chủ động nhắc đến vợ con. Lần hiếm hoi Vân Sơn đưa vợ xuất hiện trước đám đông là trong đám cưới của Trấn Thành, Hari Won.

Gia đình Vân Sơn

Qua tìm hiểu được biết, thời điểm Vân Sơn mới qua Mỹ, anh quen bà xã trong một dịp tình cờ và vợ không hề hay biết anh là diễn viên. Sau một thời gian dài hẹn hò, cả hai quyết định kết hôn vào năm 1990. Hiện tại họ đã có 2 người con trai. Cậu con trai lớn của Vân Sơn đã 21 tuổi đang học đại học về Dược năm thứ 3, còn con trai út đang học lớp 9 được 15 tuổi.

Charlie Nguyễn từ đứng sau sân khấu Vân Sơn tới đạo diễn triệu đô

Trở về Việt Nam sau Vân Sơn, nhưng Charlie Nguyễn đã nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng với vai trò đạo diễn và nhà sản xuất phim điện ảnh. Trước khi trở về quê hương, Charlie từng hợp tác với người anh họ một thời gian dài khi là người đứng sau chỉ đạo cho nhiều chương trình của trung tâm Vân Sơn.

Vân Sơn và Charlie Nguyễn.

Bắt đầu được chú ý từ bộ phim Dòng máu anh hùng với sự tham gia của cậu em trai Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân, dù không gặt hái được doanh thu khủng như mong đợi, nhưng đây là tác phẩm đặt nền móng cho sự phát triển của dòng phim hành động tại Việt Nam.

Cho tới năm 2010, bộ phim Để mai tính chính thức chào sân phim Việt và trở thành một “bom tấn” đình đám, đưa tên tuổi Charlie Nguyễn lên một tầm cao mới khi thu về gần 3 tỷ đồng trong ba ngày đầu tiên công chiếu. Từ bộ phim này, vị đạo diễn Việt kiều tiếp tục thắng lớn với với Cưới ngay kẻo lỡ và từng giữ kỷ lục phim có doanh thu cao nhất vào năm 2011, khi Long ruồi đem về doanh thu 40 tỷ đồng.

Sau nhiều bộ phim hợp tác cùng nhau, Charlie Nguyễn và Thái Hòa trở thành cặp đôi vàng trong làng điện ảnh Việt.

7 năm sau, Charlie Nguyễn phá kỷ lục của chính mình với bộ phim Em chưa 18 bằng mức doanh thu xấp xỉ 170 tỷ đồng. Dù không đảm nhận vai trò đạo diễn, nhưng không thể phủ nhận thành công của bộ phim này đến từ kịch bản lôi cuốn, với nhiều tình tiết thú vị do anh chắp bút. Sau những thành công liên tiếp, Charlie Nguyễn được mệnh danh là cái tên bảo chứng cho doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mình, anh cũng từng có những bộ phim để lại nhiều tiếc nuối khi bị cấm ra mắt như Bụi đời chợ lớn hay Fan cuồng không thu hút được phần đông khán giả.

Charlie Nguyễn và vợ cũ, con gái

Năm 1995, Charlie Nguyễn đã lập gia đình với Diane Nguyễn. Vợ anh làm trong lĩnh vực kinh doanh, hai vợ chồng có một con gái sinh năm 1996 là võ sĩ karate Jasmine Nguyễn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân Charlie Nguyễn tự hào tan vỡ vào năm 2012.

Chuyện tình với Tina Tình để lại nhiều tai tiếng cho Charlie Nguyễn

Sau đó, anh dính vào tin đồn tình cảm với Tina Tình nhưng mối tình này cũng chỉ kéo dài 7 năm sau đó chia tay trong ồn ào. Cụ thể, Tina Tình từng lên báo “tố” Charlie Nguyễn hai mặt vì mua tranh của cô sau đó lại chối.

Sau mối tình này, những năm trở lại đây, đạo diễn Charlie Nguyễn gần như không chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Hiện tại anh vẫn làm phim ở Việt Nam và thỉnh thoảng về Mỹ thăm vợ con.

Johnny Trí Nguyễn tài tử đào hoa mất tích trên màn ảnh

Nếu như người anh trai nổi tiếng với tài đạo diễn và cũng là nhà sản xuất mát tay, thì Johnny Trí Nguyễn lại khiến khán giả đứng ngồi không yên với những pha hành động ấn tượng. Xuất thân từ gia đình có truyền thống võ học, với ông nội là võ sư huyền thoại xứ Cà Mau một thời - Nguyễn Chánh Minh, Johnny Trí Nguyễn đã làm quen từ sớm các môn võ cổ truyền và nhanh chóng tiếp thu tinh hoa môn võ này, cũng như wushu, để sau này vinh dự đứng trong đội tuyển quốc gia Mỹ.

Cố NS Chánh Tín và Johnny Trí Nguyễn

Cùng với khả năng võ thuật, anh lấn sân sang điện ảnh với vai trò diễn viên hành động, đóng thế trong nhiều bộ phim đình đám Hollywood như We Were Soldiers, Spider-man (đóng thế cho Green Goblin), Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero Of The Federation, Spider-man 2...

Trở về Việt Nam, anh tiếp tục đóng phim và cùng anh trai Charlie Nguyễn, tham gia sản xuất và làm đạo diễn võ thuật cho một số chương trình. Anh để lại ấn tượng với khán giả qua các bộ phim Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Bụi đời chợ lớn, Nụ hôn thần chết, Tèo em...

Vợ cũ của Johnny Trí Nguyễn

Năm 2000, Johnny Trí Nguyễn kết hôn với ca sỹ Việt Thi (Vũ Lynn Cathy) và có hai con gái: Minh Trang Hailey và Thanh An Tailor. Trước đây, Johnny Trí Nguyễn cùng vợ có làm ca sĩ độc quyền cho Trung tâm Vân Sơn và có phát hành 1 CD là Asian Girls với những bài hát Anh -Việt do Johnny Trí Nguyễn viết lời như Vietnamese Boy, Ánh mắt đưa tình, One Night in Saigon... Năm 2008, hai người ly hôn và Trí Nguyễn vướng tin đồn phim giả tình thật với Ngô Thanh Vân.

Johnny Trí Nguyễn và Ngô Thanh Vân trong Dòng máu anh hùng.

Từ khi hợp tác chung trong 2 bộ phim Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn nhanh chóng trở thành cặp diễn viên hoàn hảo nhất trên màn ảnh Việt. Sự xuất hiện liên tục bên nhau của 2 ngôi sao, từ những cảnh nóng trên màn ảnh cho tới sự kiện giải trí, càng làm dấy lên những tin đồn thổi về mối quan hệ của cặp đôi.

Sau mối tình chóng vánh cùng đả nữ màn ảnh Việt, nam diễn viên tiếp tục đến với hot girl Nhung Kate, cả hai hẹn hò suốt 7 năm qua nhưng chưa có ý định kết hôn cho tới thời điểm hiện tại.

Nhung Kate đã gắn bó với Johnny Trí Nguyễn hơn 7 năm

Nhung Kate không phải là một cái tên xa lạ với khán giả Việt. Cô là một diễn viên được nhiều người biết đến khi xuất hiện trong những bộ phim như "Bà nội không thích ăn pizza", "Bí mật tam giác vàng", "Đoạt hồn", "Bụi đời chợ lớn"...Ngoài ra, cô còn "ẵm" khá nhiều giải thưởng ở các hội diễn toàn quốc như giải nhất cuộc thi "Vietnam Super Star Contest 2009" và giải nhất cuộc thi "Diễn viên Điện Ảnh-Truyền hình Việt Nam lần thứ nhất". Ngoài diễn xuất, cô nàng sinh năm 1989 gốc Hải Phòng này còn tham gia làm MC và người mẫu ảnh.

Hiện tại, Johnny Trí Nguyễn cũng không có nhiều khởi sắc sau khi bộ phim anh dành nhiều tâm huyết - Bụi đời chợ lớn - bị cấm chiếu cách đây 6 năm. Nam diễn viên dành nhiều thời gian xây dựng võ đường của riêng mình và chưa có kế hoạch cho việc trở lại màn ảnh rộng.

Dustin Nguyễn

Dustin Nguyễn hay Dustin Trí Nguyễn, tên thật Nguyễn Xuân Trí sinh năm 1962, là một nam diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt. Anh còn được biết với vai trò biên kịch phim, sản xuất phim và đạo diễn phim. Mẹ của Dustin Nguyễn là nữ tài tử và diễn viên múa Mỹ Lệ, cha anh là danh hài Xuân Phát nổi tiếng trên sân khấu Sài Gòn trước năm 1975. Vai phản diện trong Dòng máu anh hùng (2007) đã đánh dấu lần trở về Việt Nam đầu tiên của anh sau 32 năm xa quê hương.

Với dự án phim Lửa Phật - Once Upon a Time in Vietnam (phát hành năm 2013), Dustin có cơ hội thi thố tài năng trong vai trò biên kịch và đạo diễn. Lửa Phật là một bộ phim hành động dựa trên một câu chuyện không có thật; Dustin thực hiện với sự hợp tác của Jimmy Phạm Nghiêm (nhà sản xuất phim Dòng máu anh hùng), Hãng phim Chánh Phương và Johnny Trí Nguyễn.

Dustin Nguyễn và Angela Rockwood Nguyễn

Dustin Nguyễn và Angela Rockwood Nguyễn gặp gỡ và yêu nhau từ năm 1998. Họ lên kế hoạch cưới nhau vào năm 2001 nhưng chẳng may tai nạn xe hơi làm Angela bị liệt hai chân trước khi cưới và cô phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Dustin Nguyễn sau đó vẫn cưới cô, hết lòng tận tụy chăm sóc cô, hành động này đã làm biết bao nhiêu người cảm động lẫn nể phục. Tuy nhiên đến năm 2011, tức là sau 10 năm gắn bó với nhau, hai vợ chồng Dustin ly hôn do không có con. Chia tay Angela, Dustin tái hôn với người mẫu Bebe Phạm và sinh được hai con gái đáng yêu.

Dustin Nguyễn và Bebe Phạm

Ngẫm lại chuyện tình yêu với Bebe, Dustin Nguyễn khẳng định mọi thứ đều do duyên phận. "Tôi vốn là người rất rõ ràng giữa phim ảnh và đời thực, tự tin mình biết cắt cảm xúc nhanh nhưng khi cùng Bebe đóng phim Truy sát tại Thái Lan, tôi lại trúng tiếng sét ái tình. Tôi cảm nhận được ở Bebe sự chân thành, ngọt ngào. Tất nhiên, ai cũng thích và dễ bị thu hút bởi cái đẹp nhưng nếu chỉ có vẻ ngoài thì em không hút tôi đến vậy.

Tôi nhớ lần đầu hẹn hò cà phê, chúng tôi cùng nhìn thấy một bác gái gánh nồi chè to đi trên đường phố giữa trưa hè. Bebe nói với tôi, giọng đầy cảm thông: “Bác gái này bằng tuổi mẹ em ở nhà. Sao cực quá!”. Tôi đánh giá cao sự nhạy cảm của em với cuộc sống, sự rung động với người kém may mắn hơn mình. Vì thế, sự nhân hậu và lòng tốt của Bebe mới thật sự là điều tôi yêu nhất", anh từng kể.

Mãi sau này, khi nói về chuyện chia tay, Dustin Nguyễn cho biết, anh và vợ cũ gặp nhiều vấn đề về khoảng cách nên mới quyết định chia tay chứ thời điểm đó, anh vẫn yêu Angela và không có người thứ ba nào chen vào giữa họ.

Vợ cũ Dustin Nguyễn đã có hạnh phúc mới

Angela Rockwood sau đó cũng chia sẻ rằng, Dustin Nguyễn không phải là người phụ tình, anh là người đàn ông tốt và có trách nhiệm nhưng trong cuộc sống sẽ xảy ra nhiều vấn đề mà cả hai không kiểm soát được dẫn đến chuyện xa cách. Hiện tại, Dustin Nguyễn và Angela vẫn là những người bạn tốt. Tại Mỹ, vợ cũ của Dustin Nguyễn đang có cuộc sống viên mãn với nghề người mẫu và tìm được tình yêu với bạn trai ngoại quốc.

