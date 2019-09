Diễn viên Mạc Can nhập viện vì tai nạn giao thông

Thứ Sáu, ngày 06/09/2019 00:25 AM (GMT+7)

Đạo diễn Phương Điền và diễn viên Mai Trần cho biết, diễn viên Mạc Can đang bị xuất huyết dạ dày rất nặng phải chờ bác sĩ nội soi.

Chiều 5/9, đạo diễn Nguyễn Phương Điền bất ngờ đăng tải trên trang cá nhân về tình trạng nguy cấp của diễn viên Mạc Can. Anh kêu gọi mọi người chia sẻ để nhanh chóng liên lạc với thân nhân nghệ sĩ. Đạo diễn Phương Điền tiết lộ, Mạc Can vừa bị tai giao thông, may mắn được người dân đưa đến bệnh viện Gia Định kịp thời.

Không lâu sau đó, đạo diễn phim “Tiếng sét trong mưa” đã cập nhật tình hình của Mạc Can đến công chúng. “Phương Điền đã liên lạc được với chị Yến em chú Mạc Can. Chị Yến đang trên đường chạy vào bệnh viện” – anh viết.

Nghe tin từ đạo diễn Phương Điền, diễn viên Mai Trần, người đồng nghiệp, “bạn già” của nghệ sĩ Mạc Can đã vội vàng đến thăm ông. Mai Trần chia sẻ, ông cảm thấy thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn nhìn được mặt nhau. Tuy nhiên, Mai Trần cũng bày tỏ thêm với khán giả rằng, Mạc Can đang bị xuất huyết dạ dày rất nặng và đang chờ bác sĩ nội soi.

“Nhận được tin của Phương Điền, đang nằm tầng 1, chạy vội lên tầng 2 thăm ông bạn già. Cũng may còn nhìn được nhau. Anh Can bị xuất huyết tiêu hóa rất nặng, đang chờ nội soi. May được chị Oanh là hàng xóm và Bích Hằng kịp thời hỗ trợ. Hiện chưa tìm được thân nhân của anh Mạc Can. Anh chị em ai biết báo dùm nghen. Chặc.... Bạn già... Gió bụi đường đời luôn có nhau!”. Qua chia sẻ của Mai Trần, có thể thấy anh cũng gặp vấn đề sức khỏe riêng nhưng vẫn lạc quan và dành sự quan tâm đến đàn anh, đồng nghiệp.

Mai Trần đến thăm nghệ sĩ Mạc Can.

Bên dưới bài đăng của Mai Trần và đạo diễn Phương Điền, nhiều khán giả để lại bình luận chúc Mạc Can mau chóng bình phục. Đồng thời, không ít người bày tỏ sự thương cảm với cuộc sống, hoàn cảnh của Mạc Can nói riêng và của những nghệ sĩ già neo đơn nói chung.

Mạc Can là nghệ sĩ lâu năm trong nghề. Ông được biết đến với vai trò diễn viên, nhà văn và là “ông hề” của nhiều thế hệ con nít. Mạc Can để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng với vai Bác Ba Phi trong phim “Đất phương Nam”, những vai diễn ấn tượng trong “Cổ tích Việt Nam”, cùng nhiều bộ phim khác như “Chuộc lỗi”, “Hy sinh đời trai”. Ông còn nổi tiếng với tiểu thuyết “Tấm ván phóng dao” khi chắp bút ở tuổi trung niên.

Trên sân khấu, truyền hình, Mạc Can luôn mang đến tiếng cười cho khán giả, đảm nhận những vai diễn nhỏ nhưng thể hiện được nét đặc sắc riêng. Thế nhưng, ngoài đời thực, Mạc Can lại không có cuộc sống khá giả, hưởng thụ như nhiều nghệ sĩ khác khi về già. Ông từng chia sẻ bản thân không có nhà cửa, không tài sản, thỉnh thoảng hay đau ốm.