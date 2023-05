MIN và "quái vật nhạc số" Hàn Quốc công khai thả thính trên mạng xã hội: Thực hư thế nào?

Tối 12/5, phần trình diễn live của Paul Kim và MIN chính thức lên sóng chương trình “Eye Contact Live”. Đây là màn kết hợp quốc tế đầu tiên của chương trình nhân dịp Paul Kim - “quái vật nhạc số” xứ Hàn - sang Việt Nam. Paul Kim được xem là “hoàng tử nhạc phim” tại Hàn Quốc. Với khả năng truyền tải đầy cảm xúc, PAUL KIM đã thể hiện nhạc phim của rất nhiều bộ phim đình đám như So Long (Hotel the Luna), Dream (Quân vương bất diệt), The Miracle (Cậu út nhà tài phiệt), You Remember (Vinh quang trong thù hận)...

Paul Kim

Ca khúc lựa chọn để hai nghệ sĩ song ca lần này là Every Day, Every Moment - một trong những bản hit đình đám nhất của Paul Kim. Đây là OST của bộ phim “Should we kiss first” từng làm mưa làm gió tại Hàn Quốc suốt 2 năm 2018 – 2019. Ca khúc dẫn đầu danh sách 13 ca khúc mạnh nhạc số nhất lịch sử xứ sở kim chi với 1,68 tỷ điểm Gaon, trên cả loạt hit Way Back Home của Shaun hay DDU-DU DDU-DU của Blackpink. Ca khúc cũng đứng thứ 8 trong Top 100 ca khúc của thập kỷ 2010 do Melon công bố. Đồng thời Every Day, Every Moment còn giành một loạt giải thưởng âm nhạc danh giá tại Hàn Quốc. Ca khúc này cũng được mệnh danh là một trong những “bài hát đám cưới quốc dân” được Paul Kim hát mừng tại đám cưới thế kỷ của Hyun Bin – Son Ye Jin.

Every Day, Every Moment tại chương trình “Eye Contact Live” được Paul Kim và MIN cùng thể hiện với phiên bản 2 ngôn ngữ Việt – Hàn. Khi nhận được lời mời kết hợp với Paul Kim, MIN đã vô cùng hào hứng bởi nữ ca sĩ có theo dõi âm nhạc của Paul Kim và rất yêu thích các bài hát của anh. MIN chia sẻ: “MIN biết Paul Kim rất lâu rồi, biết tất cả các tác phẩm kinh điển của bạn ấy. Nên khi nhận được lời mời, mình cảm thấy đó là sự may mắn của mình. Tại sao lại không? Paul Kim là một “legend”, một huyền thoại”. Khi xem ảnh của Paul Kim và chưa được gặp thì mình nghĩ bạn ấy có vẻ là một chàng trai lạnh lùng. Nhưng gặp rồi mới thấy Paul Kim hoàn toàn mang một nguồn năng lượng khác luôn, vui vẻ, hoà đồng và đẹp trai”.

Paul Kim và Min có sự kết hợp ăn ý

Với Paul Kim, lần đầu tiên gặp gỡ và hát cùng MIN mang lại cho anh nhiều cảm xúc. Đã nghe qua các sản phẩm của MIN trên internet nhưng anh nhận xét ca sĩ Việt Nam ngoài đời thậm chí còn xinh đẹp và hát hay hơn. Cả hai đã có màn tương tác vô cùng thoải mái và vui vẻ. MIN không chỉ giao lưu bằng tiếng Anh mà “bắn” cả tiếng Hàn để trò chuyện với đồng nghiệp, tạo không khí gần gũi.

Do thời gian hạn chế nên hai nghệ sĩ không có nhiều cơ hội luyện tập cùng nhau. Tuy nhiên sự đồng điệu về âm nhạc đã giúp phần biểu diễn ca khúc Every Day, Every Moment vô cùng ăn ý. Bản trình diễn được thực hiện mộc chỉ với một cây đàn guitar, càng tôn thêm chất giọng và sự hoà hợp của của Paul Kim và MIN. MIN cũng nỗ lực tập luyện để hát cùng ca sĩ nước bạn một đoạn điệp khúc của bài hát bằng tiếng Hàn.

Cả hai được dân mạng đẩy thuyền vì quá đẹp đôi

Ngay sau khi tiết mục lên sóng, MIN và Paul Kim còn có sự tương tác khiến fan thích thú. Trên trang cá nhân, Paul Kim chơi chữ: “You MIN everything to me”, hàm ý “MIN - mean” (tạm dịch: Bạn có nghĩa là tất cả mọi thứ với tôi). Trên trang cá nhân của MIN, nữ ca sĩ tiếp lời: “I “paul” everything I’m doing to sing with you”, chơi chữ “paul - pause” (tạm dịch: Tôi dừng tất cả mọi thứ đang làm để hát với bạn).

“Eye Contact Live” là một chương trình thuần âm nhạc với format linh động, không cố định. Tiêu chí chính của chương trình là tạo ra những không gian âm nhạc, nơi khán giả và ca sĩ gần gũi với nhau nhất có thể. Có thể là một góc quán cà phê, trên một chiếc xe buýt, hay trong một phim trường nhỏ xinh xắn…. Phần biểu diễn được thu live trực tiếp ở hiện trường.

Sau Every Day, Every Moment, trong khuôn khổ của “Eye Contact Live”, Paul Kim sẽ còn một tiết mục kết hợp với Lyly, dự kiến lên sóng ngày 20/5/2023.

