Mẹ ruột Jack bất ngờ lên tiếng, ám chỉ con trai đang bị hãm hại?

Thứ Năm, ngày 02/01/2020 10:42 AM (GMT+7)

Mẹ ruột nam ca sĩ "Bạc phận" ám chỉ việc con trai bị hãm hại, đồng thời gửi lời nhắn tới người hâm mộ.

Những lùm xùm về Jack của "Sóng gió" với công ty giải trí ICM vẫn đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Bộ đôi Jack và K-ICM tan vỡ chỉ sau 9 tháng hợp tác khiến fan đau lòng

Mới đây, mẹ ruột của Jack đã có những chia sẻ trên trang cá nhân về việc có người mạo danh tài khoản mạng xã hội của cô và diễn viên Thiên An đóng cùng Jack trong một số MV như Bạc phận, Sóng gió... Trên Facebook, mẹ Jack viết: "Vài lời tâm sự cùng gia đình thân yêu của Mẹ Mèo (Jack Mèo là biệt danh fan gọi Jack)! Gần đây có vài trang cá nhân giả Mẹ Mèo và bạn Thiên An gì đó. Các thông tin về Meo hiện tại mẹ chưa tiết lộ ra bên ngoài, vì sức khỏe cũng như an toàn cho bạn Meo. Không biết ý đồ họ là gì, nhưng chắc là họ muốn xóa sạch vết bẩn và hại bạn Meo cũng như chia rẽ những người yêu thương Meo. Nên Mẹ Mèo mong các bạn thận trọng và không được tin nhé...! Nếu tâm hồn trong sạch thì không cần dùng hóa chất để tẩy trắng đâu nhé. Yêu thương gia đình Mèo!!!".

Hình ảnh Jack nằm trên giường bệnh vào tháng 7/2019 khiến nhiều người xót xa

Những lời chia sẻ ẩn ý nói về việc một ai đó "muốn xóa sạch vết bẩn và hại Jack" thu hút hàng nghìn bình luận của cư dân mạng. Phần lớn fan gửi lời động viên tới mẹ con Jack, mong nam ca sĩ sớm hồi phục sức khỏe và xuất hiện trở lại để fan yên tâm.

Hiện tại, Jack nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng trong "cuộc chiến" với công ty quản lý. Ngày 29/12 vừa qua, một đoạn demo ca khúc mới của Jack được tung lên mạng thông qua kênh YouTube của ViruSs. Ca khúc dự kiến mang tên Đom đóm, nhanh chóng lọt Top 1 thịnh hành trên YouTube chỉ sau 4 tiếng đăng tải. Theo chia sẻ từ ViruSs, Jack chưa thể có một kênh YouTube riêng, đồng thời không dùng mạng xã hội hay YouTube nào khác ngoại trừ Facebook Phương Tuấn.

K-ICM chưa có động thái nào đề cập đến Jack khi "bão scandal" nổ ra

Giữa những lùm xùm gần đây của Jack và phía công ty quản lý, người đồng hành với Jack trong suốt 9 tháng qua là K-ICM vẫn giữ im lặng.

