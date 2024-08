MC Quỳnh Chi sắp cưới

Sáng 22/8, Quỳnh Chi cho biết đã thử xong váy cưới. Cô và chồng đang gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cho hôn lễ. Thời gian, địa điểm cụ thể diễn ra ngày vui sẽ được cô chia sẻ sau với khán giả.

MC Quỳnh Chi bên chồng sắp cưới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối tháng 6, Quỳnh Chi thông báo nhận lời cầu hôn từ bạn trai, cho biết anh chính là "may mắn của đời mình". Để giữ sự riêng tư, cô không tiết lộ thông tin bạn trai, chỉ chia sẻ hình ảnh hai người. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng người đẹp.

Nữ MC trước đó chia sẻ mẫu bạn đời lý tưởng là người mang đến cảm giác an toàn khi ở cạnh.

MC Đặng Quỳnh Chi sinh năm 1986, tốt nghiệp ngành Luật của Học viện Ngoại giao. Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình như: Bản tin thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, The Remix, Thần tượng Bolero, The Voice Kids, The Voice... Những năm gần đây, người đẹp tập trung hơn cho công việc kinh doanh và khá kín tiếng chuyện đời tư.

Trước đó, Quỳnh Chi bị đồn là người tình đồng giới của cựu vận động viên tennis kiêm MC Thùy Dung. Cả hai từng có thời gian dài chung sống, sau đó đường ai nấy đi. Tháng 9/2020, Quỳnh Chi lên tiếng khẳng định cô và Thùy Dung "từ đầu vẫn luôn là bạn, đồng thời là một phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của nhau".

