MC Quỳnh Chi được bạn trai cầu hôn

Trên trang cá nhân, Quỳnh Chi đăng loạt hình cười rạng rỡ với chiếc nhẫn kim cương trên tay kèm chú thích: "Yes, I do" (Vâng, em đồng ý). Phía dưới bài viết, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp bình luận chúc mừng người đẹp, và cô cũng nhiệt tình cảm ơn lời chúc phúc của mọi người. Trong mắt nàng MC, bạn trai chính là may mắn của mình.

Quỳnh Chi khoe khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn.

MC Đặng Quỳnh Chi sinh năm 1986, tốt nghiệp ngành Luật của Học viện Ngoại giao. Cô từng dẫn dắt nhiều chương trình như: Bản tin thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, The Remix, Thần tượng Bolero, The Voice Kids, The Voice... Những năm gần đây, người đẹp tập trung hơn cho công việc kinh doanh và khá kín tiếng chuyện đời tư. Dịp 8/3, cô hiếm hoi đăng ảnh ảnh bên bạn trai nhưng không tiết lộ thêm thông tin về anh.

Trước đó, Quỳnh Chi bị đồn là người tình đồng giới của cựu vận động viên tennis kiêm MC Thùy Dung. Cả hai từng có thời gian dài chung sống, sau đó đường ai nấy đi. Tháng 9/2020, Quỳnh Chi lên tiếng khẳng định cô và Thùy Dung "từ đầu vẫn luôn là bạn, đồng thời là một phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của nhau".

