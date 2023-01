MC Quyền Linh: “Nhìn thấy bánh tét là tôi ám ảnh”

Tập 16 chương trình Mái ấm gia đình Việt vừa lên sóng kênh HTV7, với sự góp mặt của hai khách mời là ca sĩ Ngọc Sơn và diễn viên Diễm My 9x, cùng sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

Đến với chương trình, hai nghệ sĩ khách mời sẽ cùng giúp đỡ hoàn cảnh của 3 em là Phan Ngọc Tường Vy (2012), em Trần Minh Đức (2013) và em Trương Đinh Oanh Khải (2012) bằng cách vượt qua các thử thách mà chương trình đưa ra. Ở thử thách đầu tiên, ca sĩ Ngọc Sơn và Diễm My 9x sẽ phải lột vỏ 2 đòn bánh tét rồi cắt ra thành từng khoanh tròn và mỗi người sẽ phải ăn một khoanh bánh.

Trước khi bắt đầu, nữ diễn viên phim “Giấc mơ của mẹ” rất tự tin và hừng hực khí thế với quyết tâm cao độ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Tuy nhiên, khi thời gian bắt đầu chạy, trong khi ca sĩ Ngọc Sơn thoăn thoắt chỉ trong mấy giây đầu tiên đã lột được vỏ bánh thì Diễm My vẫn còn loay hoay. Cuối cùng, cô nàng đành phải nhờ tới sự trợ giúp của “anh Ba”.

Sau khi cùng đàn anh hoàn thành thử thách, Diễm My 9x mới chia sẻ rằng sở dĩ mình không lột được vỏ bánh là do tay mới bị thương. “Lúc sáng My vội vàng đi quay quá nên tay bị quẹt rách một đường rất sâu, máu chảy ra quá trời. Bình thường My lột vỏ bánh cũng giỏi lắm mà hôm nay tay bị đau, dây gói bánh lại cứng nữa nên My kéo không được”, cô nàng vừa nói vừa giơ lòng bàn tay đang được dán băng y tế lên cho mọi người xem. Nữ diễn viên khẳng định cô sẽ dốc hết sức để hoàn thành các thử thách sau tốt hơn.

Còn MC Quyền Linh lại tiết lộ khi nhìn thấy những đòn bánh tét gắn liền với Tết, với mùa xuân, với sự sum họp gia đình nhưng với anh nó còn gắn liền với một sự kiện ám ảnh khác. “Với Quyền Linh, bánh tét cũng là một thứ không thể nào quên, nó ám ảnh Quyền Linh tới giờ. Vì giai đoạn dịch vừa qua, mỗi ngày Linh chở cả ngàn chiếc bánh tét cho bà con khu cách ly và bà con nghèo. Có thể nói Linh hằng ngày ăn bánh tét, ngủ với bánh tét, cứ mở mắt ra là thấy bánh tét. Bánh tét giống như ân nhân giúp cho nhiều mảnh đời khó khăn trong đại dịch”, nam MC chia sẻ. Không chỉ thế, ông bố 2 con này con hài hước cho biết, vì ăn quá nhiều bánh tét nên sau dịch, ngoại hình của anh cũng tròn vo như những đòn bánh tét.

Với nỗ lực giúp đỡ, sau hai thử thách chính thì gia đình em Tường Vy giành được 15 triệu đồng, gia đình em Oanh Khải về nhì và giành được số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Còn gia đình em Minh Đức đã hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất là 8 phút 09 giây, mang về cho gia đình mình cơ hội tiến vào vòng đặc biệt.

Ở thử thách cuối cùng, hai khách mời và em Minh Đức sẽ phải dùng khăn rằn bịt mắt và bắt 10 con vịt được thả trong chuồng. Anh Nam (cha em Minh Đức) sẽ đảm nhận nhiệm vụ nhận vịt và buộc chân nó lại. Với thử thách này, các chú vịt cũng khá ngoan, không chạy nhiều mà chỉ nằm im một chỗ giúp việc bắt vịt của ca sĩ Ngọc Sơn và Diễm My 9x dễ dàng hơn rất nhiều. Tốc độ bắt vịt của hai khách mời nhanh tới nỗi anh Nam đứng buộc chân vịt không xuể.

Nhiệm vụ được hoàn thành với 3 phút 50 giây, gia đình em Minh Đức nhận được 3 logo chứa giá trị tiền thưởng của chương trình. Hai bảng logo đầu được rút ra, mỗi bảng có giá trị 10 triệu đồng khiến ai cũng hồi hộp vì sợ chiếc logo cuối cùng cũng mang giá trị thấp. Chiếc logo cuối cùng sắp được mở ra thì MC Quyền Linh hỏi gia đình em Minh Đức có muốn đổi lại chiếc khác hay không. Nghe theo lời tư vấn của ca sĩ Ngọc Sơn và Diễm My 9x, hai cha con của Minh Đức đồng ý đổi chiếc logo số 7 thành số 6. Với quyết định “quay xe” phút chót này đã giúp gia đình em có thêm 40 triệu đồng tiền thưởng, nâng tổng giá trị lên 60 triệu đồng.

Như vậy, với sự giúp sức của hai nghệ sĩ khách mời đã mang về tổng 95 triệu đồng tiền thưởng cho cả ba gia đình. Chia sẻ về các thử thách của chương trình, ca sĩ Ngọc Sơn và Diễm My 9x khẳng định có thể chơi thêm 10 thử thách nữa. “Anh Ba” Ngọc Sơn cũng cho biết sức khỏe của mình rất dẻo dai bởi ngày nào anh cũng tập thể dục, giữ gìn sức khỏe của mình để cống hiến, giúp đỡ cho những người kém may mắn.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/mc-quyen-linh-nhin-thay-banh-tet-la-toi-am-...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/mc-quyen-linh-nhin-thay-banh-tet-la-toi-am-anh-161706.html