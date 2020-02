MC, BTV truyền hình gặp sự cố muối mặt không muốn nhìn lại

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 00:05 AM (GMT+7)

Không chỉ các MC Việt mắc lỗi trang phục, các MC nước ngoài cũng từng gặp phải những sự cố “dở khóc dở cười”.

Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc xôn xao trước tin nữ MC Im Hyun Joo của đài truyền hình MBC – một trong ba đài lớn nhất Hàn Quốc – tiết lộ cô mặc nội y khi ghi hình chương trình tin tức thời sự vốn được phát trực tiếp. Theo đó, nữ MC đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng vào ngày 13/2, cô tham gia thử thách "no brassiere challenge” – không mặc áo ngực. Cô quyết định dẫn bản tin buổi sáng được phát sóng trực tiếp của đài MBC bằng cách không mặc áo ngực. Hành động này của Im Hyun Joo đã tạo nên luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Nhiều người ủng hộ việc nữ MC khi dám tự tin "thả rông" trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, có không ít người lại chỉ trích hành động này. Với khán giả, MC truyền hình là công việc gắn liền với hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc và lịch sự cả về trang phục lẫn phong cách dẫn dắt chương trình. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp do yếu tố khách quan hoặc chủ quan, có không ít MC gặp phản ứng của khán giả về vấn đề trang phục như theo mốt không nội y hay lộ nội y trên sóng truyền hình.

Hồi tháng 3 năm ngoái, MC Diệu Linh gây nhiều tranh cãi khi mặc gợi cảm dẫn dắt chương trình bóng đá. Trái với suy nghĩ MC phải ăn mặc kín đáo khi lên hình, Diệu Linh lại lựa chọn thiết kế áo vest cổ chữ V nhưng khá sâu, để lộ nội y màu đen và vòng 1 hờ hững. Nhiều khán giả cho rằng cách ăn mặc này không phù hợp khi lên sóng truyền hình.

Trước Diệu Linh, MC Trúc Mai cùng từng nhận nhiều chỉ trích bởi sự cố trang phục khi lên sóng. Cô bị nhận xét là khá thiếu tinh tế khi chọn đồ để ghi hình khi dẫn chương trình Bản tin tài chính và vô tình diện nội y màu đen lộ ra bên ngoài chiếc áo ren mỏng manh.

Cũng liên quan đến sự cố nội y, nữ MC Trúc Mai từng bị nghi không mặc nội y trên sóng. Tuy nhiên, cô phủ nhận và giải thích do ánh đèn sân khấu gây nên sự hiểu lầm: "Trang phục của bên tôi do stylist chuẩn bị. Còn tôi không đủ tự tin và can đảm để thiếu nội y khi dẫn chương trình".

Trúc Mai dường như là cái tên khá “đen đủi” khi thường xuyên gặp phải sự cố trang phục. Cô từng bị khán giả “soi” thấy sử dụng tới 2 chiếc kẹp giấy để kẹp váy cho vừa vặn, ôm sát cơ thể trong khi đang dẫn chương trình.

“Hot girl thời tiết” Mai Ngọc nổi tiếng là người có phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo cũng đã một lần dính sự cố liên quan đến lộ nội y. Cụ thể, khi diện bộ trang phục màu nude quyến rũ nhưng chẳng may cô để lộ phần nội y màu trắng không ăn nhập. Không chỉ lộ phần dây áo lót mà một phần cúp ngực của chiếc áo cũng lộ tạo nên hình ảnh không đẹp mắt.

Không chỉ các MC nữ, nam MC cũng không ít lần ngại ngùng với những sự cố đáng tiếc về trang phục. MC Khắc Cường quên giày khi dẫn chương trình.

Trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa, phát sóng ngày 3-4-2015, BTV Tuấn Anh bị hiểu lầm thắt cà vạt ngoài cổ áo. Sự cố đã khiến anh bị chỉ trích vì ăn mặc không nghiêm túc trên sóng truyền hình quốc gia. Tuy nhiên, thực tế là một phần cổ áo của MC trùng màu với cà vạt.

Không chỉ các MC Việt mắc lỗi trang phục, các MC nước ngoài cũng từng gặp phải những sự cố “dở khóc dở cười”. Nữ Biên tập viên Costanza Calabrese, gặp sự cố hở nội y do mặc chiếc váy ngắn khi đang dẫn bản tin đêm khuya trên kênh truyền hình Italy TG 5

Người đẹp Won Ja Hyun của một đài Hàn Quốc cũng bị chỉ trích thường để lộ nội y trên sóng truyền hình vì sở thích mặc đồ sexy.

Nữ MC bản tin thời tiết Park Eun Ji diện áo mỏng manh khi thời tiết nắng nóng. Điều đáng nói là nữ MC lại xé chiếc váy ngắn và đổ nước lên người để lộ nội y qua lớp áo mỏng manh vô cùng phản cảm.

Khán giả truyền hình Hàn Quốc nhức mắt khi vô tình bắt gặp hình ảnh kém đẹp của nữ MC bản tin dự báo thời tiết Jo Yeon Ah. Trong khi say sưa tác nghiệp, cô không biết rằng đã để lộ một phần vòng 1 trước mắt hàng triệu người xem.

Cũng vì mải mê nhảy nhót khi lên sóng, BTV Roxana Vancea đã để khán giả chiêm ngưỡng trọn vòng 1 nóng bỏng khi đang dẫn bản tin thời tiết.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-dong-mang/mc-btv-truyen-hinh-gap-su-co-muoi-mat-khong-muon-nhin-lai-1061173.html