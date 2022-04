Mẫu nhí Bảo Hà kết hợp vest với đầm công chúa, hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ

Diện trang phục đối lập, Bảo Hà mang hai phong cách thú vị lên thảm đỏ.

Tối ngày 22/4, người mẫu Bảo Hà hút mọi chú ý của quan khách, ống kính phóng viên khi dự thảm đỏ đêm chung kết “The Next Gentleman” tại TP.HCM.

Giữa dàn sao đình đám, mẫu nhí Bảo Hà vẫn không hề bị lấn át mà luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Cô diện trên người thiết kế mới nhất của Nguyễn Minh Công – bộ trang phục được kết hợp giữa hai cá tính thú vị: bên trong là vest sang trọng, lịch lãm, và bên ngoài là đầm công chúa nữ tính, kiêu sa.

Bảo Hà và nhà thiết kế Nguyễn Minh Công

Mẫu nhí 13 tuổi nổi bật trên thảm đỏ nhờ thần thái sang chảnh, trang phục độc đáo

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công cho biết, phần đầm công chúa bên ngoài được anh lấy cảm hứng từ những vệt khói, tạo ra sự tương phản mềm mại, ấn tượng với bộ vest mạnh mẽ bên trong. Ngoài ra, phần đầm công chúa bên ngoài của Bảo Hà cũng được in đồ họa với tên của chính cô nàng mẫu nhí - Almira Bảo Hà.

Chia sẻ về chương trình “The Next Gentleman”, Bảo Hà cho biết cô thấy đây là một show truyền hình ấn tượng, mang tính giải trí cao, đồng thời cũng rất nhân văn, chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

Tham dự chương trình cũng là dịp để Bảo Hà tỏa sáng và gặp gỡ nhiều anh chị, bạn bè, đồng nghiệp cũng như có những giây phút tận hưởng cho riêng mình để chuẩn bị năng lượng cho những ngày chạy show tiếp theo.

Bảo Hò tỏa sáng bên dàn trai đẹp của chương trình “The Next Gentleman”

Cô cũng có dịp hội ngộ siêu mẫu Hà Anh

Chỉ mới 13 tuổi, Bảo Hà là một trong các mẫu nhí có nhiều dấu ấn trong làng thời trang Việt. Với chiều cao 1m65 và gương mặt lạnh, phong cách chuyên nghiệp, Bảo Hà ngày càng được các nhà thiết kế tin tưởng và lựa chọn làm gương mặt thể hiện các bộ sưu tập mới.

Năm 2020, Bảo Hà từng tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, The Princess (Nguyễn Minh Công), Dear my princess (Chung Thanh Phong), Lễ hội Áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Lý Quí Khánh tại Đắk Nông, diễn chương trình Rap Việt All Stars...

Bảo Hà đang học một trường quốc tế và luôn giữ thành tích học sinh giỏi nhiều năm liền. Năm 2021, cô đoạt Huy chương đồng Olympic tiếng Anh dành cho khối Trung học cơ sở.

