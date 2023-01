Mai Thu Huyền nhận cơn mưa lời khen sau đêm chung kết “Streamer Siêu Đẳng” mùa 1

Mới đây, Gala Chung kết “Streamer Siêu Đẳng” đi tìm ngôi vị cho các giải thưởng cao nhất đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi động của sự kiện Tết Fair 2023 tại Hà Nội. Trải qua các vòng thi Let me talk, Đối đầu đồng đội, Style with me và vòng 4 – Tranh tài Top 10, các thí sinh “Streamer Siêu Đẳng” đã cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, hoàn thiện và trưởng thành của bản thân đối với niềm đam mê dành cho công việc Streamer – Livestream bán hàng chuyên nghiệp. Các thí sinh luôn bộc lộ hết những khả năng của bản thân, thể hiện sự đa tài, biến hóa linh hoạt qua từng vòng thi, tạo dấu ấn riêng với mỗi nhãn hàng.

Tại chung kết xếp hạng, 4 nhân tố vượt trội nhất đã cùng các huấn luyện viên của mình tạo nên sức nóng với show diễn thời trang đầy mãn nhãn đến từ những thương hiệu hàng đầu nổi tiếng. Với sự đầu tư chỉn chu, kĩ lưỡng từ sân khấu đến nội dung, show diễn chính là điểm nhấn đặc sắc nhất mà ban tổ chức muốn gửi đến những khán giả dành nhiều tình yêu cho cuộc thi “Streamer Siêu Đẳng” suốt gần 2 tháng qua.

Thí sinh Đặng Thị Diễm Hương thuộc đội HLV Dương Yến Ngọc đạt giải quán quân “Streamer Siêu Đẳng”.

Trong vai trò người truyền cảm hứng, các cặp thí sinh và huấn luyện viên đã chắp thêm sự thăng hoa cho vẻ đẹp riêng của từng thiết kế mang hơi thở mùa xuân, hương sắc Tết Việt hòa vào không khí đón năm mới với 4 bộ sưu tập: BST Hồng Thủy Mặc, BST Royal Aura, BST Dáng Xuân và BST Giấc Mơ. Bên cạnh dàn người mẫu chuyên nghiệp, sự góp mặt của các nữ doanh nhân xinh đẹp, tài năng trên sân khấu chung kết “Streamer Siêu Đẳng” chính là nét thú vị đặc biệt của show diễn này.

Qua đó, ban tổ chức cũng muốn gửi gắm thông điệp cho dù bạn là ai, chỉ cần có niềm đam mê dành cho công việc mình yêu thích, tự tin vào giá trị của bản thân, bất cứ rào cản nào cũng không thể ngăn bạn tỏa sáng trên sân khấu cuộc đời mình. Không đơn thuần là một cuộc đua tranh tài, ban tổ chức luôn lồng ghép song song tính giải trí xuyên suốt các vòng thi, đây cũng là định hướng của một nền tảng thương mại điện tử theo hình thức Live-Commerce (thương mại trực tiếp) với mong muốn tạo trải nghiệm thư giãn khi mua sắm cho người dùng.

Gala chung kết có sự tham gia của ban giám khảo là những người những doanh nhân tài năng và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Marketing và Livecomerce.

Trước đó, chiều ngày 7/1, Top 10 “Streamer Siêu Đẳng” cũng đã có màn tranh tài đầy ấn tượng suốt khoảng 5 tiếng với các phiên Livestream nối tiếp nhau ngay tại các gian hàng trưng bày của nhãn hàng, thu hút hơn 7 nghìn lượt xem online và hàng trăm khách mời tham quan, mua sắm tại sự kiện Tết Fair. Không chỉ các thương hiệu trong nước, rất nhiều sản phẩm của các nước Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc,… cũng xuất hiện trên Livestream “Streamer Siêu Đẳng” qua phần chia sẻ thông tin và những trải nghiệm thực tế của các thí sinh và đại diện các nhãn hàng. Sự mới lạ, độc đáo và tính thuyết phục của cuộc thi đã chinh phục thêm rất nhiều nhãn hàng có mặt ở Tết Fair mong muốn kết nối hợp tác để quảng bá, thúc đẩy doanh số bằng hình thức Livestream mang nhiều tiềm năng kinh tế.

HLV Tô Quỳnh Mai đạt giải Huấn luyện viên siêu đẳng.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị quán quân thuộc về Đặng Thị Diễm Hương thuộc đội huấn luyện viên Dương Yến Ngọc, Trần Thị Vân Anh – đội huấn luyện viên Tô Quỳnh Mai đạt giải á quân, Phan Như Ngọc – đội huấn luyện viên Lê Thị Vân Anh và Võ Thị Diệu – đội huấn luyện viên Võ Thành Đăng (Danny Võ) đồng giải ba. Ngoài ra, cuộc thi còn trao 6 giải phụ cho các thí sinh tài năng. Cùng với giải thưởng cho các thí sinh, ban tổ chức còn trao giải cho 5 huấn luyện viên, đây là những nhân vật vô cùng quan trọng, họ đã đồng hành xuyên suốt từ những ngày đầu tiên, góp nhiều công sức và tâm huyết để đưa con thuyền “Streamer Siêu Đẳng” cập bến với kì vọng tốt nhất. HLV Livestream đa ngôn ngữ Tô Quỳnh Mai đã đạt giải “Huấn luyện viên siêu đẳng” khi có đến 6/10 thí sinh vào Top 10 là học trò của cô. Ngoài các giải thưởng cúp, bằng khen, tiền mặt từ Ban tổ chức, các quà tặng bằng hiện vật của các nhà tài trợ nổi tiếng... thì riêng 2 giải Quán quân và Huấn luyện viên siêu đẳng còn được nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam tặng mỗi người 1 bộ áp dài trị giá 125 triệu đồng. Tổng trị giá giải thưởng của cuộc thi lên đến gần 1 tỷ đồng.

Chia sẻ về cuộc thi, đại diện Ban giám khảo cho biết: “Sau đại dịch, hành vi tiêu dùng của người Việt có sự chuyển biến rõ nét nên việc ra đời một cuộc thi về thương mại điện tử vào cuối năm 2022 như Streamer Siêu Đẳng được xem là đúng thời điểm. Đây là sân chơi rất hữu ích cho cả doanh nghiệp, nhãn hàng và các thí sinh. Cuộc thi cũng thể hiện đúng tinh thần của tiêu chuẩn quốc tế về những Livestreamer chuyên nghiệp, một nghề mới sẽ phát triển trong thời gian sắp tới ở Việt Nam”.

Doanh nhân Mai Thu Huyền chia sẻ về cuộc thi “Streamer Siêu Đẳng” trong đêm chung kết.

Đại diện ban tổ chức, Thạc sĩ Mai Thu Huyền cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đồng hành, góp phần không nhỏ cho thành công của cuộc thi: “Chúng tôi rất tự hào khi nhìn thấy các thí sinh liên tục trưởng thành qua mỗi vòng thi, mặc dù mỗi vòng là 1 thử thách khác nhau tương ứng với các định dạng chương trình. Có những thí sinh chưa từng livestream bao giờ nhưng với sự đào tạo, hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên, các thí sinh đã có những phiên Livestream hấp dẫn từ trong phim trường, ra đến bối cảnh thực tế showroom, nhà máy, khu trồng nguyên liệu của các thương hiệu hay trên sân khấu trước hàng trăm khán giả; từ live đơn, đến live đôi với đồng đội, với đại diện nhãn hàng và huấn luyện viên của mình. Sản phẩm của các thương hiệu đều được các thí sinh thổi hồn trong mỗi phiên livestream, thu hút sự theo dõi của hàng nghìn người xem online và tham dự trực tiếp. Mặc dù cuộc thi đã kết thúc nhưng đây mới là điểm khởi đầu cho 1 chặng đường phía trước Global2Me sẽ đồng hành cùng các huấn luyện viên, các thí sinh để tạo ra nhiều chương trình tuyệt vời, giúp cho các nhãn hàng có thể giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm của mình ra thị trường toàn cầu".

Cuộc thi “Streamer Siêu Đẳng” do nền tảng mua sắm trực tuyến dành cho người Việt trên toàn cầu tổ chức với mong muốn khơi dậy niềm đam mê, tiếp lửa cho người yêu thích công việc livestream bán hàng trên con đường trở thành streamer chuyên nghiệp, trao đi những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

