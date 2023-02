Long Nhật bất ngờ tiết lộ mối tình đầu đơn phương

Chân dung cuộc tình 2023 tập 3 với chủ đề Thương nhau ngày mưa là tuyển tập những ca khúc lấy không gian ngày mưa để kể những câu chuyện tình. Đó có thể là những chuyện tình đã trở thành giai thoại văn nghệ nổi tiếng hoặc những câu chuyện được các nghệ sĩ khách mời chia sẻ từ chính những trải nghiệm của bản thân trong tình yêu. Khách mời xuất hiện trong tuần này là ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Thanh Ngọc.

Các nghệ sĩ khách mời tham gia "Chân dung cuộc tình" tập 3.

Những ngày mưa luôn mang lại nhiều cảm xúc dạt dào và trái ngược. Với những người yêu nhau, ngày mưa sẽ trở thành những kỷ niệm đáng nhớ khi cùng nhau trú mưa hay để những cơn mưa rơi xuống hòa tan giọt nước mắt. Với ca sĩ Long Nhật, ngày mưa nhắc anh nhớ về mối tình đầu thuở niên thiếu tại quê nhà.

Long Nhật chia sẻ đây là mối tình đơn phương: “Tôi thương Châu Anh mà cô ấy không biết”. Nam ca sĩ giải thích rằng năm học lớp 8 anh không đủ điểm để lên lớp 9 vì thiếu điểm thể dục và toán: “Tôi học các môn xã hội như Văn, Sử, Địa rất giỏi nhưng các môn tự nhiên tôi rất dở”. Chính bởi lẽ đó, ba của Long Nhật mới buộc phải đưa anh lên Buôn Mê Thuột để học một năm lớp 9, sau đó mới về lại trường Quốc học Huế.

Ca sĩ Long Nhật.

Do quá trình chuyển đổi nên Long Nhật nhập học trễ so với các bạn đồng niên và duyên số ra sao mà người nhập học trễ cùng anh lại chính là Châu Anh. “Cô ấy từ miền Nam ra học. Cả hai gặp nhau tại phòng giáo vụ. Trời ơi, tôi thấy một cô bé có nước da ngăm ngăm, tóc dài ngang lưng, tóc thề, môi thì đỏ chót cùng con mắt bồ câu đen láy. Vậy là tôi đem lòng thương mến nhưng không dám nói ra”, Long Nhật nhớ như in khoảnh khắc chạm mặt mối tình đầu.

Anh còn nhớ những kỷ niệm mình hát cho mối tình đầu múa: “Cô ấy múa đẹp lắm”. Hay những buổi chiều đi tập văn nghệ về bất chợt gặp những cơn mưa. “Tôi bảo rằng bây giờ mưa gió thế này hay bà đừng đi xe đạp về, để tôi chở về rồi mai tôi đón đi học. Cô ấy gật đầu đồng ý mà ta nói mừng trong lòng dễ sợ”, Long Nhật bồi hồi nói.

Long Nhật thể hiện ca khúc "Chuyện ba mùa mưa".

Sau này trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng, cô gái ấy mới tiếc nuối tâm sự với Long Nhật rằng ngày xưa không hề hay biết đến tình cảm của nam ca sĩ dành cho mình. Chính Long Nhật cũng có chút hối hận vì ngày xưa không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Đến với khách mời Thanh Ngọc, thời gian gần đây, nữ ca sĩ trở lại showbiz với hình ảnh hạnh phúc viên mãn bên tổ ấm nhỏ của mình, trái ngược hoàn toàn với những bài hát buồn về tình yêu mà cô trình diễn. Thanh Ngọc cho hay nhiều khán giả thường hỏi rằng đang vô cùng hạnh phúc bên chồng con mà hát toàn những bài buồn thê thảm như đang thất tình dữ dội vậy.

Ca sĩ Thanh Ngọc.

“Thật sự tôi chỉ mượn cảm xúc từ những mối tình cũ để mình có thể hát những ca khúc ấy thôi. Bình thường đi diễn tôi rất hay đùa giỡn vui vẻ với các đồng nghiệp nhưng một khi vào hát là tôi nhập tâm liền vào ca khúc”, Thanh Ngọc chia sẻ.

Nhắc về mưa trong tình yêu, Thanh Ngọc tâm sự khi bước vào tuổi “biết yêu”, mỗi khi thất tình cô lại càng yêu thích những cơn mưa. “Mỗi lần canh mưa tới là tôi chạy xe máy ra đường và để mưa rơi ướt hết người. Giống như mình bị ghiền cảm giác thất tình, tuyệt nhiên không hề khóc và vô cùng thích cảm giác ấy. Ngay cả khi không thất tình, chỉ cần trời mưa xong một cái là thể nào tôi cũng phải kiếm chuyện để đi ra đường”, Thanh Ngọc nhớ lại ký ức thời thanh xuân.

Bên cạnh những câu chuyện thú vị, khán giả còn được đắm chìm vào không gian âm nhạc của những ca khúc tình yêu ngày mưa như Mùa mưa đi qua (Danh ca Ngọc Sơn), Chuyện ba mùa mưa (Long Nhật), Mưa lệ (Thanh Ngọc), Đợi chờ trong cơn mưa (Nguyên Vũ), liên khúc Thương nhau ngày mưa – Bâng khuâng chiều nội trú (Vũ Phương, Phan Như Thùy), Cơn mưa bất chợt (Xuân Nghi).

Danh ca Ngọc Sơn.

Ca sĩ Nguyên Vũ.

Ca sĩ Xuân Nghi.

