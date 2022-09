- Long Nhật bị đe dọa tống tiền 50 triệu đồng tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Câu chuyện cụ thể thế nào thưa anh?

Đầu tiên, xin cho Long Nhật gửi đến độc giả 24H Gặp gỡ lời chào tái ngộ, kính chúc bà con cô bác, các anh chị, các em thật nhiều sức khỏe. Đối với Long Nhật, đây là một câu chuyện không vui. Long Nhật thuộc lứa nghệ sĩ ngày xưa. Chúng tôi tự làm mọi thứ. Tôi thường hay nói với bạn bè đồng nghiệp là muốn tìm được một đứa thật sự giỏi để quản lý mình thì tìm không ra. Vì thế, tôi chỉ có các em cộng sự làm âm thanh, trợ lý và tài xế thôi, không có quản lý. Thường các nhà tổ chức sự kiện, chương trình truyền hình, bầu show... sẽ liên hệ trực tiếp với tôi.

Tôi nhận lời diễn show đám cưới từ chính chủ nhà là bố chú rể. Họ mời Long Nhật về hát 2 ngày 4 và 5/9. Vì kẹt lịch ngày 4/9 nên tôi đưa mấy người đồng nghiệp, học trò là Trúc Chi, Đan Phương, Yến Ngọc, Bùi Thúy, Hữu Tuấn ra hát trước. Sáng ngày 5, tôi bay ra sớm để hát trong tiệc đón dâu và buổi tối. Cát-xê của tôi là 50 triệu đồng. Gia đình người ta rất đàng hoàng, chuyển khoản trước một nửa cho ca sĩ. Chủ nhà còn tiếp đón rất nồng hậu, ra tận sân bay Nội Bài đón tôi để đưa về khách sạn ở Từ Sơn (Bắc Ninh). Khi đó, họ chuyển luôn cho tôi 25 triệu còn lại.

Tôi rất mê hát, nên tôi không giới hạn sẽ hát bao nhiêu bài trong bao nhiêu thời gian. Chính vì thế tôi rất đắt show. Sau khi hát xong, tối hôm đó về khách sạn, tôi nhận được nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại lạ từ người tự nhận là phụ trách âm thanh, ánh sáng trong đám cưới. Họ nói là nhờ họ giới thiệu, cho chủ nhà số điện thoại nên tôi mới có show này. Sau đó họ yêu cầu tôi trích phần trăm cát-xê lại cho họ. Em âm thanh thì tôi có tiếp xúc qua từ sáng tới tối. Tôi thấy em rất dễ thương, nên khi nhận tin nhắn, tôi ngạc nhiên vì không hiểu sao em ấy lại như vậy. Sau này tôi mới hiểu là em bị xúi giục bởi một cậu ca sĩ trẻ. Tôi xin phép giấu tên vì em ca sĩ cũng làm nghề, nếu công bố ra thì sẽ không hay vì mọi chuyện công an đã giải quyết rồi. Họ tự nhận là công ty tổ chức biểu diễn, nhắn tin hăm dọa và văng tục nhiều lắm. Lúc đầu, họ đòi 10 triệu, rồi nâng lên 20 triệu.

Sau đó, tôi gọi điện cho bố chú rể xác minh. Chủ nhà phủ nhận điều đó. Họ nói lúc đầu có nhờ người tìm số để liên lạc với tôi nhưng sau đó nhớ ra là cách đây 5 năm, tôi từng hát cho gia đình rồi. Người anh cả trong nhà còn giữ số của tôi nên chủ nhà trực tiếp liên lạc với tôi, không nhờ ai kết nối cả. Gia đình bảo tôi đừng sợ gì cả. Nhưng chủ nhà mới làm đám cưới xong, bà con cô bác, công việc, còn nhiều chuyện phải lo. Tôi không thể cứ gọi điện làm phiền người ta được. Ê-kíp của tôi cũng về hết. Vì tôi còn 1 sự kiện nên mới ở lại 1 mình ở đây. Sau đó tôi báo với Công an Từ Sơn. Họ hướng dẫn tôi làm đơn trình từ những hình ảnh tin nhắn. Khi tôi đang ngồi ở cơ quan công an, hai người kia cứ nhắn tin đe dọa đòi tiền tôi liên tục. Công an nói tôi hẹn 2 người kia ra nhận tiền. Khi tôi vừa giao tiền ra thì các đồng chí lao tới bắt ngay 2 người đó.

Nhưng tôi không muốn thành án, không muốn khởi tố. Tôi chỉ muốn răn đe, giáo dục thôi vì hai bạn đó còn nhỏ, tương lai còn dài. Công an đã mời hai bạn đó về trụ sở làm việc và tạm giam 2 ngày đêm. Bạn ca sĩ có xin gặp tôi để xin xỏ. Bạn ấy nói em và anh đều là người trong nghề. Khi đó tôi nói: “Không, em không có tư cách là người trong nghề với Long Nhật. Em không có tư cách là đồng nghiệp hay thậm chí là học trò của anh. Đồng nghiệp của anh không có chuyện cướp cạn ban ngày như vậy. May là em gặp anh Nhật, chứ em gặp người khác là em tiêu đời rồi”.

Câu chuyện khép lại ở đó. Thật ra, chuyện này tôi cũng gặp nhiều lần rồi. Tôi không muốn khởi tố, vì khởi tố rồi thấy tội, lại đi bãi nại, mà bãi nại phải tiến hành nhiều bước phức tạp. Tôi không muốn họ có tiền án trong hồ sơ, sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này, chỉ muốn răn đe giáo dục thôi.