Loạt phim Hàn bị gắn nhãn 19+, tuýt còi vì loạt cảnh nhạy cảm, gợi dục

"Thế giới hôn nhân", "Điên thì có sao"... liên tục vướng tranh cãi bởi những cảnh quay phản cảm, gợi dục.

Trong năm 2020, nền điện ảnh Hàn Quốc có không ít biến động. Trong đó, có nhiều tác phẩm truyền hình bị khán giả phản ứng bởi những cảnh quay quá táo bạo, mang tính gợi dục.

Thế giới hôn nhân

Phim "Thế giới hôn nhân" là một trong những bộ phim nổi bật của làng điện ảnh Hàn Quốc. Lấy chủ đề về hôn nhân gia đình, người thứ ba, bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, bộ phim cũng có khá nhiều cảnh nóng bỏng, trần trụi khiến đài jTBC đã gắn nhãn 19+.

Theo kế hoạch ban đầu, đài jTBC chỉ định dán nhãn 19+ cho 6 tập đầu. Tuy nhiên, càng về sau, phim càng xuất hiện nhiều tình huống xô xát thô bạo và đen tối, trần trụi, không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức. Ví dụ như cảnh Tae Oh (Park Hae Joon đóng) đánh vợ cũ của mình ở cuối tập 6 là cảnh quay khiến nhiều người sợ hãi vì mô tả quá chân thực tình trạng bạo lực gia đình. Hay cảnh con trai của Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) bắt gặp cảnh bố mẹ ân ái dù hai người đã ly hôn cũng gây tranh cãi.

Ủy ban Kiểm duyệt Truyền hình Hàn Quốc đã họp và đưa ra hình thức xử phạt cho đoàn làm phim Thế giới hôn nhân vì có nhiều phân đoạn gây sốc. Đồng thời, ê-kíp "Thế giới hôn nhân" quyết định nâng mức giới hạn độ tuổi lên 19+ cho toàn bộ tác phẩm. Đại diện đội ngũ sản xuất bày tỏ: “Chúng tôi quyết định để rating độ tuổi 19 để có thể khắc họa những xung đột ngày càng leo thang giữa các nhân vật trong toàn cảnh bức tranh trở nên chân thực hơn nữa”.

Điên thì có sao

"Điên thì có sao" được đánh giá một tác phẩm nổi bật trong năm 2020. Không chỉ gây ra cơn sốt rating, bộ phim còn liên tục lọt top từ khóa tìm kiếm. Thế nhưng bộ phim vẫn gặp phải không ít rắc rối xung quanh.

Cụ thể tác phẩm đình đám này bị cho là có cảnh miêu tả bộ phận sinh dục nam, quấy rối tình dục và có xu hướng biện minh cho hành vi quấy rối tình dục. Trong phim có phân cảnh nữ chính Go Moon Young xông vào phòng thay đồ của điều dưỡng nam trong bệnh viện và đòi chạm vào cơ thể của Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun). Cảnh thứ hai là khi Moon Young đòi ở lại nhà, có những lời thoại nhạy cảm khi khen Kang Tae "ngon" khiến khán giả tranh cãi không ngớt.

Ngày 28/8, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin ê-kíp "Điên thì có sao" bị phạt bởi những phân cảnh nhạy cảm bị cho là quấy rối tình dục nam.

Cửa hàng tiện lợi Saet Byul

Bộ phim "Cửa hàng tiện lợi Saet Byul" có sự tham gia của diễn viên Kim Yoo Bung. Ngay từ tập đầu tiên đã giới thiệu Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung đóng) là một học sinh cấp 3, nhờ Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook đóng) mua thuốc lá giúp cô và hôn anh để cảm ơn. Tình tiết này khiến khán giả bức xúc vì đạo diễn cho lên sóng cảnh tình tứ giữa học sinh cấp ba và một người đàn ông trưởng thành. Ngoài ra, Saet Byul còn gây tranh cãi khi đã kéo cổ áo, cưỡng hôn Choi Dae Hyun.

Chưa dừng ở lại đó, bộ phim còn bị phản đối vì quay cảnh em gái Saet Byul nhảy gợi cảm khi mặc đồng phục. Góc quay từ dưới lên, ghi hình rõ từng vùng chân, ngực và các động tác uốn người gợi cảm bị đánh giá là mang tính quấy rối tình dục.

Ngoài ra, bộ phim cũng gây tranh cãi khi nhân vật Han Dal Sik - bạn thân của nam chính Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) vừa khỏa thân vừa vẽ truyện tranh "người lớn". Thậm chí, Han Dal Sik còn tưởng tượng Saet Byul là nhân vật chính trong bộ truyện khiêu dâm anh đang vẽ khiến người xem bất bình. Nhiều người nhận xét những cảnh quay này đều mang tính quấy rối tình dục, quá phản cảm.

Once Again

Trong tập 13-14 phim "Once Again", ba nhân vật nữ quyết định in bảng hiệu giống bảng hiệu hộp đêm, dán nhiều hình phụ nữ mặc sexy trong cửa hàng để thu hút khách hàng tới hàng ăn của ba người.

Ba nhân vật còn mặc trang phục gợi cảm, trang điểm đậm khi bán hàng ăn nhằm quyến rũ khách nam. Phân cảnh này đã khiến ê-kíp nhận về không ít lời chỉ trích. Sau đó, đơn vị sản xuất "Once Again" phải đưa ra lời xin lỗi trên trang chủ thì cơn sóng phẫn nộ mới lắng xuống.

Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu

Cũng giống như "Thế giới hôn nhân", ê-kíp phim "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu" đã phải điều chỉnh hạn mức người xem từ 15+ lên 19+ từ tập 4 vì có quá nhiều tình tiết gây tranh cãi.

Có thể nói "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu" là một đối thủ nặng ký trên các bảng xếp hạng khi sở hữu dàn diễn viên chất lượng cùng nội dung phim hấp dẫn. Chỉ sau hai tập đầu tiên, rating (lượng người xem trung bình) của tác phẩm đã hơn 10%, đứng đầu bảng xếp hạng tỷ suất xem đài so với các đối thủ chiếu cùng khung giờ.

Tuy nhiên, bộ phim cũng nhận về không ít tranh cãi bởi những cảnh bạo lực học đường, ngoại tình, ân ái quá trần trụi nhưng ê-kíp lại chỉ dán nhãn 15+. Nhiều khán giả phản ứng dữ dội vì cho rằng, nội dung của bộ phim có thể gây căng thẳng hoặc kích động giới thanh thiếu niên bắt chước theo những hành vi không đúng đắn. Bởi thế ê-kíp đã phải điều chỉnh hạn mức người xem từ 15+ lên 19+ từ tập 4.

