Hậu trường cảnh nóng được tiết lộ: Diễn viên đóng thật 100% khiến khán giả "sốc"

Thứ Năm, ngày 19/11/2020 08:26 AM (GMT+7)

Cảnh nóng luôn là yếu tố khiến khán giả tò mò và giúp bộ phim nhận được nhiều sự chú ý hơn. Đặc biệt, hậu trường cảnh nóng cũng khiến khán giả quan tâm không kém. Không ít người thắc mắc rằng liệu những cảnh nóng đó có "nóng thật 100%" không hay chỉ là cảnh cắt ghép từ đội hậu kỳ.

Lie With Me

Nhắc đến bộ phim có những cảnh nóng bạo dạn nhất khán giả sẽ nhớ ngay đến Lie With me. Bộ phim kể về một người đàn ông rời bỏ mối quan hệ hiện tại của anh ta để theo đuổi một người phụ nữ cuồng dâm. Trong phim, có không ít phân cảnh "yêu đương" cực chi tiết và thực tế của hai diễn viên Eric Balfour và Lauren Lee Smith.

Đạo diễn của bộ phim - Clement Virgo, đã khẳng định trong một bài phỏng vấn rằng “cần có một điểm chung giữa phim người lớn và văn hóa cao cấp”. Sau đó, khán giả nhanh chóng nhận ra ông đang ám chỉ tác phẩm của mình đã sử dụng cảnh nóng thật. Thậm chí khi quay, diễn viên phải khỏa thân để có thể thực sự đắm mình vào cơn cuồng say của tình dục.

Nymphomaniac

Nymphomaniac là bộ phim kể về một người phụ nữ mắc chứng cuồng dâm tên Joe. Cô đụng độ với Seligman - một người đàn ông vô tính. Sau khi bị tấn công và được Seligman giúp đỡ, Joe đã kể cho ông nghe về cuộc đời đầy trụy lạc của mình suốt từ thời niên thiếu.

Tác phẩm Nymphomaniac được chia làm 2 phần với hàng loạt cảnh nóng ngập mắt khán giả. Đặc biệt có một cảnh ân ái bốc lửa của cặp đội sau khi gặp nhau ở quán bar khiến khán giả đều sốc vì chân thật tới từng milimet. Thực chất ở cảnh này hai diễn viên chính không quan hệ với nhau, tuy nhiên để đạt được sự chân thực, ê-kíp đã cho hai diễn viên đóng thế quan hệ thật, sau đó dùng kỹ thuật để ghép mặt của hai diễn viên chính vào.

Romance

Romance là bộ phim Pháp nhận được sự quan tâm của khán giả vào những năm 1990. Bộ phim sở hữu không ít cảnh nóng không hề được dàn dựng.

Nội dung xoay quanh cô gái quá chán nản với người bạn trai luôn từ chối quan hệ tình dục. Quá chán nản và thèm muốn nên cô đã lén anh ta đi tìm hoan lạc với nhiều người khác. Các cảnh nóng táo bạo trong phim đều được làm thật, thậm chí còn có cảnh nữ chính "mây mưa" cùng với ngôi sao phim người lớn. Thậm chí, không ít khán giả nóng mắt trước loạt cảnh ân ái kiểu "nếu em hư sẽ được phạt".

The Brown Bunny

Bộ phim The Brown Bunny kể về hành trình tìm kiếm người con gái thời thanh xuân mà gã quái xế Bud Clay đã bỏ rơi ở quá khứ.

Ở cuối phim, có một cảnh rất nhạy cảm kéo dài mà không ai nghĩ nữ diễn viên Chloë Sevign sẽ thực hiện, dù khi ấy, có nhiều tin đồn tiết lộ cô và đạo diễn kiêm nam chính Vincent Gallo là 1 cặp đôi ngoài đời. Tuy nhiên sau này, Chloë Sevigny đã chia sẻ với truyền thông rằng cảnh phim đó được quay chân thực.

Mektoub, My Love: Intermezzo

Mektoub, My Love: Intermezzo là bộ phim chứa nhiều cảnh gây sốc, cảnh nóng kéo dài nhiều phút. Các cảnh nóng trong phim của đạo diễn Pháp gốc Tunisia Abdellatif Kechiche do diễn viên đóng thật nhưng không quay đặc tả cận cảnh (thường dùng các diễn viên đóng thế). Bộ phim Mektoub, My Love: Intermezzo còn khiến khán giả và các nhà phê bình phải đỏ mặt, bỏ ra khỏi rạp dù chưa chiếu hết.

Đặc biệt, bộ phim bị báo chí, truyền thông và khán giả tẩy chay không chỉ vì kịch bản yếu, cảnh nóng như phim khiêu dâm mà còn vì lùm xùm Abdellatif Kechiche dùng chất kích thích để "dẫn dụ" diễn viên đóng cảnh nóng.

9 Songs

9 Songs là hồi tưởng của Matt về cuộc tình của anh với Lisa. Trong một đêm nhạc rock, hai người khán giả gặp nhau, yêu nhau và sau đó họ có những đêm mặn nồng. Bộ phim là ký ức của người đàn ông khi đang làm việc ở Bắc Cực, gợi lại những phút giây ái ân bên nhau lồng trong 9 bản nhạc tại buổi nhạc rock lần đầu họ gặp nhau.

Có không ít thứ xuất hiện “trực tiếp” trong 9 Songs. Bên cạnh nhạc phim được thu trực tiếp, còn là chuỗi phân đoạn 18+ diễn ra hoàn toàn thật ngay trước ống kính, giữa cặp nam nữ chính. Nhiều chi tiết khêu gợi xuyên suốt bộ phim khiến khán giả nóng mắt. Tuy nhiên, chuyện phim vẫn mang đầy chất thơ và có chiều sâu riêng đáng nhớ.

Shortbus

Đây là bộ phim kể về 7 con người với 7 thân phận khác nhau. Shortbus đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế lớn và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các chuyên gia điện ảnh hàng đầu.

Tuy nhiên đây cũng chính là tác phẩm chính kịch 18+ gây tranh cãi nhất của đạo diễn John Cameron Mitchell. Cảnh “giường chiếu” tập thể ở cuối phim gây choáng bởi mỗi diễn viên đều đóng thật hoàn toàn. Thậm chí, chính Mitchell cũng chủ động tham gia vào trường đoạn này khiến cảnh quay càng nóng bỏng và gây tranh cãi nhiều hơn.

Caligula

Bộ phim hợp tác Mỹ – Ý được giới phê bình đánh giá bằng 2 từ “gai góc” và “kinh ngạc", chứa đầy yếu tố nhục dục. Bộ phim mô tả lại đời sống thác loạn của Hoàng đế Caligula xứ La Mã. Tới tận ngày nay, bộ phim vẫn còn bị cấm chiếu ở một số cộng đồng các nước châu Âu. Vì vậy khán giả không quá ngạc nhiên sau thông tin Caligula bao gồm loạt phân đoạn sex trần trụi và thật 100%.

