Thảm đỏ Baeksang 2024: Một "rừng sao" hạng A, cặp đôi yêu nhau hội tụ

Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 60 diễn ra vào chiều tối ngày 7/5 tại Hàn Quốc quy tụ dàn sao hạng A. Các ngôi sao nam nổi tiếng như Kim Soo Hyun, Lee Byung Hun, Choi Min Sik, Ryu Seung Ryong, Nam Goong Min, Hwang Jung Min, Jung Woo Sung, Yoo Yeon Seok, Kim Seon Ho… đều có mặt. Về phía dàn sao nữ có thể kể đến những cái tên như Kim Go Eun, Uhm Jung Hwa, Krystal Jung, Kim Sun Young, Shin Dong Mi, Ahn Eun Jin… Đặc biệt cặp đôi Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đã có màn tái ngộ tại Baeksang năm nay. Cả hai chính thức công bố hẹn hò sau khi đóng chung trong phim The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Baeksang là một giải thưởng danh giá tại Hàn Quốc với hội đồng chuyên môn gồm 60 chuyên gia chấm giải. Nổi bật trong số đó phải kể đến tác phẩm Exhuma: Quật mộ trùng ma với 8 đề cử ở mảng điện ảnh. Phim Moving có nhiều đề cử nhất ở 7 hạng mục thuộc phim truyền hình.

Bộ ba MC Shin Dong Yeop, Bae Suzy, Park Bo Gum

Kim Soo Hyun của "Nữ hoàng nước mắt" tươi rói trên thảm đỏ

Song Joong Ki cực bảnh bao trên thảm đỏ

Lee Do Hyun xuất hiện trên thảm đỏ Baeksang cùng đồng phục không quân. Việc sao Hàn sử dụng ngày phép trong quân ngũ để tham dự một lễ trao giải là điều hoàn toàn phù hợp với quy định.

Lim Ji Yeon cũng có mặt tại Baeksang năm nay. Cặp đôi "The Glory" đã có màn tái hợp trên thảm đỏ.

Dàn sao "Exhuma: Quật mộ trùng ma" cùng tham gia Baeksang, Kim Go Eun nổi bật với trang phục váy đen.

Choi Min Sik của "Quật mộ trùng ma" cũng có mặt

Go Youn Jung của bộ phim truyền hình ăn khách "Moving"

Nam Goong Min của phim truyền hình hot "Người yêu dấu"

"Người tình màn ảnh của Nam Goong Min" trong "Người yêu dấu" - Ahn Eun Jin

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]