Lệ Quyên đọc rap, Wowy sẽ hát bolero tại Đà Lạt?

Sự kết hợp của Lệ Quyên với Wowy đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, vì đây là 2 cá tính âm nhạc gần như trái ngược nhau.

Mới đây, ekip The Show Vietnam và nữ ca sĩ Lệ Quyên đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với dàn nghệ sĩ khách mời cho Quyên’s Concert dưới sự dẫn dắt của MC Tùng Leo. Xuất hiện tại sự kiện có nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và rapper Wowy. 2 nam ca sĩ khách mời là Bằng Kiều và Lân Nhã do lịch trình cá nhân nên chưa thể xuất hiện tại sự kiện.

Quyên’s Concert của Lệ Quyên sẽ được tổ chức vào ngày 5/3 tới tại Đà Lạt

Tại đây, BTC cũng chính thức thông báo 3 nam nghệ sĩ sẽ đồng hành cùng Lệ Quyên tại đêm nhạc Quyên’s Concert gồm nam ca sĩ Bằng Kiều, Lân Nhã và rapper Wowy. Không đơn thuần chỉ là những tiết mục đơn ca, song ca,... mà sự xuất hiện của từng khách mời sẽ vô cùng gắn kết với nội dung đêm nhạc.

Nói về Quyên’s Concert, Lệ Quyên hào hứng chia sẻ: “Đây sẽ là một đêm nhạc vô cùng khác biệt từ tiết mục mở màn cho đến tiết mục kết show đều bất ngờ. Mọi người sẽ không hình dung được tôi sẽ làm những gì tiếp theo, cả show diễn sẽ là một chuỗi như “phim hành động”. Phần âm nhạc sẽ có rất nhiều bài mới, tôi đã cật lực học bài và làm việc liên tục với anh Hoài Sa và các khách mời để mang đến những màn trình diễn tốt nhất cho mọi người. Mọi thứ sẽ rất khác so với Q Show. Tôi khá áp lực nhưng cũng rất hào hứng khi có thể trình diễn tại một không gian rộng ngoài trời đến như vậy!”.

Nói về màn kết hợp đặc biệt với Wowy, Lệ Quyên đùa rằng biết đâu cô sẽ hát rap còn “Lão Đại” của Rap Việt có thể sẽ hát bolero. Wowy cũng cho biết, anh dành rất nhiều tâm huyết cho màn kết hợp đặc biệt này và có khi thức đến hơn 4h sáng để thực hiện bản thu gửi cho phía Lệ Quyên. Sự kết hợp của Lệ Quyên với Wowy đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, vì đây là 2 cá tính âm nhạc gần như trái ngược nhau.

Lệ Quyên lần đầu kết đôi cùng rapper Wowy

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau khi đáp xuống sân bay đã ngay lập tức có mặt để ủng hộ tinh thần cho cô em thân thiết trong nghề. Trước đó vào tối 17/2, “Ông Hoàng nhạc Việt” đã thông báo về việc sẽ vắng mặt tại đêm nhạc Quyên’s Concert khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Đàm Vĩnh Hưng cho biết trong quá trình tập luyện cho đêm nhạc của Lệ Quyên, do có quá nhiều ý tưởng mới phát sinh, không thể chỉ gói gọn trong một đêm diễn với vai trò khách mời.

Sau khi thảo luận và bàn bạc với ekip The Show Vietnam, Đàm Vĩnh Hưng cũng thông báo sẽ có một đêm nhạc của riêng anh được tổ chức tại Dinh Thống Nhất vào tối 7/5 sắp tới. NSX The Show Vietnam cũng khẳng định, việc thay đổi này hoàn toàn vì nghệ thuật và tôn trọng nghệ sĩ, không vì bất cứ lí do nhạy cảm nào.

Đàm Vĩnh Hưng cũng có mặt tại buổi giới thiệu Quyên's Concert để ủng hộ đàn em

Việc anh rút khỏi Quyên's Concert là vì có quá nhiều ý tưởng mới phát sinh, không phải vì bất cứ lý do nhạy cảm nào khác

Lệ Quyên cũng “giận lẫy” Đàm Vĩnh Hưng vì việc rút tên khỏi dàn khách mời, tuy nhiên cả 2 lập tức “làm hòa” và hứa sẽ hỗ trợ nhau hết mình. Lệ Quyên cũng ẩn ý về việc rất có thể sẽ xuất hiện tại đêm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng tại The Show Vietnam như một cách “bù đắp” sự chờ đợi của người hâm mộ.

Đêm nhạc Quyên’s Concert sẽ diễn ra vào 18h00 tối ngày 5/3 tại khuôn viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Sự kiện hứa hẹn thu hút hàng nghìn khán giả có mặt tại một kiến trúc độc đáo của Đà Lạt, trở thành một “ngày hội lớn” cho tất cả du khách đặt chân đến thành phố trong những ngày cuối tuần.

