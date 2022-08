Kiều Trinh đáp trả các ý kiến chỉ trích “U50 mặc bikini”

Khoảnh khắc gợi cảm của nữ diễn viên nhận được nhiều chú ý của dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Kiều Trinh gây chú ý khi khoe loạt ảnh nóng bỏng trong chuyến du lịch ở Vũng Tàu và Đà Lạt. Diện bộ bikini một mảnh sexy, “nữ hoàng cảnh nóng” khoe body chuẩn chỉnh ở tuổi U50. Đáng chú ý, bộ bikini cắt xẻ ở vị trí vòng 1 giúp cô khoe khéo đôi gò bồng đào. Ngoài ra, mặt mộc đầy rạng rỡ và tươi tắn của Kiều Trinh cũng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Loạt ảnh mới của Kiều Trinh gây chú ý

Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến trái chiều về hình ảnh gợi cảm của diễn viên “Bi, đừng sợ”. Một số bình luận khuyên Kiều Trinh nên “kín cổng cao tường”. Trước phản ứng của dân mạng, diễn viên U50 cho biết những ngày này, cô nhận được nhiều lời quan tâm đến từ các fan nam. Có người còn muốn nuôi và chăm lo cho nàng Út (biệt danh của Kiều Trinh – PV).

Kiều Trinh chia sẻ: “Thật sự là Út có chút cảm động vì đã lâu rồi Út chưa được nghe ai quan tâm nói với mình như vậy. Có lẽ hơn 25 năm qua từ khi lập gia đình, Út tự lập tự quyết kinh tế rồi những năm sau này nghe những lời đại loại như: Tội nghiệp, thương em vất vả quá khi thấy em đào đất, chặt, trồng cây, chân lấm tay bùn, hay đừng đi làm nữa để anh lo, anh nuôi...”. Nữ diễn viên trân trọng tình cảm ấy.

Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân là người tự do, nên việc đi tắm biển mặc đồ bơi hay bikini là chuyện rất bình thường. “Các anh làm ơn đừng nhắn tin khuyên tôi mặc kín cổng như ninja hen, vì chúng ta không phải tình nhân cũng không phải vợ chồng. Út tui là mẹ độc thân tự do, làm những điều mình thích, miễn sao không trái thuần phong mỹ tục là được. Chừng nào lên Đà Lạt trời lạnh teo 16 độ mà tôi diện bikini thì hãy nói, đằng này tôi đang đi tắm biển…”, Kiều Trinh viết. Diễn viên “Mùa len trâu” cho biết, cô đang phấn đấu giảm cân để mặc bikini đẹp khi đi dạo biển. Cô luôn ý thức ăn mặc hợp hoàn cảnh nên cũng hi vọng mọi người đừng bàn luận không hay về mình.

Kiều Trinh được nhiều khán giả gọi bằng biệt danh “nữ hoàng cảnh nóng” vì sẵn sàng hy sinh cho những cảnh quay táo bạo. Nữ diễn viên sinh năm 1976 để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều tác phẩm như “Mùa len trâu”, “Rừng đen”, “Bi, đừng sợ”...

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua biến cố đời tư, Kiều Trinh giờ đây đã là mẹ 3 con. Ở thời điểm hiện tại, cô từ chối mọi lời đề nghị đóng cảnh nóng. Cô tự nhận bản thân không còn đẹp như thời son rỗi và cũng không muốn gây ảnh hưởng không tốt đến con cái.

Ở tuổi U50, Kiều Trinh vẫn giữ vóc dáng gợi cảm khiến người hâm mộ xuýt xoa

Trên trang cá nhân, cô thoải mái chia sẻ hình ảnh đời thường và trên trường quay

