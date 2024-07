Không có quy định xử lý vụ ca sĩ Đức Tuấn chụp hình trên nóc nhà phố cổ Hội An

Liên quan vụ việc ca sĩ Đức Tuấn chụp hình trên nóc nhà phố cổ Hội An, ngày 15-7, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, cho hay TP Hội An đang xử lý vụ việc.

Nam ca sĩ Đức Tuấn chụp hình trên nóc nhà phố cổ Hội An. Ảnh: FBNV

Theo ông Hồng, sở không có văn bản yêu cầu xử lý vụ nam ca sĩ Đức Tuấn chụp hình trên nóc nhà phố cổ Hội An. Tuy nhiên, đã trao đổi với lãnh đạo TP Hội An do tỉnh đã phân cấp cho TP Hội An trực tiếp quản lý và phát huy giá trị đô thị cổ Hội An nên thẩm quyền xử lý thuộc Chủ tịch UBND TP.

“Hiện nay, Hội An đang xử lý vụ việc, trước mắt xử lý chủ ngôi nhà cổ vì để khách leo lên mái nhà. Tuy nhiên, theo TP Hội An thì chủ ngôi nhà đi công việc ở xa chưa về lại Hội An nên chờ” - ông Hồng thông tin.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết không có quy định xử lý ca sĩ này; chỉ xử lý chủ nhà, chủ di tích.

“TP sẽ xử lý những chủ di tích, nhà hàng tự ý mở đường lên mái để chụp ảnh và yêu cầu không được cho khách chụp ảnh theo quy chế quản lý khu phố cổ. Còn đối với ca sĩ, chỉ khuyến cáo không thực hiện hành vi đó vì không phù hợp chứ không thể xử lý vì không có quy định” - ông Sơn nói.

Như PLO thông tin, chiều 10-7, ca sĩ Đức Tuấn đăng trên Facebook cá nhân bộ ảnh với tựa đề "Hội An - Phố cổ huyền thoại". Trong bài đăng này, có nhiều tấm ca sĩ Đức Tuấn đang đứng và ngồi trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh số ít người yêu thích giọng ca ủng hộ, hầu hết đều bày tỏ sự không đồng tình, phản ánh gay gắt.

Sau khi có thông tin vụ việc, chính quyền TP Hội An cử cán bộ xác minh. Ảnh: AH

Dù nhận được nhiều ý kiến phản đối, bộ ảnh của ca sĩ Đức Tuấn vẫn đang hiển thị công khai trên tài khoản cá nhân khoảng 20 giờ trước khi chủ nhân gỡ những hình ảnh phản cảm.

Sáng 11-7, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết đã cử cán bộ văn hoá xác minh thông tin liên quan đến hình ảnh ca sĩ Đức Tuấn đăng trên Facebook cá nhân.

Theo ông Lanh, hành vi này của ca sĩ Đức Tuấn không thể chấp nhận được.

“Dù bất cứ mái ngói nào cũng vậy, anh không thể đứng trên đó chụp hình, chưa nói đây là di sản văn hóa thế giới. Mọi hành vi cử chỉ, bôi bẩn di sản đã vi phạm rồi” - Phó Chủ tịch TP Hội An nói.

Cũng theo ông Lanh, Hội An là di sản văn hóa thế giới, mọi họa tiết, cấu kiện, vật thể hay phi vật thể đều rất nhạy cảm. Đối với một người nổi tiếng, ca sĩ Đức Tuấn phải nhận thức được điều này.

“Anh phải biết trân trọng, nâng niu, gìn giữ, góp phần làm đẹp cho di sản, chứ anh không thể đứng trên di sản để tôn vinh tài năng hay vẻ đẹp rất tùy tiện của anh được. Nói tóm lại đây là hành vi phản cảm” - ông Lanh nói.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]