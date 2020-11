Karik lên tiếng khi trò cưng bị chỉ trích "thái độ" vì thua Dế Choắt ở Rap Việt

Chia sẻ của anh nhận được nhiều lượt like và chia sẻ ủng hộ của cư dân mạng.

Tối ngày 14/11, đêm Gala trao giải Rap Việt nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng. Sau những màn biểu diễn khuấy đảo sân khấu, màn trao giải ngôi vị Quán quân khiến khán giả đứng ngồi không yên. Kết quả, Dế Choắt xuất sắc vượt qua GDucky giành giải Quán quân. Tuy vậy, phản ứng của GDucky khi biết mình nhận được giải Á quân khiến chàng trai này mau chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội.

GDucky thể hiện tâm trạng quá mạnh sau khi biết kết quả chung cuộc

Theo đó, học trò cưng của đội Karik bật khóc rồi hô lớn: "When I say G, you say Ducky" (Khi tôi nói G, bạn hãy nói Ducky) khích lệ bản thân và những người ủng hộ mình. Khán giả bên dưới khán đài cũng đã đồng thanh hô theo.

Phản ứng này của GDucky khiến cư dân mạng xuất hiện không ít ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, anh có hành động hét lớn tên mình sau khi công bố Quán quân là Dế Choắt, như vậy là không tôn trọng đối thủ. Hơn nữa, tâm trạng quá khích, không kiềm chế cảm xúc khiến GDucky mất điểm trong mắt nhiều người. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đồng cảm với anh chàng, cho rằng đây chỉ là cảm xúc trấn an nhất thời.

Khi bình tĩnh lại, anh đã gửi lời xin lỗi khán giả

Trong buổi họp báo sao khi kết thúc chương trình, GDucky đã kịp nhận thức được sự việc và gửi lời xin lỗi khán giả vì cảm xúc quá khích, nên có hành động bộc phát ngay trên sân khấu.

HLV Karik bày tỏ quan điểm về sự việc này

Sau đó, HLV Karik cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân về sự việc cũng như hành động của học trò cưng. Anh viết: "Dế Choắt hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân, vì cậu ấy giữ được phong độ xuyên suốt 4 vòng đấu và đó là điều cần thiết cho ngôi vị cao nhất.

Về phần GDucky, cậu ấy không làm gì sai với tinh thần một người trẻ và không khí lúc ấy tại khán phòng.

Bất cứ cuộc thi nào cũng sẽ có tranh cãi vì trong lòng khán giả luôn có 1 quán quân cho riêng mình, các bạn ấy đã chịu quá nhiều áp lực rồi, họ không đáng nhận thêm bất cứ áp lực nào vào thời điểm này nữa”, Karik bày tỏ quan điểm. Chia sẻ của anh nhận được nhiều lượt like và chia sẻ ủng hộ của cư dân mạng.

