K-ICM vượt mặt nhiều sao lớn, được vinh danh tại giải thưởng "Truyền hình Châu Á"

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 19:50 PM (GMT+7)

2 năm liên tiếp, đại diện Việt Nam thắng giải tại "Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards".

Giải thưởng "Truyền hình châu Á - Asian Television Awards" lần thứ 26 vừa diễn ra với hình thức trao giải trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Mặc dù không thể tổ chức ở sân khấu hoành tráng nhưng sự kiện vẫn có sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ nổi bật các quốc gia trong khu vực Châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Hongkong, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ, New Zealand, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, Việt Nam...

Giải thưởng quy tụ nhiều ngôi sao lớn của châu Á

"Truyền hình châu Á - Asian Television Awards" năm nay trao giải cho 51 hạng mục ở các lĩnh vực về Chương trình truyền hình, diễn viên, kỹ thuật và sáng tạo...

Đặc biệt đề cử chiến thắng hạng mục "Best Music Video" (Video âm nhạc hay nhất) thuộc về MV "Chim quý trong lồng" (K-ICM, Văn Mai Hương). K-ICM đã vượt qua các đối thủ gồm Yes We Can (Đài Loan), Tap Dance (Singapore), Little Singham Samundar Ka Sikandar (Ấn Độ), FukreyBoyzzz: Vaanar Sena (Ấn Độ)... để chạm tay đến chiếc cúp giải thưởng danh giá.

Đây là lần thứ 2 đại diện Việt Nam được xướng tên tại giải thưởng "Truyền hình châu Á - Asian Television Awards". Năm ngoái, ca sĩ Jack được vinh danh.

MV "Chim quý trong lòng" của K-ICM, Văn Mai Hương

“K-ICM rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng danh dự này. K-ICM mong rằng mình có thể mang đến nhiều sản phẩm hơn nữa trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn tất cả mọi người”, nam ca sĩ chia sẻ ngay sau khi nhận tin vui.

"Chim quý trong lồng" là sản phẩm âm nhạc thứ 11 được K-ICM gửi đến khán giả trong năm 2021. Nội dung ca khúc tựa như một bản tuyên ngôn tự do thay cho những người trẻ đang sống trong định kiến của dư luận. Cuộc sống hiện đại tưởng chừng tôn trọng tối đa cuộc sống cá nhân, nhưng lại trở thành một chiếc lồng lớn kìm hãm sự tự do của mỗi người, mặc nhiên đặt ra những phán xét, bạo lực ngôn ngữ, áp đặt tiêu chuẩn lên người khác. Mỗi người đều là một bản thể quý giá, đáng trân trọng nhưng lại bị kìm hãm bởi định kiến – như con chim quý bị nhốt trong lồng.

Việc phối hợp Pop Ballad với dân gian đương đại được K-ICM xử lý mượt mà kết hợp cùng âm thanh của các nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, đàn nhị, đàn tranh càng khiến ca khúc thêm bắt tai. Giọng hát nội lực của Văn Mai Hương cũng nhanh chóng chiếm được thiện cảm từ người nghe bởi những đoạn luyến láy ghi điểm, một chút ma mị nhưng cũng đầy cảm xúc. Chỉ sau 1 tiếng ra mắt, Chim quý trong lồng đã nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

Năm 2021 cũng một năm đánh dấu những nỗ lực hoạt động của K-ICM từ thị trường trong nước đến quốc tế. Trước khi tranh tài tại giải thưởng "Truyền hình châu Á - Asian Television Awards", K-ICM từng chiến thắng "MTV Fan Choice 2021" (do MTV Việt Nam tổ chức) và được đề cử tham gia "Giải thưởng Âm nhạc MTV Châu Âu" – MTV EMA 2021.

Sức ảnh hưởng của nhà sản xuất trẻ cũng đầy ấn tượng khi kênh YouTube chính thức của K-ICM đang có hơn 4,84 triệu người đăng ký theo dõi tính đến thời điểm hiện tại và sở hữu quyền tác giả của loạt hit đình đám.

K-ICM từng chiến thắng MTV Fan Choice 2021

Nhà sản xuất âm nhạc tài năng còn trở thành đại sứ đồng hành cùng chương trình "Global Youth Letter" – kêu gọi thanh niên ký tên ủng hộ bản tuyên bố thanh niên toàn cầu hành động vì khí hậu vào tháng 10 vừa qua. K-ICM cũng dành sự quan tâm đến các hoạt động cộng đồng khi tham gia chuỗi chương trình phục vụ khán giả trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến, góp phần tạo nên hình ảnh nghệ sĩ đẹp trong mắt khán giả.

Ngoài việc góp mặt tranh tài ở các hạng mục giải thưởng, nghệ sĩ Việt còn mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc trong lễ trao giải. Năm nay các đại diện đến từ Việt Nam khuấy động sân khấu "Truyền hình châu Á - Asian Television Awards" với các ca khúc "Độc thân", "Sài gòn hôm nay mưa" của Jsol và Hoàng Duyên. "Cầu Duyên" của Cara. Hơn nữa, sự xuất hiện của MC Thanh Giang trong dàn host của giải thưởng năm nay là một sự vinh dự cũng như đưa tên tuổi nghệ sĩ Việt ghi thêm dấu ấn trên đấu trường âm nhạc quốc tế.

Ca sĩ Cara "thôi miên" người xem với ca từ mê hoặc trong "Cầu duyên"

Jsol và Hoàng Duyên kết hợp đầy cảm xúc trong ca khúc ‘Sài gòn hôm nay mưa’

MC Thanh Giang góp mặt trong dàn host dẫn dắt lễ trao giải

