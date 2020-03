"Hot girl Tiktok" bị chỉ trích dữ dội vì muốn nổi tiếng như Ninh Dương Lan Ngọc

Nổi tiếng sau 1 clip, "hot girl thả thính" khiến dân mạng thất vọng vì nhan sắc thật và lời giải thích.

Thời gian gần đây, ngoài những nền tảng quen thuộc với người dùng mạng xã hội thì ứng dụng mới - Tiktok cũng được rất nhiều người dùng trên thế giới yêu thích. Trong đó, nhiều hot girl, hot boy đã bất ngờ gây sốt chỉ nhờ những clip khoe nhan sắc hay "thả thính" trên Tiktok. Những ngày qua, câu nói trở thành trend của giới trẻ do hot girl Thanh Tâm là người khởi xướng đã làm rất nhiều người chú ý đến cô. Đặc biệt, với nhan sắc xinh đẹp, hot girl 10X càng trở nên nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội.

Trần Thanh Tâm hiện đang là cái tên nổi tiếng khắp mạng xã hội.

Cuộc sống của Thanh Tâm thay đổi sau clip đăng tải trên Tiktok với câu "thả thính": "Trứng rán cần mỡ/ Bắp cần bơ/ Yêu không cần cớ/ Cần cậu cơ". Người đẹp sở hữu chiều cao 1m70, được nhân xét có nụ cười rạng rỡ và ngoại hình chuẩn hot girl. Thanh Tâm sinh năm 2000, hiện đang là sinh viên khoa dược của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tuy nhiên, cô nàng lại có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ. Trong một lần chia sẻ, hot girl Sài thành cho biết sau sự nổi tiếng bất ngờ này, cô muốn tận dụng cơ hội để đi theo con đường diễn xuất.

Cách quay clip trước gương và câu nói "thả thính" khiến Thanh Tâm nổi đình đám.

Tuy nhiên, khác với những hình ảnh do Thanh Tâm đăng tải trên mạng xã hội, mới đây, loạt hình ảnh cô xuất hiện tại một talkshow chưa qua chỉnh sửa bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Hot girl lộ nhan sắc kém xinh, khuôn mặt không được thon gọn như ảnh cô tự đăng... khiến nhiều người thất vọng. Đặc biệt, trong một bài phỏng vấn, cô nàng cho biết muốn trở thành một diễn viên tài năng như Ninh Dương Lan Ngọc, điều này khiến nhiều người chỉ trích dữ dội, thậm chí huỷ theo dõi cô trên mạng xã hội.

Nhan sắc thật của Thanh Tâm khiến dân mạng tranh cãi.

Trước sự quay lưng của cộng đồng mạng dù chỉ mới nổi tiếng, Thanh Tâm giải thích trên trang cá nhân lí do khuôn mặt kém thon gọn như ảnh cô vẫn đăng: "Cám ơn mọi người đã quan tâm em ạ. Hôm đấy em ốm, mặt em hơi sưng thôi. Bây giờ đã khỏi rồi ạ". Trả lời phỏng vấn cô cũng cho biết: "Thật ra những tấm ảnh trên mạng là do nhiều bạn ghét mình nên kéo to mặt mình ra, chứ bình thường không có bự như vậy đâu". Trước đó, hot girl 10X từng tuyên bố chụp ảnh không dùng app và chỉ chỉnh màu ảnh, nhan sắc đời thật giống đến 80% trên ảnh và rất tự tin để mặt mộc.

Cô nàng đăng tải bức ảnh chụp bằng camera thường để giải thích với cộng đồng mạng.

Dưới những bài viết liên quan đến nhan sắc "hot girl bắp cần bơ" và phát ngôn muốn nổi tiếng như Lan Ngọc, rất nhiều ý kiến trái chiều để lại: "Xấu thì nhận xấu, ảo thì nhận ảo. Đời bây giờ đúng là không thể tin được ảnh trên mạng", "Ủa sao lúc bảo bị ốm rồi lúc bảo có người ghét nên sửa ảnh kéo mặt ra. Tóm lại là sao vậy", "Chị mới nổi một chút chút thôi mà đã đi kéo Lan Ngọc vào rồi thì đừng hỏi sao bị huỷ theo dõi nhé", "Nếu không phủ nhận việc dùng app thì mọi người đã không phải tranh cãi. Dẹp luôn mơ mộng được như Ninh Dương Lan Ngọc đi nhé. Không tài năng lại lươn lẹo thì không nổi được đâu em ạ"...

Trước đó, câu nói "thả thính" của Thanh Tâm cùng cách cô nàng quay clip trên Tiktok đã được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và thực hiện. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ Việt cũng không thể bỏ qua trào lưu hot này. Hiện tại, Thanh Tâm đang sở hữu trang Instagram và trang cá nhân Facebook đều tăng lượt theo dõi, với con số hơn 100 nghìn người trong ít ngày. Đặc biệt, trên Tiktok, cô nàng là một trong những hot girl được quan tâm nhất hiện nay.

