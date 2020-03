"Hiện tượng mạng" Hoa Vinh lên đời chỉ sau 1 đêm giờ ra sao?

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 18:57 PM (GMT+7)

Giọng ca "Đừng quên tên anh" khiến nhiều người tò mò sau quãng thời gian nổi tiếng chỉ sau 1 đêm.

Hoa Vinh tên thật Lê Tiến Anh được cư dân mạng chú ý sau khi livestream khoe giọng hát. Chỉ nhờ một clip vào tháng 2/2018, Hoa Vinh bất ngờ nổi lên thành hiện tượng mạng và đi hát với cát-xê cao. Clip livestream đạt 57 nghìn lượt xem tại cùng một thời điểm giúp cái tên Hoa Vinh phất lên cao như diều gặp gió.

Chỉ trong một thời gian ngắn, anh được mời đi diễn, đóng quảng cáo và bắt đầu tiến sâu vào làng nhạc Việt qua việc đầu tư làm MV ca nhạc.

Hoa Vinh nổi lên từ những clip livestream hát đạt hơn 50 nghìn lượt xem

Đi lên từ việc được thuê hát trên một ứng dụng và được trả lương tháng, Hoa Vinh bắt đầu từ việc phải hát trong 4 tiếng đồng hồ để nhận được một số tiền ít ỏi. Nhưng trước đó, anh từng phải làm việc vất vả hơn như phục vụ quán ăn, quán cafe hay bán quần áo. "Tôi từng đi làm phục vụ, bốc vác… toàn những công việc cần sức lực và lao động chân tay. Tôi còn nhớ có thời điểm cách đây khoảng 5-6 năm, khi đi bưng loa đài cho các chương trình ca nhạc, thù lao chỉ là 50 nghìn đồng/ngày nhưng cực kinh khủng vì phải làm việc đến 3-4 giờ sáng mới được về nhà" - Hoa Vinh chia sẻ trong một bài phỏng vấn từ 2 năm trước.

Anh tiết lộ cái tên Hoa Vinh có từ năm học cấp 2, vì mê phim chưởng nên quyết định chọn tên một nhân vật trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc làm biệt danh cho mình.

Nổi tiếng "chỉ sau 1 đêm", Hoa Vinh gặp phải những thị phi

Việc nổi tiếng từ chuyện hát karaoke trên mạng khiến Hoa Vinh gặp phải những ngỡ ngàng khi lấn sâu vào showbiz. Cũng chính vì thế, anh vấp phải những thị phi, từ chuyện bị đồn "hét giá cát-xê" 60 triệu đồng/show đến lùm xùm động chạm tới người trong nghề.

Sau một thời gian, Hoa Vinh không còn được nhắc đến nhiều trên cộng đồng mạng. Anh trở nên yên ắng hơn trước, dành thời gian đi diễn tỉnh hoặc các show nhỏ ở phòng trà. Thời điểm này khi dịch Covid-19 bùng phát, anh thường chia sẻ một số clip do chính bản thân cover. Đó như một cách giao lưu với bạn bè, khán giả bằng việc livestream.

Anh vẫn nhận show diễn nhỏ nhưng không ồn ào như trước

Trang cá nhân của Hoa Vinh có hơn 540 nghìn người theo dõi, các status của anh đều thu hút hàng nghìn lượt like. Hoa Vinh từng chia sẻ về việc đối diện với những thị phi: "Ngày xưa giữa những drama (tạm dịch: tình huống trớ trêu) vây lấy mình, các bạn biết tôi đã làm gì không? Đặt vé về quê đưa mẹ đi chợ nấu cơm vậy đó".

Trong ngày sinh nhật tuổi 29, anh tự sự không có thói quen làm sinh nhật nhưng nhớ nhất là MV Đừng quên tên anh đã hoàn thành được 1 năm với view "khủng". "Nhiều bạn cứ hỏi MV 150 triệu view đâu rồi anh. Giờ này nếu còn chắc 200 triệu rồi" - Hoa Vinh chia sẻ - "Không các bạn ạ, 'Đừng quên tên anh' nằm trong tim mình, trong trí nhớ của mình và những người yêu thích nó. Nó không bao giờ phai nhòa và sẽ in đậm mãi trong trái tim mình, chỉ vậy thôi. Một năm đã trôi qua, cảm ơn những người đã đi qua, những người còn ở lại. Tình cảm này tôi xin giữ lại nơi ngực trái. Hoa trong tuyết hoa vẫn phải nở, cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Mình không được ngã vì mình ngã họ sẽ hả hê".

Giọng ca sinh năm 1990 tự nhủ "không được ngã"

Ngày 15/3 vừa qua, anh cũng trêu đùa mọi người khi đăng status "Happy Birthday. Thanks for all" (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật. Cám ơn tất cả) cùng hashtag tên ca khúc Em về đi em. Nhiều người tưởng nhầm đó là ngày sinh nhật anh nên gửi lời chúc mừng. Sau đó, anh phải đính chính lại ngày sinh nhật được nhắc tới là ngày kỷ niệm MV Em về đi em được tròn 1 năm ra đời.

Hoa Vinh vẫn cập nhật trên trang cá nhân nhưng không thường xuyên như trước

Anh được khen về phong cách thời trang ngay cả khi đeo khẩu trang

Cuộc sống của Hoa Vinh trở nên yên ắng hơn, không còn ồn ào scandal như trước

Những ca khúc cover nổi nhất của Hoa Vinh gồm Ngắm hoa lệ rơi, Gọi tên em trong đêm... MV đầu tay của anh - Đừng quên tên anh trở thành bản hit được nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ một hiện tượng mạng, Hoa Vinh giống như nhiều giọng hát mới nổi ở showbiz Việt, phải chấp nhận những cạnh tranh của thị trường.

