Hot girl mới qua tuổi dậy thì đã mặc "chín ép" gây tranh cãi dữ dội

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 19:21 PM (GMT+7)

Ăn mặc hở hang, khoe thân táo bạo... loạt hot girl bị chỉ trích vì hình ảnh quá đà, không phù hợp với độ tuổi.

Nhã Tiên, tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, sinh năm 2000, từng nổi tiếng đình đám trên mạng xã hội với bức ảnh chợp mắt trong sân trường. Từ đây, cô nàng được ưu ái với biệt danh "hot girl ngủ gật". Nhã Tiên sau đó còn xuất hiện trong đội hình 32 cô gái xinh đẹp của chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" và được khen ngợi bởi ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết.

Không lâu sau khi nổi tiếng, Nhã Tiên bất ngờ "lột xác" hình ảnh, thay đổi phong cách thời trang trở nên sexy, gợi cảm.

Ở độ tuổi đôi mươi, "hot girl ngủ gật" thường xuyên diện những trang phục thiếu vải, áo dây, cúp ngực khoe vòng 1 đầy đặn, thậm chí còn đi kèm những phát ngôn gây sốc. Những hình ảnh ăn mặc hở hang, khoe thân... khiến công chúng không hài lòng khi bị cho là quá đà, một phần vì không hợp với độ tuổi.

Nhã Tiên còn lấn sân sang ca hát với MV "Em muốn cho anh xem" tràn ngập cảnh 18+. Video này sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi kênh YouTube vì có nội dung thô tục. Đồng thời, cô nàng cũng bị chỉ trích thậm tệ vì mặc trang phục khoe thân phản cảm, khiêu gợi.

Tròn 20 tuổi, Nhã Tiên lại quá nhiều tai tiếng vì chiêu trò, ăn mặc táo bạo, phản cảm. Trên trang cá nhân, không khó để tìm thấy những bức ảnh tạo dáng khiêu gợi, hở bạo... của "hot girl ngủ gật".

Thúy Vi nổi lên sau chuyện tình ngoài luồng ồn ào với thiếu gia Phan Thành. "Hot girl Cà Mau" từng bị ném đá vì làm "kẻ thứ ba" khiến cuộc tình của Phan Thành và Midu đổ vỡ.

Nổi tiếng sau scandal tình ái với thiếu gia Phan Thành, Thuý Vi tìm đường bước vào showbiz. Cô nàng cũng không ngại công khai phẫu thuật thẩm mỹ nhiều vị trí trên gương mặt như nâng mũi, cắt mí và cả trùng tu vòng 1.

Thuý Vi ngày càng trở nên táo bạo trong những bộ trang phục kiệm vải, cắt khoét táo bạo khoe vòng 1. "Hot girl Cà Mau" cũng nhiều lần gây tranh cãi vì những bức ảnh bán nude, khoe thân quá đà.

Vào tháng 10/2019, Thuý Vi bất ngờ thông báo đã quyết định tháo túi ngực để phù hợp với những định hướng mới trong tương lai.

Gần đây, Thuý Vi còn gây nhiều tranh cãi vì ăn mặc phản cảm với chiếc đầm bị cho là để lộ nội y. "Hot girl Cà Mau" sau đó cũng lên tiếng cho rằng: "Đây là váy authentic, bên trong là bodysuit vải dày dặn màu nude, chứ không phải đầm voan đen xong mặc quần lót như các bạn đã hình dung qua bức hình".

Linh Ka (tên thật Chu Diệu Linh, sinh năm 2002) là gương mặt quen thuộc với dân mạng vài năm trở lại đây. Cô nổi tiếng với nhiều clip cover và MV do chính mình thực hiện. Dù tuổi còn trẻ nhưng cô gái này phần nào đã chứng minh năng lực, khiếu nghệ thuật.

Hot girl 10x có ngoại hình khá nổi bật nhưng cũng được gắn "mặt học sinh, thân người phụ huynh" vì đường cong nảy nở, gợi cảm.

Ở độ tuổi 18 và cả thời gian trước đó, Linh Ka bị cho là "chín ép" khi học cách ăn mặc với phong cách táo bạo, diện váy bó sát, o ép vòng 1. Cô nàng thường xuyên bị chỉ trích vì hình ảnh hở bạo không hợp với lứa tuổi.

Linh Ka từng vướng nghi vấn can thiệp dao kéo khi xuất hiện với vòng 1 to bất thường, cũng từ đấy, hot girl 10x dần ăn mặc cởi mở hơn. So với những cô nàng cùng tuổi khác, phong cách mà Linh Ka đang theo đuổi được cho là quá sớm.

Cách đây không lâu, Linh Ka còn táo bạo đăng ảnh bán nude vướng ý kiến tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng ở thời điểm hiện tại, Linh Ka chưa được 18 tuổi nên hình ảnh bán khỏa thân là không phù hợp với cô. Đặc biệt, việc thực hiện bức ảnh trong không gian không mấy kín đáo được cho là ở ban công cũng bị phản ứng. Hot girl 2002 sau đó đính chính không gian chụp ảnh bán nude là ở WC chứ không phải ban công như dân mạng suy luận.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/hot-girl-chin-ep-khoe-than-phan-cam-o-tuoi-doi-muoi-gay-tranh-cai-du-doi-1...Nguồn: http://danviet.vn/sao/hot-girl-chin-ep-khoe-than-phan-cam-o-tuoi-doi-muoi-gay-tranh-cai-du-doi-1062232.html