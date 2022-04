Học trò Hoa hậu Hương Giang trở thành Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên

Team Hương Giang đăng quang quán quân, team Hà Anh, Xuân Lan giành giải Á quân là kết quả chung cuộc của The Next Gentleman.

Tối 22/4, đêm Chung kết “The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ” đã chính thức diễn ra trong không khí sôi động, sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Đặc biệt, đêm Chung kết cũng là sân chơi hội tụ hàng loạt khách mời đình đám như: Hoa hậu Khánh Vân, Bùi Lan Hương, Trọng Hiếu, Diva Mỹ Linh, Hoa hậu Jennifer Phạm, vợ chồng doanh nhân Đoàn Di Băng…

Từ trái qua phải: Á quân 1 Minh Khắc, Quán quân Phạm Kiên, Á quân 2 Minh Kha

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, thí sinh Phạm Kiên của đội Hương Giang đã xuất sắc được xướng tên ở vị trí Quán quân mùa đầu tiên. Thí sinh Minh Khắc của đội Hà Anh đạt chức Á quân 1, thí sinh Minh Kha ở đội Xuân Lan giành ngôi Á quân 2. Đặc biệt, đảm nhận vai trò công bố Quán quân và trao dải băng danh hiệu là Matthew Deane Chanthavanij - nam MC, diễn viên nổi tiếng của Thái Lan, cũng là một thành viên giám khảo Chung kết.

Trước khi các MC đọc kết quả cuối cùng, host của chương trình là Dược Sĩ Tiến đã lên sân khấu bày tỏ cảm xúc. Anh xúc động khi nhìn lại hành trình vừa qua của bản thân và cộng sự. Theo công bố từ chương trình, Quán quân sẽ nhận được số tiền mặt 400 triệu đồng, sở hữu hợp đồng thương hiệu trị giá 1 tỷ đồng và hàng loạt các voucher hấp dẫn đến từ các thương hiệu lớn. Trong khi đó, Á quân 1 nhận danh hiệu “Man Of The Year Vietnam 2022”, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi “Man Of The Year” tại Philippines. Á quân 2 trở thành “Mister Grand Vietnam 2022”, chinh chiến ở đấu trường quốc tế “Mister Grand International 2022”.

Hương Giang catwalk với Matthew Deane Chanthavanij

Ở phần thi đầu tiên, top 8 “The Next Gentleman” cùng nhau diện bộ sưu tập mang tên DST bên cạnh phần trình diễn đến từ nữ ca sĩ Bùi Lan Hương với ca khúc “Men Tình Say”. Không chỉ đơn giản là trình diễn thời trang, cả 8 chàng trai đều cho thấy cá tính – màu sắc của bản thân cũng như sự tự tin, chất riêng của mình trên sân khấu. Đã có những cái tên khiến sân khấu hú hét không ngừng khi xuất hiện, khiến BGK không khỏi tự hào.

Sau những chia sẻ ấn tượng từ BGK, 8 chàng trai tiếp tục xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong phần thi thứ 2. Các quý ông của chúng ta đã tự chuẩn bị cho mình 1 diện mạo họ tự tin nhất để xuất hiện, chinh phục khán giả. Phần thi còn đặc biệt nồng nàn, quyến rũ hơn khi nữ diva Mỹ Linh mang đến ca khúc “Em mơ về anh”. Trước phần thi mang tính quyết định, ban giám khảo tỏ ra bối rối khi không thể lựa chọn ra được cá nhân nào xuất sắc hơn.

Các quý ông lịch lãm của chương trình

Ngay lập tức, Top 5 bước vào phần thi “Power of Voice – Tư duy quý ông” với câu hỏi chung “Đàn ông nên ngừng lại điều gì để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?”. Đều là những chàng trai được “chắt lọc” thông qua hình ảnh lịch lãm, thông thái, 5 chàng trai đã có cơ hội nói lên suy nghĩ – quan điểm và tiếng nói của bản thân để truyền đi những thông điệp tích cực đến cộng đồng và xã hội. Tất nhiên, có quan điểm chạm đến BGK, cũng không quan điểm gây tranh cãi, tuy nhiên đây cũng là cơ sở để 10 vị giám khảo có thêm cơ sở để chọn ra Top 3 chung cuộc và người chiến thắng.

Hương Giang chúc mừng Phạm Kiên trở thành Quán quân

