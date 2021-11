Hương Giang phản hồi nghi vấn đến trễ sự kiện khi vừa trở lại showbiz

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 09:02 AM (GMT+7)

Bị nghi chưa chuyên nghiệp, đi trễ sự kiến khiến nhiều đồng nghiệp, khách mời phải chờ đợi, Hương Giang lập tức lên tiếng nói rõ.

Vào ngày 20/10 vừa qua, Hoa hậu Hương Giang đã thu hút nhiều sự chú ý khi chính thức trở lại showbiz. Nữ ca sĩ góp mặt tại buổi họp báo ra mắt chương trình “The Next Gentleman – Quý ông hoàn mỹ” với vai trò Huấn luyện viên, đối đầu cùng 2 đàn chị là siêu mẫu Xuân Lan, siêu mẫu Hà Anh. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của bộ đôi giám khảo là Dược sĩ Tiến và danh ca Nguyễn Hưng.

Với Hoa hậu Hương Giang, sự kiện lần này đánh dấu sự trở lại của người đẹp sau thời gian dài “ở ẩn” vì tranh cãi phát ngôn. Hình ảnh nàng hậu chuyển giới xuất hiện với phong cách lịch lãm, mạnh mẽ cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, việc có mặt tại sự kiện trễ hơn 1 tiếng rưỡi so với thời gian ghi trong thư mời khiến nhiều người cho rằng, nàng hậu chưa chuyên nghiệp, đi trễ sự kiện ngay trong lần đầu tái xuất showbiz.

Hương Giang tái xuất với vai trò HLV "The Next Gentleman" sau thời gian dài ở ẩn

Trước nghi vấn này, nữ huấn luyện viên The Next Gentleman nhanh chóng phân trần: “Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu lúc 15h15 và sau khi các clip được phát xong, các HLV sẽ xuất hiện bằng màn catwalk. Tuy nhiên, các HLV khác được sắp xếp lên sớm để chụp hình, còn Giang thì sáng nay chạy chương trình cùng với mọi người, không có buổi chụp hình nên Giang sẽ đến sát giờ hơn so với những HLV cũng như các host. Đó là thời gian chuẩn chứ không phải mọi người tới sớm và phải chờ đợi Hương Giang”.

Ngoài ra, Hương Giang cũng thay mặt êkip chương tình gửi lời xin lỗi các khách mời, bởi theo yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch của sự kiện, tất cả quan khách tham dự đều phải test nhanh Covid-19 trước khi chương trình bắt đầu, nên thời gian chờ mới bị kéo dài so với dự kiến.

Nữ ca sĩ lên tiếng giải thích khi bị nghi đến trễ họp báo khiến các khách mời phải chờ đợi

Về chương trình “The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ”, cuộc thi sở hữu format mới lạ, hấp dẫn, gay cấn và quy tụ dàn thí sinh hoàn mỹ. Đặc biệt, với tiêu chí “Chỉ cần bạn cảm nhận mình có tố chất của một quý ông, hãy đến với The Next Gentleman”, chương trình không đặt nặng, ràng buộc “Gentleman” phải là giới tính, mà là phẩm chất, tâm hồn và miễn người tham gia hành xử như một quý ông thực thụ, chương trình sẵn sàng chào đón.

Bộ 3 HLV Xuân Lan, Hương Giang, Hà Anh cùng 2 giám khảo chương trình là Dược sĩ Tiến và ca sĩ Nguyễn Hưng

Ngoài 3 HLV chính là Hương Giang, Hà Anh, Xuân Lan giúp đỡ các bạn trẻ về những kỹ năng người mẫu và thời trang, chương trình còn mời những người “cầm cân nảy mực” trong vai trò giám khảo, họ là những người thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ cùng các HLV truyền đạt các kinh nghiệm, kỹ năng cho các thí sinh và tìm ra một gương mặt xứng đáng với ngôi vị quán quân.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, giám khảo Nguyễn Hưng cũng đã có chia sẻ khi quyết định góp mặt tại chương trình: “Vai trò giám khảo của Hưng quả thật là gánh nặng, tuy nhiên, gánh nặng hơn lại nằm ở bộ 3 huấn luyện viên. Điều Nguyễn Hưng lo lắng nhất là quyết định của mình có nhận được sự ủng hộ của mọi người, có làm hài lòng những ai hâm mộ chương trình này hay không. Do đó, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ quyết định của các thành viên trong BGK để Hưng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Ca sĩ Nguyễn Hưng

Với sự đầu tư và chuẩn bị nghiêm túc, “The Next Gentleman – Quý ông Hoàn mỹ” hứa hẹn sẽ tạo nên hiệu ứng thú vị khi chính thức lên sóng. Hiện tại, chương trình đang tuyển chọn thí sinh trên toàn quốc dưới hình thức online và offline.

Nguồn: http://danviet.vn/huong-giang-phan-hoi-nghi-van-den-tre-su-kien-khi-vua-tro-lai-showbiz-5020212111923849.htm