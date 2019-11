Học trò Đông Nhi vừa trở lại đã vướng nghi vấn đạo nhái

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 02:37 AM (GMT+7)

Ca khúc mới của Lip B gây tranh cãi khi vướng lùm xùm đạo nhái nhạc thiếu nhi lẫn nhạc nước ngoài.

Ngay sau đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng, mới đây, học trò cưng của cặp đôi – nhóm Lip B và Lục Huy (thành viên nhóm Uni5) đã cho ra mắt MV “Đớp thính chưa nà”. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nhóm Lip B sau khoảng thời gian trục trặc nội bộ vì thay đổi thành viên.

Tuy nhiên, ngay khi MV vừa ra mắt không lâu, học trò cưng của Đông Nhi, Ông Cao Thắng đã đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Ngoài những lời khen tặng về đội hình mới tươi trẻ, MV đầu tư chỉn chu, nhiều ý kiến cho rằng ca khúc “Đớp thính chưa nà” có giai điệu khá giống với bài hát thiếu nhi “Kìa con bướm vàng” và bản hit “Dalla Dalla” của nhóm nhạc Hàn Quốc – ITZY.

Nhóm Lip B và Lục Huy kết hợp trong MV "Đớp thính chưa nà".

Ngay khi vừa xảy ra nghi vấn đạo nhái, Lục Huy – chủ nhân ca khúc “Đớp thính chưa nà” đã lập tức lên tiếng phân trần: “Đúng là Huy đã lấy cảm hứng từ ca khúc “Kìa con bướm vàng“ để đưa vào ca khúc này. Huy rất vui khi mọi người nhận ra điều này, do ý tưởng chính của Huy là kết hợp âm nhạc hiện đại với màu sắc thiếu nhi đã gần gũi với mọi người.”

“Hình thức sáng tác nhạc sử dụng sample đã rất quen thuộc với các nhà sản xuất, đặc biệt ở K-Pop. Tại Việt Nam cũng không ngoại lệ, khi chị Bảo Anh và anh Mew Amazing đã sử dụng cho ca khúc “Lần đầu” (sample: “Be my lover” - La Bouche). Phần bản quyền bài “Kìa con bướm vàng”, Huy đã kiểm tra kỹ và tham khảo các anh chị có chuyên môn thì hoàn toàn không vi phạm.

Thật ra đây là ca khúc được viết lại từ bài “Frère Jacques” - 1 bản dân ca Pháp xuất hiện từ những năm 1700s và thuộc Tài sản nhân loại có thể sử dụng, đã được dịch sang hơn 50 thứ tiếng rồi nên Huy mới mạnh dạn sử dụng sample này cho ‘đứa con tinh thần’ của mình”, thành viên nhóm Uni5 chia sẻ thêm.

Trò cưng Đông Nhi lên tiếng về nghi vấn đạo nhái

Ngoài ra, trước ý kiến cho rằng “Đớp thính chưa nà” là sản phẩm đạo nhạc từ ca khúc “Dalla Dalla” của nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn, Lục Huy thẳng thắn cho hay: “Do hai bài hát đều cùng thể loại G-House, nên cách sử dụng sound bass ở phần beat có phần tương đồng. Thể loại này đã được sử dụng trong nhiều ca khúc quốc tế, nếu mọi người nghe cũng sẽ thấy giống 2 ca khúc trên”.

Lip B là nhóm nhạc nữ 4 thành viên, thuộc công ty giải trí do Ông Cao Thắng thành lập. Nhóm ra mắt vào tháng 11/2016 với ca khúc "Love You Want You" đạt 11 triệu lượt view, và “Số Nhọ” 20 triệu view.

Bên cạnh thành tích nhóm, hoạt động cá nhân của từng thành viên cũng được quan tâm như: Annie đạt giải quán quân cuộc thi âm nhạc "Giai Điệu Chung Đôi" và Yori ra mắt album solo tại thị trường Nhật Bản.

