Hoài Linh bất ngờ bị ông Đoàn Ngọc Hải gọi tên dù thừa nhận không quen biết

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1, TP.HCM nhắc tên Hoài Linh và Việt Hương trong bài viết trên Facebook cá nhân.

Trong bài đăng mới đây trên trang Facebook cá nhân có 350 nghìn người theo dõi, ông Đoàn Ngọc Hải nhận được sự quan tâm của khán giả khi nhắc tên Hoài Linh, Việt Hương. Ông cho biết Việt Hương là người em, người bạn thân thiết với mình. Trong khi đó với Hoài Linh ông chưa từng quen biết và gặp gỡ. “Nhưng sắp tới có thể chúng tôi sẽ là bạn của nhau”, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định.

Trước đó ông Đoàn Ngọc Hải cũng lên tiếng mong dân mạng tha thứ cho danh hài Hoài Linh sau ồn ào từ thiện

Cụ thể, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 nhắc đến việc Hoài Linh và Việt Hương vừa nhận được Huy chương vàng tại “Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021”. Theo ông Hải, giải thưởng với Việt Hương là hoàn toàn xứng đáng và không bàn cãi vì những gì nữ nghệ sĩ đã cống hiến suốt thời gian qua. Tuy nhiên với Hoài Linh là điều vô cùng khó khăn và gian nan vì thời gian qua nam danh hài gây tranh cãi dư luận do ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ tiền từ thiện. “Việc Hoài Linh nhận được giải thưởng chứng tỏ tâm anh tốt, bản lĩnh rất vững vàng. Điều quan trọng là Hoài Linh đã sửa sai và đứng dậy", ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ.

Hoài Linh nhận Huy chương vàng tại “Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021”

Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải cũng tiết lộ nhiều người khuyên ông không nên dính líu đến giới nghệ sĩ để tránh gặp phiền toái. Tuy nhiên ông khẳng định bản thân là người không bao giờ sợ sự cuồng nộ của đám đông. “Tôi chỉ lắng nghe những ý kiến đúng đắn và lịch sự, nếu họ lịch sự thì dù họ có mù chữ tôi vẫn lắng nghe. Khi các bạn buồn, vui, các bạn đều mở nhạc, mở kịch hài nghe và xem giải trí, khi các bạn nghi ngờ và chưa có bằng chứng gì cả, chỉ nghe một vài kẻ xấu tuyên truyền thì các bạn quơ hết tất cả giới nghệ sĩ thành 'đám' nghệ sĩ và lại phân biệt nghệ sĩ Bắc-Nam nữa thì vô cùng bậy bạ. Con người, dù là nam hay nữ thì đều phải luôn hướng tới: bản lĩnh (phải nghe bằng hai lỗ tai) và quân tử (tâm tốt và hướng thiện)", ông Đoàn Ngọc Hải thẳng thắn.

Tối 7/1, nhiều bạn bè đã chia sẻ các hình ảnh hậu trường của Hoài Linh khi tham gia vở kịch “Lạc giữa biển người”. Đây cũng là lần đầu tiên nam danh hài lộ diện trước công chúng sau nhiều tháng “ở ẩn”.

Gặp gỡ Hoài Linh, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự vui mừng và ôm trầm lấy anh. Đáp lại, nam danh hài luôn nở nụ cười, thoải mái chụp ảnh cùng mọi người. Khán giả cũng bày tỏ sự vui mừng khi thấy thần sắc của “Sáu Bảnh” đã tươi mới hơn rất nhiều so với vẻ gầy gò, tiều tụy trước đây. Qua đó có thể thấy, sức hút của tên tuổi Hoài Linh vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.

Hoài Linh trong vở kịch “Lạc giữa biển người”

Cuối tháng 12.2021, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”, Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều tin đồn không có căn cứ như “Hoài Linh trốn sang Mỹ để tránh bão sao kê”; “Sức khỏe Hoài Linh suy yếu”; “Gia đình bí mật đưa Hoài Linh sang Mỹ”....

Trao đổi với chúng tôi, quản lý nghệ sĩ Hoài Linh bác bỏ thông tin nam danh hài đã trốn sang Mỹ để né tránh ồn ào. Người đại diện khẳng định, Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam và sức khỏe bình thường. “Hiện anh Linh vẫn ở Việt Nam. Thông tin anh Linh trốn sang Mỹ là bịa đặt, sai sự thật”, quản lý nam danh hài nói.

