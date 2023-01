Hoài Lâm có chia sẻ gây chú ý về MONO trên sóng livestream

Sau khi thông báo trở lại với các hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm tích cực nhận show đi hát, cởi mở hơn trong các chia sẻ trên mạng xã hội.

Hoài Lâm dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài của MONO

Mới đây, giọng ca "Hoa nở không màu" bất ngờ livestream giao lưu với người hâm mộ. Trong buổi phát trực tiếp, bên cạnh việc cover các bài hát, tương tác với người hâm mộ, Hoài Lâm còn gây chú ý với lời nhận xét về vẻ ngoài của MONO.

Nam ca sĩ hài hước nói: "Gương mặt MONO là tỷ lệ vàng đó mọi người, nói cho mọi người biết. Còn gương mặt Lâm là tỷ lệ bạc, tỷ lệ phệ".

Hoài Lâm từng nhiều lần cover hit "Waiting for you" của giọng ca sinh năm 2000

Trước đó, nam ca sĩ đã từng nhiều lần cover ca khúc "Waiting for you" của MONO trên livestream cũng như các show diễn của mình. Vốn là một ca khúc sôi động, bắt tai, thế nhưng khi "qua tay" Hoài Lâm, "Waiting for you" lại trở nên lãng mạn và nhẹ nhàng hơn, phần lớn nhờ vào cách luyến láy. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi thì cũng có ý kiến cho rằng giọng hát Hoài Lâm đã đi xuống ít nhiều, do ít đứng trên sân khấu để trực tiếp biểu diễn trước khán giả, dẫn đến giọng hát không được như xưa.

Em trai Sơn Tùng M-TP hiện đang sở hữu lượng fan đông đảo với các sáng tác triệu view cùng vẻ ngoài điển trai, nam tính. Về Hoài Lâm, sau khi quay lại với các hoạt động nghệ thuật, ngoại hình của sao nam có nhiều thay đổi, anh trông gầy đi, chải chuốt hơn trước. Dù chưa thể lấy lại phong độ như thời còn hoạt động showbiz sôi nổi, song sự thay đổi tích cực này nhận được nhiều lời khen ngợi từ dân mạng. Khi xuất hiện trước công chúng, giọng ca sinh năm 1995 cởi mở hơn trong việc tương tác với khán giả.

Hoài Lâm nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả khi trở lại ca hát

Trước đó, sau nhiều ồn ào trong quá khứ phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật, Hoài Lâm tuyên bố quay trở lại sân khấu âm nhạc vào cuối năm 2022. Giọng ca 9X bắt đầu nhận show đi diễn ở các phòng trà. Sau một thời gian dài mới trở lại đi hát, Hoài Lâm vẫn có một lượng fan đông đảo luôn yêu mến và ủng hộ anh hết lòng. Các video ca hát của anh trên YouTube cũng liên tục lọt top trending. Có thể thấy, tuy giọng hát có chút thay đổi, song Hoài Lâm vẫn được đánh giá cao, có chất riêng không lẫn lộn ở showbiz Việt.

Anh cũng cởi mở hơn trong việc chia sẻ các hoạt động cá nhân, ảnh cùng người yêu.

