“Họa mi” Phạm Thu Hà bật khóc khi diễn cùng các nhạc công

Được mệnh danh “Họa mi” của dòng nhạc bán cổ điển, nữ ca sĩ Phạm Thu Hà mang đến một dự án âm nhạc đặc biệt Live Studio Session. Tại buổi họp báo chiều muộn ngày 11/2 vừa qua, nữ ca sĩ xúc động chia sẻ về dự án này.

Phạm Thu Hà không kìm được xúc động khi chia sẻ về dự án âm nhạc đặc biệt Live Studio Session

Nữ ca sĩ sẽ hát 20 ca khúc của các nhạc sĩ nổi tiếng: Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Đức Trí, Đỗ Bảo, Bảo Chấn, Quốc Bảo, Việt Anh, Phùng Tiến Minh, Trường Sa, Châu Đăng Khoa… Live studio session được chia làm 4 phần. Tuy nhiên, đó không phải là 4 chặng đường âm nhạc của nữ ca sĩ. Phần 1 bao gồm những ca khúc trữ tình, lãng mạn quen thuộc gồm: Phố mùa đông (Bảo Chấn), Biết mãi là bao lâu (Đỗ Bảo), Đời có bao nhiêu ngày vui (Châu Đăng Khoa), Xin lỗi (Hồ Tiến Đạt)… Phần 2 là màn kết hợp mới mẻ của Phạm Thu Hà với 2 giọng ca trẻ Nguyễn Đình Tuấn Dũng và Phạm Anh Duy. Phần 3 dành riêng cho các tác phẩm của Trịnh Công Sơn với các ca khúc: Ru tình, Hoa vàng mấy độ, Tiến thoái lưỡng nan... Phần 4 đậm chất không gian cổ điển để Phạm Thu Hà phát huy tối đa thế mạnh và sức sáng tạo.

Phạm Thu Hà kết hợp với 2 giọng ca trẻ Nguyễn Đình Tuấn Dũng và Phạm Anh Duy

“Tôi muốn 'cư trú' những cảm xúc bằng âm nhạc, mong âm nhạc thể hiện nỗi lòng mình. Hy vọng những người bạn, người thân, khán giả sẽ cảm nhận được những cảm xúc đó khi nghe. Qua Live Studio Session, tôi cũng muốn gửi gắm một thông điệp nhân văn: Dù đi qua nhiều thương tổn, khổ đau, những điều ta không mong muốn, tôi vẫn tin vào tình yêu, cũng như trân trọng những gì đã qua. Nhờ chúng, tôi vững vàng, kiên định trên con đường hôm nay”, Phạm Thu Hà chia sẻ.

Tại buổi họp báo, Phạm Thu Hà không kìm được xúc động bật khóc. Nhiều năm qua, cô kiên định theo đuổi con đường cổ điển giao thoa, mang âm nhạc cổ điển hòa quyện với các thể loại khác nhau. Dự án này thêm khẳng định nỗ lực “Pop hoá” phong cách hát cổ điển của cô, tạo nên chất riêng cho mỗi ca khúc. Cô cũng dành tặng cho người yêu nhạc đêm nhạc mang tên Be My Love vào đúng tối ngày 11/2. Đêm nhạc không bán vé nhưng Phạm Thu Hà sẽ mang toàn bộ số tiền thu được từ sự ủng hộ của các mạnh thường quân vào việc quyên góp xây dựng chùa ở TP. HCM.

Phạm Thu Hà thăng hoa trong đêm nhạc Be My Love

Đêm nhạc diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) mở đầu cho chuỗi liveshow của nữ ca sĩ trong năm nay. Khán giả được chứng kiến một studio thu nhỏ được đặt giữa không gian ngoài trời. Sân khấu được thiết kế với những dải hoa xanh mát, đưa người nghe bước vào một thiên đường âm nhạc.

“Tôi luôn muốn khẳng định nhạc cổ điển không khó nghe như mọi người mặc định. Mong muốn lớn nhất của ê-kíp là sản phẩm đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, giúp họ cảm nhận được trọn vẹn cái đẹp của âm nhạc cổ điển”, Phạm Thu Hà cho biết thêm.

Nữ ca sĩ "cháy" hết mình khi biểu diễn live tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Thử thách đặt ra cho ê-kíp là phải thu âm liền một lúc 20 bài hát và gần như không được hát lại. Đạo diễn âm thanh Nguyễn Duy Nghĩa hé lộ trong quá trình thu âm, có 2 bài hát phải thu lại vì một lý do đặc biệt. Đó không phải do lỗi kỹ thuật của dàn nhạc mà vì nữ ca sĩ đã quá xúc động và bật khóc trong lúc trình diễn cùng dàn nhạc công. Một trong hai ca khúc đó là bài hát “Xin lỗi”. Chỉ cần nghe Phạm Thu Hà hát, khán giả cũng cảm thấy tiếc nuối và lắng đọng về chuyện tình buồn với lời nói xin lỗi khó cất thành lời.

Ê-kíp hé lộ việc nữ ca sĩ đã quá xúc động và bật khóc trong lúc trình diễn cùng dàn nhạc công

Đạo diễn âm nhạc Nguyễn Tuấn Nam cho biết anh và ê-kíp không thực hiện một chương trình biểu diễn xong rồi sẽ trôi vào quên lãng, mà ghi âm, quay hình và lưu giữ lại bằng đĩa than. Đây là dự án lớn nhất của Phạm Thu Hà trong năm 2023 – với việc lần đầu tiên thực hiện album với công nghệ thu âm đĩa than trực tiếp hoàn toàn tại Việt Nam (trước đây các ca sĩ Việt thưởng phải qua Mỹ để thực hiện đĩa than hoặc hoàn thành một số công đoạn thì nay Phạm Thu Hà tiên phong thực hiện đĩa than tại Việt Nam với ê-kíp toàn người Việt).

Nữ ca sĩ mong muốn chắp cánh cho những tài năng triển vọng

Thay vì những gương mặt gạo cội, tại đêm nhạc Be My Love, Phạm Thu Hà chọn hai nam ca sĩ trẻ là Nguyễn Đình Tuấn Dũng và Phạm Anh Duy, với mong muốn chắp cánh cho những tài năng triển vọng. Một số MV như Phố mùa đông, Biết mãi là bao lâu, Xin lỗi, Ngày mai không có anh sẽ lần lượt được phát hành trong năm nay.

